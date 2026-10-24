120 triệu tặng 2 nữ SV Nha Trang mồ côi, làm lụng không ngừng để đi vào được đại học

Các tân sinh viên có mặt tại lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường ở Khánh Hòa - Ảnh: XUÂN HOÁT

Tiết trời Nha Trang sáng nay mát mẻ, nắng vàng. Từ rất sớm rất nhiều tân sinh viên vượt khó vươn lên đã có mặt tại Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Với chủ đề "Một khát vọng - Vạn tấm lòng" tổng kinh phí chương trình hơn 1,2 tỉ đồng (chưa bao gồm kinh phí hỗ trợ đi lại, ăn ở và quà tặng từ chương trình) do Quỹ khuyến học khuyến tài Khánh Hòa (Tổng công ty Khánh Việt, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa) và bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ. Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt. Suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/ 4 năm học.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tài trợ quà tặng cho tân sinh viên, Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty CP Tập đoàn Vinacam tài trợ 2 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn, thiếu thiết bị học tập, Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ tài trợ 10 suất học bổng ngoại ngữ miễn phí.

Đây là điểm trao thứ 8 trong chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2026 của Báo Tuổi Trẻ dành cho tân sinh viên, thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 636 của báo Tuổi Trẻ.

Tham dự buổi lễ, về phía nhà tài trợ có ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên yến sào Khánh Hòa; bà Võ Thị Thu Trang - Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Nhà nước một thành viên yến sào Khánh Hòa; ông Kiều Tuấn Hải - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt, Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự Tổng công ty; ông Phạm Quốc Hùng, Phó tổng giám đốc thường trực Công ty CP Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó tổng giám đốc Công ty CP Nước Giải khát Sanest Khánh Hòa; bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Quản lý trung tâm VUS Khánh Hòa.

Về phía lãnh đạo tỉnh có ông ông Nguyễn Thanh Hà - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Đình Thuần - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa; ông Trần Quang Mẫn - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa; ông Trần Mộng Điệp - Phó chủ tịch chuyên trách Hội Khuyến học tỉnh Khánh Hòa; TS Bùi Thị Hồng Tiến - Giám đốc Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Khánh Hòa; bà Nguyễn Hương Giang - Phó giám đốc Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Khánh Hòa.

Về phía ban tổ chức có ông Huỳnh Hữu Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa; bà Huỳnh Thị Như Ý - Phó bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa; nhà báo Nguyễn Thị Hương - Ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ; nhà báo Duy Thanh - Phó trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ miền Trung.

Niềm vui của hai tân sinh viên Trường Đại học Thái Bình Dương là Lương Công Danh và Bùi Ngọc Anh Thư - Ảnh: TẤN LỰC

Bộ phim tư liệu về 2 nữ SV Khánh Hòa có hoàn cảnh mồ côi, ngặt nghèo, phải làm lụng để vươn lên đã khiến khán phòng lễ trao học bổng xúc động ngậm ngùi.



Vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống, Nguyễn Thị Thanh Tuyền và Võ Thị Kim Chi vẫn nỗ lực bước vào giảng đường đại học, mong có tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. - Video: NGUYỄN HOÀNG - ĐỨC CƯỜNG - QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - DIỄM HƯỜNG - TÔN VŨ

Ban tổ chức, khách mời xúc động xem đoạn phim về nỗ lực của hai tân sinh viên - Ảnh: XUÂN HOÁT

Nữ sinh viên Nha Trang mất cả mẹ cha, cùng anh trai làm thêm kiếm tiền nuôi dì ruột bệnh tâm thần

Thanh Tuyền nhiều lần nghẹn ngào trên sân khấu - Ảnh: XUÂN HOÁT

Nguyễn Thị Thanh Tuyền - sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - sinh ra trong một gia đình nghèo khó, hoàn cảnh của Tuyền là một chuỗi những cay đắng, nhọc nhằn. Năm Tuyền mới 10 tuổi, mẹ đột ngột qua đời vì bệnh gan. Vết thương lòng của cô học trò chưa kịp nguôi ngoai thìnăm lớp 9, người cha tiếp tục vĩnh viễn ra đi vì bệnh tật.Mất cả cha lẫn mẹ khi tuổi còn quá nhỏ, hai anh em Tuyền rơi vào cảnh bơ vơ.

Căn nhà cũ sập xệ vốn là tài sản của người ông bà ngoại để lại. Lúc này Tuyền và anh trai ở cùng với người dì bị tâm thần. Người anh ruột của Tuyền sau khi học hết lớp 10 cũng phải gác lại bút sách để đi học nghề điện, rồi bươn chải làm thợ điện kiếm sống.

