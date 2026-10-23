Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Trường đại học Nguyễn Tất Thành tặng 50 suất học bổng 'Tiếp sức đến trường'

tác giả
MINH GIẢNG
MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

Tại lễ khai giảng chiều 23-10, Trường đại học Nguyễn Tất Thành trao tặng 50 suất học bổng 'Tiếp sức đến trường' cho báo Tuổi Trẻ, trị giá 750 triệu đồng.

ĐH Nguyễn Tất Thành tặng 50 suất học bổng 'Tiếp sức đến trường' - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Lan Phương - Phó hiệu trưởng Trường đại học Nguyễn Tất Thành - trao học bổng Tiếp sức đến trường cho nhà báo Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - Ảnh: K.H.

Đây là năm thứ ba nhà trường đồng hành cùng chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, góp phần tiếp thêm động lực để các tân sinh viên vững bước trên con đường học tập, thực hiện ước mơ.

Cũng tại buổi lễ, trường trao 2 suất học bổng toàn phần học phí năm đầu cho hai thủ khoa đầu vào cấp trường và 17 suất học bổng trị giá 50% học phí cho các thủ khoa cấp khoa, viện.

Trong năm học 2026-2027, Trường đại học Nguyễn Tất Thành tiếp nhận 80 sinh viên thuộc các dự án của Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo đến học tập, với tổng kinh phí tài trợ hơn 4,8 tỉ đồng. Công ty cổ phần Dệt may Sài Gòn cũng tài trợ 75 tỉ đồng cho quỹ học bổng của trường.

Chia sẻ tại lễ khai giảng, TS Nguyễn Mai Lan - Chủ tịch hội đồng trường Trường đại học Nguyễn Tất Thành - cho biết năm học này đánh dấu giai đoạn triển khai chiến lược phát triển mới, hướng đến mục tiêu trở thành trường đại học đa ngành hàng đầu Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo bà Lan, mô hình đào tạo gắn kết doanh nghiệp hướng đến tạo thêm cơ hội học tập cho sinh viên, cải thiện điều kiện giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của trường và đóng góp thiết thực hơn cho xã hội.

Nhắn nhủ sinh viên tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Kim Hồng - Hiệu trưởng Trường đại học Nguyễn Tất Thành - cho rằng đại học không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức để lấy bằng cấp, mà còn giúp người học rèn tư duy độc lập, khả năng hợp tác, biết đặt câu hỏi, chịu trách nhiệm với quyết định của mình và xác định con đường tương lai.

Ông khuyên sinh viên chủ động xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân, đặt mục tiêu theo từng học kỳ, thường xuyên đánh giá kết quả và xác định những kỹ năng cần bổ sung, thay vì đợi đến khi tốt nghiệp mới nghĩ về nghề nghiệp.

Sinh viên cũng cần trân trọng cơ hội thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp, tham gia hoạt động tình nguyện và giao lưu quốc tế; đồng thời giữ sự tò mò, lòng tử tế và bản lĩnh đứng dậy sau những lần chưa thành công.

"Nhà trường có thể mở ra cơ hội, thầy cô có thể hướng dẫn và gia đình có thể tiếp sức, nhưng người quyết định mình đi được bao xa chính là các bạn. Hãy học để làm chủ tương lai của mình", ông Hồng nhắn nhủ.

Trường đại học Nguyễn Tất Thành tặng 50 suất học bổng 'Tiếp sức đến trường' - Ảnh 2.Ngoại dặn ‘nghỉ học ngoại từ mặt’, nam SV Cần Thơ phụ bếp ráng trả 11 triệu đồng vay nhập học

Ngôi nhà nhỏ lọt thỏm giữa bốn bề nước ngập quanh năm, tuổi thơ Phong gắn với những ngày thiếu hụt. Dẫu vậy, bà ngoại hay gằn giọng: “Nghỉ học là bà ngoại từ mặt!”, nên Phong vừa làm lụng vừa đi học.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tiếp sức đến trường học phí học bổng sinh viên đại học

    Dòng sự kiện: Tiếp sức đến trường 2026

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất