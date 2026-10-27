Thầy hiệu trưởng với nhiều quyết định 'đột xuất' liên quan đến sinh viên nghèo

Thầy Phan Hồng Hải trao học bổng cho sinh viên Trường đại học Công nghiệp TP.HCM - Ảnh: THƯƠNG NGHUYỄN

Với tâm niệm giáo dục còn là hành trình nâng đỡ những ước mơ có nguy cơ dang dở vì nghịch cảnh, thầy hiệu trưởng Phan Hồng Hải nhiều năm qua luôn đồng hành cùng chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, tiếp thêm cơ hội để những sinh viên nghèo tiếp tục theo đuổi giấc mơ giảng đường.

Lá thư sau 20h gửi thầy hiệu trưởng

Từ cô gái từng không dám mơ bước chân vào giảng đường, Nguyễn Ngọc Như Uyên, sinh viên ngành marketing, khoa quản trị kinh doanh, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, đang từng bước viết tiếp ước mơ.

Học kỳ I năm học 2025-2026, Uyên đạt điểm trung bình 8,80, xếp loại xuất sắc, một kết quả đẹp cho hành trình vượt khó.

Có cha mẹ đều khiếm thị, gia cảnh khó khăn, Uyên từng phải nghỉ học đi giao hàng kiếm sống. Năm 2024, ở tuổi 21, cô trở thành tân sinh viên nhờ học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, trị giá 50 triệu đồng, được trao theo từng năm đại học. Suất học bổng giúp Uyên trang trải học phí học kỳ I.

"Tôi từng nghĩ rằng có lẽ con đường học tập của mình phải dừng lại. Tôi đã dần tập quen với suy nghĩ rằng giảng đường đại học là một nơi rất gần, nhưng có lẽ mình không thể bước vào", Uyên nhớ lại.

Đến kỳ học phí tiếp theo, khi gia đình không còn khả năng xoay xở, cô tưởng chừng lại phải dừng việc học. Sau một ngày vừa học vừa giao thức ăn, hơn 20h Uyên mới có thể gặp phóng viên Tuổi Trẻ để gửi đơn xin hỗ trợ.

Nguyễn Ngọc Như Uyên nhận suất đặc biệt của chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 2024. Ngoài giờ học trên giảng đường, mỗi ngày Uyên dành từ 2 - 5 tiếng để giao đồ ăn trực tuyến - Ảnh: TRẦN HUỲNH - TỰ TRUNG



Cô mong được nhận trước phần học bổng còn lại, đồng thời viết đơn xin gia hạn học phí gửi ban giám hiệu trường. Lá đơn sau đó đến tay thầy Hải. Sau khi xem xét hoàn cảnh và trao đổi với ban giám hiệu, thầy quyết định miễn toàn bộ học phí năm học đầu tiên cho Uyên.

Đã hai năm kể từ ngày nhận được sự giúp đỡ ấy, Uyên vẫn nhớ rõ. "Hai năm đủ để tôi hiểu rằng có những sự giúp đỡ, dù chỉ đến vào một thời điểm, lại có thể thay đổi cả một chặng đường của một con người. Sự giúp đỡ của thầy hiệu trưởng không chỉ là khoản học phí được miễn. Đó là lúc một cánh cửa tưởng chừng đã khép lại được mở ra thêm một lần nữa", Uyên bộc bạch.

Nhớ lại câu chuyện, thầy Hải cho biết ông rất xúc động khi đọc đơn của Uyên: "Tôi nhìn thấy khát vọng được học, được đến giảng đường và được sống một cuộc đời khác. Nếu ngọn lửa trong em đủ lớn thì những người thầy như chúng tôi hãy là người nhóm thêm củi cho ngọn lửa ấy bừng cháy".

Đọc câu chuyện của các sinh viên khó khăn ở những miền quê, xúc động lắm. Vì vậy, chúng tôi không từ chối bất cứ sinh viên khó khăn nào cần hỗ trợ" PGS.TS Phan Hồng Hải

Đọc chuyện sinh viên nghèo, không để ước mơ của sinh viên tắt lịm

Thầy Hải cho biết cứ đến mùa học bổng Tiếp sức đến trường, ông luôn dành thời gian theo dõi, đọc các bài viết về tân sinh viên trên báo Tuổi Trẻ. Theo thầy, điều đáng quý ở nhiều bạn trẻ là nghị lực bền bỉ và ước mơ học tập vẫn không nguôi dù phải trải qua nhiều mất mát.

Năm ngoái, ngay sau khi đọc câu chuyện về Thái Quốc Đạt trên báo Tuổi Trẻ, thầy Hải lập tức quyết định miễn toàn bộ học phí và chi phí ký túc xá cho nam sinh. Đạt là tân sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí, mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống nương tựa vào bà ngoại đã già yếu.