Trong khi đó, người dì ruột - chỗ dựa tinh thần cuối cùng - lại lúc tỉnh lúc mê. Mọi gánh nặng sinh hoạt đều đổ dồn lên vai những đứa cháu mồ côi.

Để có tiền trang trải cuộc sống và tiếp tục tìm con chữ ở giảng đường, ngoài sự giúp đỡ của người thân hay trợ cấp xã hội, Tuyền đi làm thêm từ những năm tháng học phổ thông.

Đến mùa hè và khoảng thời gian bước vào đại học, Tuyền nhận làm công việc tạp vụ , rửa chén tại một nhà hàng trên ở phố tây Nha Trang, công việc bắt đầu từ 17h đến 22h mỗi ngày.

Giao lưu trên sân khấu, tân sinh viên Nguyễn Thị Thanh Tuyền dâng trào xúc động vì hoàn cảnh mồ côi những lúc bế tắc, mệt mỏi không biết chia sẻ với ai.

Tuyền nói: "Nhiều lúc đi làm thêm về mệt quá không biết nói với ai, nhìn bạn bè ai cũng có người thân xung quanh còn nhìn lại mình thì cha, mẹ mất hết, mình buồn lắm chỉ biết tự an ủi".

Nhớ lại việc anh trai nhường lại cơ hội để mình tiếp tục đi học đại học, Tuyền nói rằng chỉ biết cảm ơn sự hy sinh thật nhiều của anh.

"Anh yên tâm em sẽ cố gắng học tập để cho nuôi dì sau này, em thương anh lắm nhưng bây giờ em không biết phải giúp anh sao chỉ biết cố gắng học thật tốt" - Tuyền nói.

Nhắc đến mẹ bán từng tờ vé số giữa nắng gió, Nữ SV ĐH Nha Trang lại khóc, ráng làm thêm đủ nghề giúp mẹ

Kim Chi (bên trái) và Thanh Tuyền chia sẻ về những nỗ lực của bản thân để tiếp tục được đi học - Ảnh: TẤN LỰC

Võ Thị Kim Chi - Trường đại học Nha Trang: Cha không nay đột quỵ qua đời trong lúc ngủ mùa dịch COVID-19. Khoản nợ ngân hàng 200 triệu đồng do người cha vay mượn trước đó rơi vào quá hạn, đè nặng lên xấp vé số của mẹ. Ba mẹ con rơi vào cảnh túng quẫn.

Không còn khả năng chi trả, ngôi nhà của gia đình phải giao lại cho ngân hàng. Ba mẹ con dọn đồ ra ở trọ.

Nhìn mẹ mỗi ngày "lăn lộn" với xấp vé số ở chợ Long Bình để kiếm từng đồng lời nuôi hai chị em ăn học, Chi tự dặn lòng không bao giờ được gục ngã. Từ những ngày nghỉ hè THCS cho đến những năm tháng học THPT, Chi chưa bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi.

Những kỳ nghỉ hè, Chi tìm việc làm phục vụ tại các quán cà phê gần nhà. Đến năm lớp 12 là thời điểm bận rộn và áp lực nhất của học sinh cuối cấp, Chi vẫn tranh thủ những ngày cuối tuần đi chạy bàn thời vụ tại các nhà hàng tiệc cưới để kiếm thêm thu nhập và đỡ được bữa tối, những đồng tiền công chắt chiu từ mồ hôi và sự nhẫn nại ấy được Chi đem về phụ mẹ trang trải tiền ăn, tiền điện, tiền đi chợ hàng ngày.

Chi đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT và chính thức trở thành tân sinh viên ngành kế toán Trường Đại học Nha Trang.

Thế nhưng, khoản học phí hàng triệu đồng mỗi học kỳ là 'ngọn núi' quá cao mà Chi không biết mình vượt qua không.

"Nhiều lúc đi làm về muộn, chân tay mỏi nhừ nhưng nhìn mẹ miệt mài ngoài chợ dưới nắng mưa, mình tự xốc lại tinh thần. Chỉ có con đường học tập mới giúp thoát khỏi cái nghèo bám riết," Kim Chi bộc bạch.

Cô tân sinh viên đang nỗ lực từng ngày để tìm kiếm một chiếc phao để tiếp tục giấc mơ tri thức.



