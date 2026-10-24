Tuổi Trẻ mời cựu học sinh, sinh viên từng nhận học bổng đăng ký thông tin 'Gia đình Vì ngày mai phát triển'

Báo Tuổi Trẻ mời cựu học sinh, sinh viên tham gia cộng đồng “Vì ngày mai phát triển”

Trải qua 38 năm hình thành và phát triển, chương trình học bổng “Vì ngày mai phát triển” của báo Tuổi Trẻ đã trở thành cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

628 hoạt động, hơn 77.000 học sinh, sinh viên được tiếp sức

Từ ngày 20-11-1988 đến ngày 20-10-2026, chương trình đã triển khai 628 hoạt động, huy động hơn 440 tỉ đồng và hỗ trợ khoảng 77.213 học sinh, sinh viên tiếp tục con đường học tập, nuôi dưỡng ước mơ và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Trong suốt hành trình ấy, chương trình dưới nhiều tên gọi khác nhau, như “Tiếp sức đến trường”, “Gieo mầm tri thức”, “Vươn lên”, “Chung một ước mơ”, “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” hay “Đồng hành cùng người thầy”. Dù mang tên gọi nào, vẫn hướng đến mục tiêu chung là hỗ trợ giáo dục, tiếp thêm động lực cho người trẻ vượt khó vươn lên.

Những suất học bổng không chỉ giúp các bạn trang trải việc học mà còn kết nối những người cùng nỗ lực vươn lên. Nhiều người sau khi ra trường đã có công việc ổn định, phụ giúp gia đình và đóng góp cho xã hội. Có người còn quay lại giúp đỡ những sinh viên khó khăn khác, tiếp nối sự sẻ chia mà mình từng nhận được.

Với mong muốn duy trì sự gắn kết ấy, báo Tuổi Trẻ trân trọng mời các cựu học sinh, sinh viên từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường và các chương trình học bổng khuyến khích học tập đăng ký, cập nhật thông tin để trở thành thành viên của cộng đồng “Vì ngày mai phát triển”.

Thông qua việc tham gia cộng đồng, các cựu học sinh, sinh viên có thể chia sẻ hành trình trưởng thành của bản thân, kể lại những thay đổi mà học bổng mang đến, đồng thời đóng góp ý tưởng để chương trình ngày càng thiết thực và tiếp tục hỗ trợ hiệu quả cho các thế hệ học sinh, sinh viên tiếp theo.

Mời cựu học sinh, sinh viên đăng ký tại link này.

Từng được tiếp sức, nay mong kết nối những người cùng hành trình

Qua nhiều suất học bổng, nhiều thế hệ học sinh, sinh viên đã vượt khó, tốt nghiệp và có công việc ổn định.

Năm 2019, Lại Viết Long (quê Ninh Bình) nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ khi đứng trước nguy cơ dang dở giấc mơ đại học vì mẹ lâm bệnh, gia đình khó khăn.

Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi hai anh em ăn học, Long từng loay hoay không biết lấy đâu ra tiền nhập học sau khi trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội. Sự hỗ trợ kịp thời từ học bổng không chỉ giúp anh trang trải chi phí học tập mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để kiên trì theo đuổi ước mơ.

Sau bốn năm rưỡi, Long tốt nghiệp loại giỏi ngành Hóa sinh - Công nghệ thực phẩm và hiện là kỹ sư tại phòng Nghiên cứu và Phát triển thực phẩm của Tập đoàn Masan.

Dù công việc có nhiều thử thách, anh luôn nỗ lực học hỏi, tìm tòi và kiên trì vượt qua khó khăn. Nhìn lại hành trình đã qua, Long mong các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đừng vì nỗi lo kinh tế mà từ bỏ ước mơ.

“Bản thân tôi từng được giúp đỡ nên hiểu một sự tiếp sức đúng lúc có ý nghĩa thế nào. Nếu có thể hỗ trợ các bạn trẻ trên hành trình học tập, tôi luôn sẵn lòng”, Long bộc bạch.

Anh Lại Viết Long - kỹ sư thực phẩm Phòng Nghiên cứu và Phát triển thực phẩm Tập đoàn Masan, cựu sinh viên nhận học bổng Tiếp sức đến trường năm 2019 - Ảnh: NAM TRẦN

Năm 2015, Bùi Trung Hiếu từng đứng trước nguy cơ từ bỏ giấc mơ đại học. Không sống cùng bố, Hiếu lớn lên bên mẹ, bà và bác. Lớp 12, mẹ qua đời, trước đó một năm, bà cũng mất, khiến cuộc sống vốn khó khăn càng thêm chông chênh.

Để có tiền trang trải cuộc sống và theo đuổi ngành công nghệ thông tin, Hiếu phải làm thuê đủ việc, từ vác những bao đá bột nặng hơn 50kg đến giao than.

Lá thư gửi chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ đã mở ra cơ hội để Hiếu tiếp tục theo đuổi ngành công nghệ thông tin.

Hơn 11 năm sau, từ chàng tân sinh viên nghèo năm nào, Hiếu trở thành kỹ sư AI cao cấp tại Vinsmart Future thuộc Tập đoàn Vingroup.

Không chỉ vượt khó xây dựng sự nghiệp, Hiếu còn tích cực tư vấn, định hướng và kết nối học bổng cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

“Có bạn nói em đã có công việc, có bạn nói em được học bổng rồi, hôm nay em muốn mời anh đi ăn, uống cà phê. Với mình, đó không chỉ là câu chuyện về bữa ăn, mà là thành quả, hạt mầm được chăm bón, lớn lên từng ngày”, Hiếu nói.

Bùi Trung Hiếu (29 tuổi), cựu sinh viên nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, bất ngờ xuất hiện tại điểm trao ởTrường đại học Tây Bắc (Sơn La) - Ảnh: NAM TRẦN



11 năm sau ngày nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”, Bùi Trung Hiếu từ chàng tân sinh viên vượt khó nay đã trở thành kỹ sư phần mềm, trở lại chia sẻ câu chuyện của mình với những người trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa đại học - Video: NGUYỄN HIỀN - QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - XUÂN TIÊN - TRINH TRÀ

Năm 2026, chương trình Tiếp sức đến trường dự kiến trao 1.200 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng (15 triệu đồng/suất và suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng) dành cho tân sinh viên cao đẳng, đại học có hoàn cảnh khó khăn tại 34 tỉnh thành trên cả nước. Chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ ra đời từ năm 2003 với 27 suất học bổng được trao lần đầu tiên cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ câu chuyện em học sinh ở Quảng Trị "Hai lần đậu đại học nhưng cổng trường vẫn xa". Trải qua 23 năm hỗ trợ cho tân sinh viên, học bổng Tiếp sức đến trường đã trao cho 26.853 tân sinh viên khó khăn đến với giảng đường đại học, cao đẳng với tổng số tiền hơn 252 tỉ đồng.

Mời cựu học sinh, sinh viên đăng ký tại link này.