Nhiều đơn vị trong trường kết nối thêm các nguồn học bổng, hỗ trợ ban đầu để Đạt ổn định cuộc sống và yên tâm học tập.

Hiệu trưởng Phan Hồng Hải trong lần làm việc tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, đóng góp cho học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Thầy Hải chia sẻ: "Mỗi năm trường đón hàng ngàn tân sinh viên, mỗi người mang một câu chuyện riêng. Với những trường hợp như Thái Quốc Đạt, chúng tôi luôn tự nhắc mình rằng không thể để cái nghèo dập tắt ước mơ của học trò. Sự hỗ trợ này giúp Đạt tiếp tục hành trình học tập, đồng thời gửi gắm mong muốn đến tất cả sinh viên hãy sống có nghị lực, có ước mơ và có lòng nhân ái".

Với Nguyễn Hoàng Nhã Trúc, sinh viên khoa luật và khoa học chính trị, hành trình đến giảng đường cũng đầy nhọc nhằn. Để phụ giúp gia đình và trang trải chi phí học tập, Trúc vừa học vừa nhận gia công gấu bông với tiền công chỉ 1.700 đồng mỗi sản phẩm.

Câu chuyện của Trúc cũng đượcTuổi Trẻ ghi nhận, lan tỏa và giúp cô nhận học bổng Tiếp sức đến trường. Từ bài báo, thầy Hải và nhà trường đã tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để nữ sinh yên tâm học tập.

Chiếc xe máy và niềm tin đến giảng đường

Gần hai năm kể từ ngày nhận chiếc xe máy từ thầy hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, Hồ Thanh Sơn, sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí, vẫn nhớ món quà giúp mình vơi bớt khó khăn trong những ngày đầu bước vào giảng đường.

Sau khi đoạt giải đặc biệt tại Hội thi - triển lãm sinh vật cảnh TP.HCM 2024, thầy Hải quyết định dành tặng phần thưởng là chiếc xe Wave Alpha 110 cho Sơn. Trường cũng hỗ trợ chỗ ở tại ký túc xá để nam sinh yên tâm học tập.

Với Sơn, điều quý giá nhất sau gần hai năm không nằm ở chiếc xe, mà ở sự quan tâm và niềm tin thầy dành cho mình. Sự tin tưởng ấy trở thành động lực để Sơn nỗ lực mỗi ngày và đạt điểm trung bình tích lũy 9,0/10. Trong năm học qua, Sơn tiếp tục đạt nhiều điểm A, A+ ở các học phần.

"Lúc đầu, tôi nghĩ chiếc xe là một món quà rất lớn vì giúp thuận tiện hơn trong việc đi học. Nhưng sau gần hai năm, tôi nhận ra điều quý nhất thầy hiệu trưởng trao cho mình chính là động lực.

Tôi luôn nghĩ thầy đã tin tưởng và dành cho mình sự quan tâm đặc biệt thì bản thân càng phải cố gắng. Mỗi khi đạt được điểm số tốt, nhất là ở những môn chuyên ngành khó, tôi cảm thấy rất vui vì mình đang từng bước đáp lại niềm tin thầy đã dành cho mình", Sơn tâm sự.

Chiếc xe rồi sẽ cũ đi theo thời gian, nhưng sự tin tưởng của thầy sẽ còn theo sinh viên rất lâu. "Tôi muốn học thật tốt, sau này có công việc ổn định và khi đủ khả năng sẽ giúp một người khác có thêm cơ hội như tôi từng được thầy trao", Sơn bày tỏ.

Thầy Phan Hồng Hải trao tặng món quà từ giải đặc biệt tại Hội thi - triển lãm sinh vật cảnh TP.HCM là một chiếc xe máy cho tân sinh viên Hồ Thanh Sơn - Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN

"Không thể để tân sinh viên không học được vì nghèo" Ngay sau khi chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2026 được công bố, PGS.TS Phan Hồng Hải cũng đã chủ động liên hệ báo Tuổi Trẻ để ủng hộ 22 suất với tổng số tiền 400 triệu đồng. Những năm trước Trường đại học Công nghiệp TP.HCM đều ủng hộ học bổng thông qua báo Tuổi Trẻ để giúp đỡ thí sinh trúng tuyển đại học có hoàn cảnh khó khăn. "Năm học 2026 - 2027, trường tiếp tục dành khoảng 80 tỉ đồng trao học bổng cho sinh viên. Các em đã nhận học bổng Tiếp sức đến trường vẫn được trường xem xét trao thêm học bổng khác. Tôi cam kết tuyệt đối sẽ không có thí sinh nào thi đậu vào trường mà không học được vì nghèo", thầy Hải khẳng định.