Kim Chi (bên trái) và Thanh Tuyền cũng khóc khi xem đoạn phim về cuộc đời của chính mình - Ảnh: LÂM THIÊN

Lên sân khấu học bổng, Võ Thị Kim Chi nghẹn ngào mỗi lần MC nhắc đến người mẹ tần tảo bán vé số nuôi con.

"Mình đã tính đến chuyện nghỉ học để phụ mẹ nuôi em, tuy nhiên mình chợt nhận ra việc học giúp mình tiến lên, có học mới có tương lai có việc làm ổn định để lo cho em, cho mẹ lâu dài, nên mình tiếp tục đi học".

Dùng tay lau nước mắt, Chi nói: "Mình muốn học thật tốt để có công việc ổn định để lo cho mẹ. Những tờ vé số đã nuôi hai chị em mình, nhưng mình muốn sau này mẹ không phải đi bán vé số nữa. Mình không muốn thấy cảnh mẹ đội nắng, dầm mưa cầm từng tờ vé số đi bộ khắp nẻo mời người mua".

Kim Chi chạy ngay tới khi thấy mẹ xuất hiện trong lễ trao học bổng - Ảnh: LÂM THIÊN

Đang giao lưu tại chương trình, cả Chi và toàn thể hội trường như vỡ òa khi mẹ Chi bà Nguyễn Thị Thu Hà được đưa lên sân khấu một cách bất ngờ. Chi nghĩ giờ này mẹ đang bận bán vé số, sau đó phải về nhà nấu cơm, lo cho em đi học rất bận rộn.

Không chần chừ Chi đến ôm lấy mẹ, bao cảm xúc dồn nén được trào ra, Chi khóc ngon lành trên vai mẹ.

Ngồi bên cạnh con gái, bà Hà bày tỏ: "Đến chương trình hôm nay tôi rất xúc động, từ sáng tôi đã đón xe ra đây để xem con nhận học bổng. Bỏ một ngày bán vé số không sao, chứ lỡ một ngày vui của con tôi tiếc lắm.

Tôi mừng vì con được mọi người giúp đỡ, vì sức tôi sao lo nổi cho con mấy năm Đại học. Tôi mong con cố gắng đừng phụ lòng của mọi người".

Nhìn về phía mẹ, Chi hứa học thật tốt không nản chí suất học bổng hôm nay là chiếc phao được tung ra kịp lúc để giúp Chi bám vào tiếp tục giấc mơ học tập.

Kim Chi và mẹ ôm nhau vì xúc động - Ảnh: LÂM THIÊN

Hai suất học bổng đặc biệt cho Thanh Tuyền và Kim Chi

Hai tân sinh viên nhận suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng trong suốt 4 năm là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nha Trang); Võ Thị Kim Chi (ngành Kế toán - Trường đại học Nha Trang).

Trao học bổng đặc biệt và suất laptop cho 4 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: TẤN LỰC

2 tân sinh viên nhân laptop gồm Mai Tú Quyên (Trường đại học Thái Bình Dương); Đặng Ý Thư (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM).

Ông Huỳnh Hữu Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa và bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Quản lý trung tâm VUS Khánh Hòa, trao học bổng tiếng Anh cho 10 tân sinh viên - Ảnh: LÂM THIÊN

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Công ty CP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đã tặng 110 suất quà cho các tân sinh viên và đại biểu, tài trợ nước uống cho chương trình.



Nhà hảo tâm xúc động tặng thêm 100 triệu đồng cho 10 tân sinh viên

Tổng công ty Khánh Việt trao tặng thêm 100 triệu đồng cho 10 tân sinh viên đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, mỗi sinh viên 10 triệu đồng.

Ông Kiều Tuấn Hải, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Phòng Hành chính nhân sự Tổng công ty Khánh Việt, trao học bổng đặc biệt 10 triệu đồng của công ty dành cho 10 tân sinh viên - Ảnh: XUÂN HOÁT

Trao 10 suất học bổng cho 10 sinh viên của 2 trường Đại học Khánh Hòa và Đại học Nha Trang - Ảnh: XUÂN HOÁT

Con nhà nghèo đậu ĐH Kiến trúc TP.HCM, ba đợi con ở bến xe lúc 5h sáng cùng về Nha Trang nhận học bổng

Ông Đỗ Hữu Quý đã đợi ở bến xe khách để đón con gái là Đỗ Nguyên Hồng Phúc và cùng đến điểm trao học bổng - Ảnh: MINH CHIẾN

Có mặt từ sớm ở hội trường, ông Đỗ Hữu Quý mang chiếc dép tổ ong chăm chú dõi theo con gái là Đỗ Nguyên Hồng Phúc, sinh viên ngành Thiết Kế Nội Thất - Trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM. Từ TP.HCM, Phúc lên xe khách về quê nhận học bổng lúc 22h đêm 23-10, đến bến xe 5h sáng nay. Ông Quý đã đợi sẵn ở bến xe Cam Ranh chở con ra Nha Trang dự lễ.

"Lúc mình xuống xe thấy ba ở dưới đã đợi. Sẵn bao nhiêu mệt mỏi, say xe đều tan biến. Dịp nhận học bổng còn là cơ hội để mình về thăm nhà, thăm ba mẹ sau mấy tháng vào TP.HCM nhập học", Phúc nói.

Ông Quý cho hay ông chủ yếu ở nhà. Khoảng một năm trước ông mới phẫu thuật, chưa làm việc nặng. Mẹ Phúc làm nông, thu nhập cũng không ổn định.

"Thấy con được nhận học bổng, tôi mừng lắm. Mình nghèo mà con mình học giỏi thì mình cũng có cái để tự hào với người ta", ông Quý cười nói.

Phúc cho hay: "Tôi học ngành thiết kế nội thất nên cần rất nhiều máy móc, họa cụ… Với suất học bổng này, tôi sẽ mua sắm dụng cụ, trang thiết bị học tập. Tôi muốn nhắn nhủ là ba mẹ đợi con ít năm, để ra trường con chăm lo cho ba mẹ có cuộc sống tốt hơn".

Nhà báo Nguyễn Thị Hương - Ủy viên Ban Biên tập báo Tuổi Trẻ:

Sự gặp gỡ diệu kỳ giữa khát vọng học tập và vạn tấm lòng, học bổng trao tay SV chính là cái ôm ấm áp của xã hội

Nhà báo Nguyễn Thị Hương - Ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ - Ảnh: LÂM THIÊN

Mỗi năm, trước khi tiếng trống khai trường vang lên, những người làm báo Tuổi Trẻ chúng tôi đã khẩn trương, trách nhiệm và đầy cảm xúc với chương trình học bổng này. Tất cả nhằm hướng tới một sứ mệnh thiêng liêng: không để bất kỳ một tài năng nào phải dừng lại trước ngưỡng cửa đại học, cao đẳng vì nghèo khó.

Trên quy mô toàn quốc năm 2026, chương trình công bố trao tặng 1.200 suất học bổng, với giá trị 15 triệu đồng mỗi suất, cùng nhiều suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng dành riêng cho các SV có hoàn cảnh đặc biệt ngặt nghèo.

Khi lật mở từng hồ sơ học bổng gửi về chương trình năm nay, chúng tôi xúc động nhận thấy đằng sau mỗi tấm giấy báo nhập học là câu chuyện dài về mồ hôi, nước mắt, những mất mát và thử thách quá lớn so với độ tuổi 18 của các em.Khi nhìn vào hoàn cảnh của các bạn, tôi không chỉ thấy sự cơ cực, mà tôi nhìn thấy một thứ ánh sáng lấp lánh của nghị lực, của lòng hiếu thảo và khát vọng thay đổi số phận bằng con đường tri thức.

Suất học bổng 15 triệu đồng hay những suất học bổng đặc biệt 50 triệu đồng trao tay các bạn chính là minh chứng cho sự gặp gỡ kỳ diệu giữa khát vọng của sinh viên và vạn tấm lòng từ cộng đồng. Là cái ôm ấm áp của xã hội. Giảng đường đại học phía trước là một chân trời mới, nhưng cũng đầy thử thách.

Báo Tuổi Trẻ mong các bạn hãy luôn giữ vững tinh thần lạc quan, biến những ngậm ngùi, cay đắng của tuổi thơ thành động lực mãnh liệt để khẳng định bản thân.

Chúng tôi tin tưởng khi đã thành tài, các em sẽ mang "tấm lòng" mình nhận được hôm nay để nhân lên thành "vạn tấm lòng" khác, tiếp tục dang rộng vòng tay nâng đỡ những thế hệ đàn em khó khăn tiếp theo. Đó chính là sự nối dài và lan tỏa của vòng tay nhân ái mà chương trình hướng tới.

Nhà báo Nguyễn Thị Hương - Ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ - gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị đồng hành, đồng thời động viên 80 tân sinh viên vững tin theo đuổi tri thức, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong tương lai - Video: ĐỨC TRONG - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Nam sinh miền biển làm phụ hồ, làm cá... vẫn đậu ĐH Giao thông vận tải TP.HCM: 'Nghe học bổng thầm mong không bị lừa'

Nguyễn Lê Sang - sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Sinh ra và lớn lên tại xã Vĩnh Hải (quê vùng Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Lê Sang - tân sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM - luôn mang trong mình quyết tâm học tập để đổi đời.

