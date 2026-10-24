Vì nghèo gửi 3 con sinh 3 vào mái ấm, đến lúc đón về cha mẹ nối nhau qua đời, 3 anh em vào đại học

Hai anh em tân sinh viên Cao Thế Lực và Cao Thúy An, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa, cùng đến nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ ngày 24-10 - Ảnh: TẤN LỰC

Sáng 23-10, Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh, phường Nha Trang, nhộn nhịp trước giờ diễn ra lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ cho 80 tân sinh viên tỉnh Khánh Hòa.

Cha mẹ khuất núi, 3 anh em sinh 3 vẫn vào đại học

Trong số 80 tân sinh viên Khánh Hòa nhận học bổng năm nay, có 2 tân sinh viên đặc biệt là anh em ruột cùng được trao học bổng. Người anh là Cao Thế Lực, tân sinh viên ngành văn học - Trường đại học Khánh Hòa. Còn em gái là Cao Thúy An, tân sinh viên ngành luật - Trường đại học Nha Trang.

Bạn Cao Thúy An, tân sinh viên ngành luật - Trường đại học Nha Trang - Ảnh: NVCC

Không chỉ vậy, họ còn 1 người em nữa là Cao Thúy Khang, tân sinh viên ngành du lịch, Trường đại học Đà Lạt. Họ là những anh em sinh 3, lớn lên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa. Cả 3 còn 1 người em ruột đang học lớp 5, cùng sống tại đây.

4 đứa trẻ đã từng có một gia đình với đủ mẹ cha, dù không quá hạnh phúc. Nhưng biến cố ập tới lần lượt cuốn cha mẹ đi, để lại 4 anh em bơ vơ giữa đời.

"Năm 3 tuổi, gia cảnh quá khó khăn, bố mẹ gửi 3 anh em tôi cho một gia đình hảo tâm tại Nha Trang nhận nuôi dưỡng. Đến khi 3 anh em tôi lên 11 tuổi, bố mẹ mới có điều kiện đón về nhà.

Cuộc sống có mẹ có cha, chúng tôi nghĩ vậy là đã qua cái thời khốn khó. Mẹ đau yếu, ở nhà chăm 4 anh em tôi. Còn cha vào TP.HCM bán phở gửi tiền về nuôi cả nhà. Mỗi năm, cha chỉ về đôi lần để các anh em tôi không quên mặt!" - An nhớ lại.

Háo hức tới mất ngủ, từ sáng sớm hai anh em Lực và An đã tranh thủ tới hội trường nơi điểm trao học bổng - Ảnh: TẤN LỰC

Yên ổn được vài năm, cuộc đời lại đẩy 4 đứa trẻ vào thử thách đầy nghiệt ngã. Năm 2020, cơn hen suyễn cấp ập tới khiến mẹ An qua đời khi chưa kịp đến bệnh viện.

Liền năm sau đó, khi vành khăn tang vẫn còn đội trên đầu, 4 đứa trẻ tiếp tục mất cha vì căn bệnh ung thư gan. Không còn nơi nương tựa, các em được gửi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Năm nay, 3 anh em cùng lúc vào đại học. Nhưng trên những gương mặt còn non nớt ấy, niềm vui thì ít, mà nỗi lo quá dày. Dù biết rằng học hành là con đường tốt nhất để thoát khỏi cảnh nghèo, nhưng các bạn không dám chắc có thể hoàn thành được chương trình học bởi khó khăn chồng chất.

Ngay khi nhập trường, người anh cả Cao Thế Lực đã tiên phong tìm việc làm thêm tại quán cà phê. Noi gương anh, hai người em cũng tìm kiếm mọi cơ hội để có việc làm và nguồn tài trợ, tự nuôi lấy giấc mơ của chính mình!

"Dù biết là hết sức khó khăn, nhưng 3 anh em tôi nghĩ rằng chỉ có đi học mới có thể thay đổi số phận. Bởi vậy dù không ít lần mỏi mệt, tủi thân, cô đơn vì thiếu bóng cha mẹ, 3 anh em tôi tự động viên nhau bước tiếp, không bỏ học!" - Lực nói.

Đường đến trường của cô bé mồ côi, từ nhỏ mò cua bắt ốc

Hòa trong những gương mặt rạng rỡ vui mừng về nhận học bổng, cô tân sinh viên Bùi Thị Tình, Trường đại học Nha Trang, quyết định cắt buổi làm thêm để tham dự chương trình.

Cha bỏ đi từ bé, mẹ sau đó cũng qua đời. Ngay từ tấm bé, hai chị em Bùi Thị Tình, quê thôn Tuần Lễ, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa, nương nhờ mái ấm của ông bà ngoại. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tuổi già ập tới, ông ngoại các cô - nguồn lao động chính trong nhà - về trời, để lại ba bà cháu cút côi giữa đời.

Trúng tuyển ngành tài chính - ngân hàng, Trường đại học Nha Trang, cô gái nhỏ miền biển nghèo từ doi đất cực đông Đại Lãnh gấp rút xin đi chạy bàn một quán cà phê trong phố để tự nuôi lấy mình.

Mỗi ca phục vụ kéo dài 5 giờ, cô được trả công 100.000 đồng. Số tiền nho nhỏ ấy giúp cô bám trụ và sống sót giữa thành phố, trong những ngày tháng cày ải giữa cánh đồng chữ nghĩa.

