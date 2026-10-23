Trường đại học Nguyễn Tất Thành tặng 50 suất học bổng 'Tiếp sức đến trường'

PGS.TS Nguyễn Lan Phương - Phó hiệu trưởng Trường đại học Nguyễn Tất Thành - trao học bổng Tiếp sức đến trường cho nhà báo Hoàng Nguyên - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - Ảnh: K.H.

Đây là năm thứ ba nhà trường đồng hành cùng chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, góp phần tiếp thêm động lực để các tân sinh viên vững bước trên con đường học tập, thực hiện ước mơ.

Cũng tại buổi lễ, trường trao 2 suất học bổng toàn phần học phí năm đầu cho hai thủ khoa đầu vào cấp trường và 17 suất học bổng trị giá 50% học phí cho các thủ khoa cấp khoa, viện.

Trong năm học 2026-2027, Trường đại học Nguyễn Tất Thành tiếp nhận 80 sinh viên thuộc các dự án của Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo đến học tập, với tổng kinh phí tài trợ hơn 4,8 tỉ đồng. Công ty cổ phần Dệt may Sài Gòn cũng tài trợ 75 tỉ đồng cho quỹ học bổng của trường.

Chia sẻ tại lễ khai giảng, TS Nguyễn Mai Lan - Chủ tịch hội đồng trường Trường đại học Nguyễn Tất Thành - cho biết năm học này đánh dấu giai đoạn triển khai chiến lược phát triển mới, hướng đến mục tiêu trở thành trường đại học đa ngành hàng đầu Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo bà Lan, mô hình đào tạo gắn kết doanh nghiệp hướng đến tạo thêm cơ hội học tập cho sinh viên, cải thiện điều kiện giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của trường và đóng góp thiết thực hơn cho xã hội.

Nhắn nhủ sinh viên tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Kim Hồng - Hiệu trưởng Trường đại học Nguyễn Tất Thành - cho rằng đại học không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức để lấy bằng cấp, mà còn giúp người học rèn tư duy độc lập, khả năng hợp tác, biết đặt câu hỏi, chịu trách nhiệm với quyết định của mình và xác định con đường tương lai.

Ông khuyên sinh viên chủ động xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân, đặt mục tiêu theo từng học kỳ, thường xuyên đánh giá kết quả và xác định những kỹ năng cần bổ sung, thay vì đợi đến khi tốt nghiệp mới nghĩ về nghề nghiệp.

Sinh viên cũng cần trân trọng cơ hội thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp, tham gia hoạt động tình nguyện và giao lưu quốc tế; đồng thời giữ sự tò mò, lòng tử tế và bản lĩnh đứng dậy sau những lần chưa thành công.

"Nhà trường có thể mở ra cơ hội, thầy cô có thể hướng dẫn và gia đình có thể tiếp sức, nhưng người quyết định mình đi được bao xa chính là các bạn. Hãy học để làm chủ tương lai của mình", ông Hồng nhắn nhủ.