Cha và mẹ Sang đều phải đi làm thuê, làm mướn đủ mọi việc từ làm rẫy đến phụ hồ ở quê nhà để kiếm sống. Để trang trải cuộc sống và bớt gánh nặng cho gia đình, ngoài giờ học trên giảng đường, Sang tranh thủ làm thêm đủ mọi nghề.

Khi ở quê, Sang đi phụ hồ, làm cá, hay làm bất cứ việc gì có thể. Đến khi vào TP.HCM học tập, Sang tiếp tục là đi phụ quán, rửa chén mướn vào những ngày trống lịch học.

Không chỉ đối mặt với lo toan cơm áo gạo tiền, Sang còn gánh trên vai nỗi lo khi cha bị bệnh phong, còn mẹ ở quê cũng bươn chải làm mướn đủ nghề để lo cho gia đình.

Chính những nhọc nhằn, cơ cực ấy lại trở thành ngọn lửa thôi thúc Nguyễn Lê Sang không ngừng nỗ lực, ngày đêm phấn đấu vươn lên trong học tập. Sang cho hay khi vừa nhận được cuộc gọi thông báo nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, bạn lo sợ đây là cuộc gọi lừa đảo nên phải gọi tới gọi lui để yên tâm.

"Lúc đó tôi vừa vui mà cũng lo lắm, cứ sợ là cuộc gọi lừa đảo. Nào ngờ hôm nay mọi thứ đã trở thành hiện thực. Suất học bổng này là phao cứu sinh cho cả nhà tôi trong những ngày phía trước" - Sang nói.

Nguyễn Lê Sang - tân sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM - vừa học vừa làm thêm để phụ giúp cha mẹ làm thuê ở Ninh Thuận. Sang xúc động khi nhận học bổng, giúp gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí và tiếp thêm động lực để em theo đuổi việc học - Video: ĐỨC TRONG - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà:

Khánh Hòa cảm kích vì Tiếp sức đến trường đăng cai ở quê hương chúng tôi

Ông Nguyễn Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: TẤN LỰC

Học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ đã bước sang năm thứ 23. Trong hành trình đó, tỉnh Khánh Hòa có nhiều lần được chọn là nơi đăng cai tổ chức để trao học bổng đầy ý nghĩa này.

Chúng tôi bày tỏ sự cảm kích khi báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Khánh Hòa tổ chức Tiếp sức đến trường dành riêng cho tân sinh viên của tỉnh, với số lượng năm sau luôn nhiều hơn năm trước, thể hiện sự quan tâm của báo trong việc nâng bước cho thế hệ trẻ của tỉnh nhà.

Những suất học bổng được trao hôm nay sẽ khiến các tân sinh viên cảm nhận được phía sau là sự quan tâm, sẻ chia và kỳ vọng của cộng đồng.

Hãy luôn trân trọng tình cảm này, biến sự yêu thương, tin tưởng thành động lực học tập. Và mai sau khi đã trưởng thành, dù ở bất cứ cương vị nào, các em cũng sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, biết yêu thương, sẻ chia và đóng góp sức mình cho quê hương Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ghi nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” tiếp thêm động lực để tân sinh viên vượt khó, theo đuổi tri thức. Ông mong các em nỗ lực học tập, trân trọng sự sẻ chia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đóng góp cho quê hương, đất nước - Video: ĐỨC TRONG - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Nữ sinh viên đi ké xe bạn tới trường: 'Nhận học bổng này với tiền làm thêm, tôi sẽ ráng mua xe máy'

Nguyễn Kim Ngọc, sinh viên ngành Du lịch - Trường ĐH Đà Lạt, dự định đưa mẹ đi du lịch sau khi tốt nghiệp Đại học - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngồi nép mình bên cạnh mẹ, Nguyễn Kim Ngọc, tân sinh viên ngành Du lịch - Trường ĐH Đà Lạt, cho hay ba Ngọc mất cách đây 2 năm, mẹ làm công nhân nuôi Ngọc và em nhỏ.

"Từ khi ba mất, mẹ lo toan mọi thứ. Mình học ngành du lịch là ngành mình luôn mơ ước. Vị khách đầu tiên sau khi mình ra trường sẽ là mẹ, dù chưa tốt nghiệp nhưng mình đã dự định lên sẵn tour để hai mẹ con cùng đi", Ngọc chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Kim Chị, mẹ Ngọc, nói: "Tôi biết con thua thiệt với bạn bè, ngoài làm công nhân, tôi cũng làm thêm một số việc khác để gửi thêm tiền cho con".