Hằng ngày, tân sinh viên Bùi Thị Tình, Trường đại học Nha Trang, phụ quán cà phê kiếm tiền sinh hoạt - Ảnh: NVCC

Ba mẹ chia tay khi Tình đang học mẫu giáo, từ đó hai chị em Tình cùng mẹ sống với ông bà ngoại. Đến năm học lớp 4, mẹ Tình đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Tình nhớ như in, đó là ngày 30 Tết, một người quen nhờ mẹ bê mâm thức ăn qua đường rồi bị xe máy tông trúng.

Cuộc sống của 4 con người từ ấy dựa vào một tay chài lưới của ông ngoại. Tấm áo chị em cô mặc, tập sách vở chị em cô viết, tất thảy nhờ vào thúng lưới ghẹ của ông. 4 năm trước, ông ngoại cô - lao động chính trong nhà, ra đi sau cơn bạo bệnh khi Tình vừa học tới lớp 9.

Tân sinh viên Bùi Thị Tình, Trường đại học Nha Trang, tại lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh: TẤN LỰC

Trong cơn bế tắc, tia hy vọng lóe lên khi cha cô bất ngờ trở về sau nhiều năm vắng bóng. Những tưởng từ nay đã có chỗ dựa vững vàng. Nhưng số phận cay nghiệt vẫn bám riết không tha 2 đứa trẻ. Sống với nhau chừng 1 năm, cha Tình lên cơn đột quỵ, qua đời.

Hoàn cảnh ép buộc, chị gái Tình ra đời từ sớm bươn chải lao động nuôi em ăn học và chăm bà ngoại đã già. Còn cô, từ những năm học cấp 2, cấp 3, mỗi độ hè về, cô dầm mình cả ngày dưới bãi biển bắt sò bán cho các chủ bè làm thức ăn nuôi tôm. Tình kể mỗi ngày, dù chăm chỉ lắm cũng chỉ kiếm được 70.000 đồng phụ bà chợ búa lo cái ăn hằng ngày.

"Từ hôm được báo tin sẽ có học bổng, tôi vui tới mất ngủ mấy đêm liền. Số tiền ấy đủ để tôi đóng học phí cả một kỳ học, còn dư ra ít triệu trang trải sinh hoạt phí. Với tôi, đó là số tiền vô cùng ý nghĩa trong lúc khó khăn này!" - Tình tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Nhung - kỹ sư thủy sản, cựu sinh viên chương trình “Tiếp sức đến trường” - gửi gắm ba lời khuyên đến các tân sinh viên: không khuất phục trước nghịch cảnh; lấy tri thức làm vũ khí, hành động làm sức mạnh và biết nhẫn nhịn đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ - Video: ĐỨC TRONG - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN

Nguyễn Thị Ngọc Nhung, (28 tuổi), quê xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, kỹ sư thủy sản, là cựu sinh viên của Tiếp sức đến trường - Ảnh: TẤN LỰC Cô nữ sinh nghèo năm nào của Tiếp sức đến trường giờ thành kỹ sư thủy sản Lễ trao hôm nay có sự xuất hiện của một cựu sinh viên từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường, nay đã là kỹ sư thủy sản. Cô là Nguyễn Thị Ngọc Nhung (28 tuổi), quê xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa. Giữa lúc gia đình biến cố, kinh tế kiệt quệ tưởng chừng phải gác lại ước mơ đại học, suất học bổng Tiếp sức đến trường năm ấy đã trở thành điểm tựa giúp Nhung vượt qua những năm tháng đầy gian nan. Cô nhớ lại thời điểm bước chân vào đại học là lúc cha mẹ ly hôn. Nguồn kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. "Lúc đó gia đình khó khăn lắm, ở quê làm không ra tiền. Người nhà ai cũng khổ nên chẳng thể giúp đỡ được gì" - Ngọc Nhung nhớ lại. Sự hỗ trợ kịp thời của suất học bổng khi ấy như một "chao đèn" thắp sáng ước mơ đi học. Số tiền giúp Nhung trang trải học phí và tiền ký túc xá những ngày đầu nhập học. Với tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn, Nhung từng đảm nhận vị trí quản lý kiểm soát tôm bố mẹ tại Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Minh Phú (Ninh Thuận), một vị trí quan trọng tương đương cấp phó giám đốc bộ phận. Năm 2023, cô lập gia đình và sau đó sinh con đầu lòng. Giờ đây, khi cuộc sống gia đình đã ổn định bên người chồng cùng con nhỏ, nữ kỹ sư trẻ tiếp tục tìm kiếm những hướng đi mới cho bản thân. Gửi gắm tới các tân sinh viên nhận học bổng năm nay, Nhung nhắn nhủ các bạn không bao giờ được bỏ cuộc. Thay vào đó phải biến đau thương thành hành động, lấy nghịch cảnh làm sức mạnh để tiếp tục bước tới! NGUYỄN HOÀNG

Đến nay, Tiếp sức đến trường đã hỗ trợ 26.853 tân sinh viên, với tổng kinh phí hơn 252 tỉ đồng - Video: QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - TRẦN HUỲNH - TÔN VŨ