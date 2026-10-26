BS Tăng Hà Nam Anh tặng 50 triệu đồng Tiếp sức đến trường, suất học bổng đặc biệt cho SV ngành y

Từ trái sang phải: Nhà báo Phan Đắc - Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông số Tuổi Trẻ, nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, TS.BS Tăng Hà Nam Anh trong buổi trao tặng - Ảnh: HÀ THI



Năm nay, TS.BS Tăng Hà Nam Anh lựa chọn hỗ trợ một sinh viên ngành y có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để bạn vững bước trên con đường học tập và theo đuổi nghề nghiệp đã chọn.

Tin tưởng học bổng Tiếp sức đến trường với thông điệp tốt đẹp

Chia sẻ tại buổi trao tặng, TS.BS Tăng Hà Nam Anh cho biết ông tin tưởng vào chương trình Tiếp sức đến trường bởi đây là hoạt động được báo Tuổi Trẻ duy trì trong nhiều năm, minh bạch và sức lan tỏa ngày càng lớn.

Theo ông, với những người đóng góp, điều quan trọng không chỉ nằm ở số tiền hỗ trợ mà còn ở niềm tin rằng sự giúp đỡ sẽ đến đúng người, đúng hoàn cảnh.

Ông hy vọng việc đồng hành với chương trình có thể góp phần củng cố niềm tin ấy, để các sinh viên khó khăn có thêm động lực vươn lên, đồng thời lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống đến nhiều người khác.

TS.BS Tăng Hà Nam Anh hy vọng có thể góp phần tạo dựng niềm tin, để các em thấy rằng trong cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp - Ảnh: HÀ THI

"Số tiền mình đóng góp không quá lớn, nhưng tôi hy vọng qua đó có thể góp phần tạo dựng niềm tin, để các em thấy rằng trong cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp và vững bước trên con đường mình đã chọn", ông chia sẻ.

Nhớ lại quãng thời gian từ quê lên thành phố học tập, bác sĩ Nam Anh cho biết bản thân cũng từng trải qua những khó khăn về kinh tế. Gia đình làm nông, ông phải vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Vì vậy, ông thấu hiểu những áp lực mà sinh viên xa nhà phải đối mặt, nhất là khi chi phí học tập và sinh hoạt ngày càng trở thành gánh nặng đối với nhiều gia đình.

"Sẽ rất đáng tiếc nếu những sinh viên có năng lực, có ý chí học tập nhưng không đủ điều kiện kinh tế để tiếp tục theo đuổi ước mơ. Đó cũng là lý do tôi mong muốn góp một phần nhỏ để hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là sinh viên ngành y. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ trong nhiều năm tới", TS.BS Tăng Hà Nam Anh nói.

Tuổi Trẻ mong muốn tiếp sức để không một ai bị bỏ lại

Nhà báo Phan Đắc - Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông số Tuổi Trẻ - cho rằng việc hỗ trợ này tạo động lực cho sinh viên tiếp tục học tập và rèn luyện để trở thành những người làm nghề y trong tương lai - Ảnh: HÀ THI



Tại buổi trao tặng, nhà báo Phan Đắc - Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông số Tuổi Trẻ - gửi lời cảm ơn bác sĩ Nam Anh. Đây là sự đồng hành thiết thực, bởi suất hỗ trợ hướng đến đúng đối tượng mà bác sĩ quan tâm, đồng thời tạo thêm động lực cho sinh viên tiếp tục học tập và rèn luyện để trở thành những người làm nghề y trong tương lai.

"Chương trình Tiếp sức đến trường năm nay đã vận động được hơn 24 tỉ đồng, với 1.247 suất học bổng, tăng 47 suất so với dự kiến ban đầu. Trong đó có 32 suất học bổng đặc biệt, tăng 7 suất so với kế hoạch. Hành trình trao học bổng tại nhiều địa phương đã ghi nhận những câu chuyện về nghị lực vượt khó, khát vọng học tập của học sinh, sinh viên trên cả nước", ông Đắc cho biết.

Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - gửi lời cảm ơn đến sự đồng hành của bác sĩ Nam Anh - Ảnh: HÀ THI

Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - gửi lời cảm ơn đến TS.BS Tăng Hà Nam Anh vì đã tin tưởng, đồng hành cùng chương trình trong những năm qua. Bà cho biết Tiếp sức đến trường không chỉ trao học bổng, mà còn là cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm với học sinh, sinh viên đang cần được tiếp sức.

Qua các chuyến trao học bổng, đoàn công tác của báo ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động về tinh thần hiếu học và nghị lực vượt khó của các bạn trẻ. Những hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp sinh viên trang trải một phần chi phí học tập, mà còn là sự động viên tinh thần, để các bạn thêm vững tin vào chặng đường phía trước.

"Việc bác sĩ lựa chọn đồng hành với một sinh viên ngành y cũng mang ý nghĩa đặc biệt, khi sự hỗ trợ đến từ người đi trước có thể trở thành nguồn động viên để thế hệ trẻ kiên trì theo đuổi nghề nghiệp và đóng góp cho cộng đồng", Phó tổng biên tập Thu Hà nhấn mạnh.

Báo Tuổi Trẻ trao 1.247 suất học bổng Tiếp sức đến trường Riêng năm 2026, chương trình đã vận động được hơn 24 tỉ đồng để trao 1.247 suất học bổng tân sinh viên tại 34 tỉnh, thành trên cả nước, nhiều hơn 47 suất so với dự kiến. Trong đó, 1.215 suất trị giá 15 triệu đồng và 32 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng, được hỗ trợ trong suốt 4 năm học. Bên cạnh học bổng, chương trình còn có ba lô, laptop, các khóa học tiếng Anh miễn phí cùng những hỗ trợ thiết thực khác… nhằm giúp sinh viên có thêm điều kiện theo đuổi việc học. Từ hành trình năm 2026 nhìn lại chặng đường 23 năm, chương trình Tiếp sức đến trường đã trao 28.100 suất học bổng, với tổng kinh phí hơn 276 tỉ đồng.