Ngọc cho hay ngày được báo nhận học bổng Tiếp sức đến trường, bạn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Ngọc định đi làm thêm cộng với số tiền học bổng sẽ mua một chiếc xe máy. Hiện tại Ngọc phải đi bộ gần 30 phút đến trường, hoặc theo ké xe bạn.

"Cảm ơn báo Tuổi Trẻ, và các nhà tài trợ đã trao cho mình một món quà đầy bất ngờ", Ngọc nói.

Nguyễn Kim Ngọc - tân sinh viên ngành Du lịch, Trường đại học Đà Lạt - chia sẻ học bổng không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm tinh thần, động lực để cô vững bước trên hành trình học tập - Video: ĐỨC TRONG - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Các tân sinh viên chia sẻ niềm vui trước giờ trao học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: LÂM THIÊN

Nhà tài trợ Nguyễn Thanh Hải - Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên yến sào Khánh Hòa:

Chúng tôi giúp đỡ hôm nay, mong các em mai sau là nguồn lao động chất lượng cao

Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên yến sào Khánh Hòa, nhà tài trợ chương trình - Ảnh: TẤN LỰC

Năm 2026 đánh dấu số lượng học bổng trao tặng cho tân sinh viên Khánh Hòa đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 80 suất (mỗi suất trị giá 15 triệu đồng), trong đó có nguồn lực do Quỹ Khuyến học - Khuyến tài tỉnh vận động.

Tôi mong các tân sinh viên luôn phấn đấu trên giảng đường đại học, cao đẳng. Hãy tiếp tục học tập, rèn luyện thật tốt, không ngừng trau dồi tri thức và kỹ năng để hiện thực hóa khát vọng bay cao, bay xa.

Khi các em xây dựng được cuộc sống và sự nghiệp vững vàng trong tương lai, chính các em sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp cho sự vươn mình mạnh mẽ của quê hương Khánh Hòa và đất nước.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa - khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình khuyến học, khuyến tài, tiếp sức sinh viên khó khăn theo đuổi ước mơ - Video: ĐỨC TRONG - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Ông nội ủi áo cho cháu không còn cha mẹ đi nhận học bổng, cháu mong sớm trả hiếu ông

Bạn Nguyễn Thành Hưng, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Nha Trang đến buổi trao học bổng với chiếc áo trắng do ông nội dậy sớm tự tay chuẩn bị - Ảnh: MINH CHIẾN

Chỉnh lại chiếc áo trắng tại lễ trao học bổng, được ông nội đã ngoài 70 tuổi ủi phẳng phiu, Nguyễn Thành Hưng, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Nha Trang cảm thấy như ông luôn bên cạnh.

"Mỗi khi tôi nhận phần thưởng hay đi thi, ông nội luôn dậy sớm chuẩn bị quần áo. Ông muốn tôi xuất hiện chỉn chu nhất. Mỗi lần như vậy, tôi biết ông luôn quan tâm, dõi theo tôi. Ông tuổi cao nên hôm nay không đến buổi trao học bổng, nhưng có dặn phải chụp thật nhiều ảnh mang về ông xem" - Hưng nói.

Hưng đang sống cùng với ông nội trong căn nhà nhỏ tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ bé. Ba bị tai nạn giao thông qua đời lúc Hưng lên 3 tuổi, mẹ bỏ nhà đi lúc Hưng học lớp 6 do nợ nần, từ đó đến nay bặt vô âm tín không thể liên lạc. Ông nội nuôi Hưng bằng những đồng lương hưu ít ỏi.

Hiểu được hoàn cảnh khó khăn và sự vất vả của ông, từ năm lớp 10, Hưng đã chủ động đi làm thêm tại quán kem để tự túc lo tiền học phí và sinh hoạt.

Lúc Hưng hay tin nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, người đầu tiên Hưng thông báo là ông nội. "Mỗi lần tôi có niềm vui, ông đều cười rồi quay đầu nhìn về phía di ảnh cha tôi trên bàn thờ. Ông là người thân duy nhất của tôi nên tôi muốn ông luôn tự hào về mình", Hưng nói.

Học phí học kỳ 2 sắp tới tiếp tục là nỗi trăn trở của Hưng khi nguồn thu từ công việc làm thêm còn hạn hẹp. Vì vậy, suất học bổng đến với Hưng như một món quà.

"Ông nội dặn tôi phải vô tư, đừng lo vì có ông bên cạnh, nhưng tối tôi không ngủ được vì biết sức ông cũng có hạn. Khoản nào lo được thì mình phải chủ động. Nhiều lúc tôi ước thời gian trôi thật mau để tôi sớm ra trường có thu nhập ổn định rồi chăm sóc ông".

Nam SV Khánh Hòa chạy bàn kiếm 20.000 đồng/giờ để đi học, hai cha con đi 100 cây số nhận học bổng

Anh Nguyễn Phúc Liêm cùng con trai là Phan Quốc Hân (tân sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM phân hiệu Ninh Thuận) tại điểm trao học bổng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Từ mờ sáng, khi màn sương sớm còn bao phủ khắp ngã đường, anh Nguyễn Phúc Liêm (42 tuổi, làm nghề thợ sơn) cùng con trai là Phan Quốc Hân (tân sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM phân hiệu Ninh Thuận) lục đục dắt chiếc xe máy cũ rời khỏi nhà ở Ninh Thuận .

Cả hai cha con đã vượt qua chặng đường dài gần hai tiếng đồng hồ, có mặt từ sớm để kịp tham gia chương trình hỗ trợ học bổng Tiếp sức đến trường tại Nha Trang.

Mẹ Hân là công nhân may, gánh nặng mưu sinh đè nặng lên đôi vai người mẹ nuôi hai anh em ăn học từ nhỏ .

Hiểu được nỗi vất vả của gia đình, ngoài giờ học, Hân mới tranh thủ đi chạy bàn ở quán cà phê với mức lương khoảng 19.000 đến 20.000 đồng/giờ, dù đồng tiền kiếm được còn eo hẹp, nhưng đó là tất cả sự nỗ lực, chắt chiu của cậu sinh viên nghèo với mong muốn san sẻ phần nào gánh nặng với mẹ.

Anh mắt rụt rè nhưng kiên định của Hân chứa đựng niềm hy vọng lớn lao, suất học bổng "Tiếp sức đến trường" đến với em lúc này không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất, giúp em vững bước hơn trong học kỳ sau, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để em tiếp tục kiên trì trên con đường phía trước.

Nữ sinh viên không còn bố mẹ đi xe ôm đến nhận học bổng: 'Mong ở đâu đó mẹ nhìn thấy con'

Bùi Thị Tình, sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng - Trường Đại học Nha Trang vui mừng khi nhận học bổng - Ảnh: MINH CHIẾN

Để kịp đến điểm trao học bổng Tiếp sức đến trường, Bùi Thị Tình - sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng - Trường Đại học Nha Trang, chọn đi xe ôm công nghệ. Dù đã ở Nha Trang được vài tháng, Tình chưa rành đường, một phần vì hoàn cảnh khó khăn nên mỗi ngày nữ sinh chỉ có đi học và đi làm, chưa khám phá hay đi đến nhiều nơi.

Tình sinh ra và lớn lên tại thôn Tuần Lễ, xã Đại Lãnh, Khánh Hòa. Từ khi Tình còn nhỏ, bố không sống cùng gia đình, mọi gánh nặng đều dồn lên vai mẹ. Rồi biến cố ập đến khi người mẹ cũng về miền mây trắng, để lại Tình và chị gái. Thời điểm này chị gái của Tình mới đang học THCS, còn Tình chỉ mới là cô bé bước vào lớp 4.

Nhớ lại ngày định mệnh, giọng Tình nghẹn lại: "Lúc đưa mẹ về nhà, mọi người mới biết mẹ mất... Khi ấy mẹ ngồi phía sau xe máy đang ôm nồi thức ăn, lúc sang đường thì xe phía sau tông tới, mẹ bị thương nặng quá, rồi đi".

Mất mẹ, hai chị em nương tựa vào ông bà ngoại. Cuộc sống gia đình khi ấy dựa vào những chuyến đi lưới của ông và công việc làm thuê, làm mướn của bà. Vài năm sau, ông ngoại qua đời, để lại bà ngoại tuổi cao, sức yếu.B

ước chân vào giảng đường đại học, cuộc sống xa nhà của Tình là những tháng ngày tự lập, để trang trải chi phí và phụ giúp gia đình, ngoài giờ lên lớp, Tình tranh thủ đi làm thêm ở quán cà phê.

Mới đây khi nhận thông báo nhận được suất học bổng tiếp sức đến trường, trái tim cô sinh viên trẻ vỡ òa trong hạnh phúc. Tình dự định giữ số tiền học bổng để trang trải học tập và mua sắm trang thiết bị.

"Lúc hay tin nhận học bổng, mình mừng lắm, ôm lấy bạn cùng phòng. Đôi khi mình vui định khoe với người thân nhưng sực nhớ không biết khoe cùng ai vì chị thì quá bận, bà ngoại lớn tuổi… Còn mẹ, mình hy vọng ở nơi nào đó mẹ sẽ biết và tự hào với những nỗ lực của mình", Tình chia sẻ.

Chị Huỳnh Thị Như Ý - Phó bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa:

Mong báo Tuổi Trẻ và nhà hảo tâm luôn chia sẻ với sinh viên Khánh Hòa

Chị Huỳnh Thị Như Ý - Phó bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: XUÂN HOÁT

Những suất học bổng không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm nghị lực, động lực để các bạn trẻ Khánh Hòa nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở khi bước vào giảng đường cao đẳng, đại học. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn mong muốn báo Tuổi Trẻ và các nhà hảo tâm luôn nhớ đến, quan tâm, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Khánh Hòa nói riêng, giúp các bạn có thêm hành trang vững bước trên con đường đã chọn.

Và hơn hết các bạn sinh viên khi nhận những phần học bổng sẽ cố gắng học tập, quay lại cống hiến cho xã hội và giúp đỡ cho thế hệ tiếp theo.

Chị Huỳnh Thị Như Ý - Phó bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa - đánh giá học bổng “Tiếp sức đến trường” giúp nhiều tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục thực hiện ước mơ. Chị mong chương trình tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm, đồng thời kỳ vọng sinh viên nỗ lực học tập, trở thành nguồn nhân lực đóng góp cho xã hội - Video: ĐỨC TRONG - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Nhà tài trợ, khách mời trao học bổng cho tân sinh viên:

Ông Lê Đình Thuần - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa (trái), và ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên yến sào Khánh Hòa, trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: TẤN LỰC

Nhà báo Nguyễn Thị Hương - Ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ, và ông Nguyễn Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: TẤN LỰC

Lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho các tân sinh viên tỉnh Khánh Hòa ngày 24-10 - Ảnh: TẤN LỰC

Bà Huỳnh Thị Như Ý - Phó bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, và nhà báo Duy Thanh - Phó Trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại miền Trung, trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: TẤN LỰC

Bà Võ Thị Thu Trang - Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Nhà nước một thành viên yến sào Khánh Hòa và nhà báo Phan Sông Ngân trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: TẤN LỰC

80 tân sinh viên tỉnh Khánh Hòa được nhận học bổng trong đợt này - Ảnh: TẤN LỰC

Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Quản lý trung tâm VUS Khánh Hòa - trao 10 suất học bổng tiếng Anh cho 10 tân sinh viên - Ảnh: TẤN LỰC

Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần nước giải khát Sanest Khánh Hòa và ông Phạm Quốc Hùng - Phó tổng giám đốc thường trực Công ty cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa trao học bổng - Ảnh: LÂM THIÊN

Ông Trần Quang Mẫn - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Khánh Hòa (bên trái) và ông Trần Mộng Điệp - Phó chủ tịch chuyên trách Hội khuyến học tỉnh Khánh Hòa - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: LÂM THIÊN

Các vị khách mời, nhà tài trợ và tân sinh viên tại lễ trao học bổng - Ảnh: XUÂN HOÁT

Đến nay, Tiếp sức đến trường đã hỗ trợ 26.853 tân sinh viên, với tổng kinh phí hơn 252 tỉ đồng. - Video: QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - TRẦN HUỲNH - TÔN VŨ

Tiếp sức đến trường năm 2026 dự kiến trao 1.200 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng, trong đó có 25 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng mỗi suất, hỗ trợ tân sinh viên xuất sắc trong 4 năm học. Ra đời năm 2003 với 27 suất học bổng đầu tiên, chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ đã trải qua 23 năm đồng hành cùng học sinh, sinh viên khó khăn. Đến nay, chương trình đã trao học bổng cho 26.853 tân sinh viên, với tổng kinh phí hơn 252 tỉ đồng. Thông qua những suất học bổng, chương trình không chỉ hỗ trợ chi phí học tập mà còn tiếp thêm động lực để các bạn trẻ vượt khó, theo đuổi ước mơ. Nhiều sinh viên từng nhận học bổng sau khi tốt nghiệp đã quay lại hỗ trợ những thế hệ đàn em có hoàn cảnh tương tự.