Nam SV Vĩnh Long ngày ngày đút cơm cho mẹ, vay 10 triệu qua app trở lại giảng đường

Căn nhà của minh nằm ngay gần đường bê tông nhưng cây cỏ đã phủ kín - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Mỗi ngày, Duy Minh (quê Vĩnh Long) chạy xe hơn 100km cả đi lẫn về, vừa học, vừa làm thêm, vừa săn sóc mẹ.

18 tuổi làm chỗ dựa cho người mẹ trầm cảm sau biến cố gia đình

Minh đã từng mất 2 năm gác lại việc học để ở nhà chăm mẹ, giờ đây, cậu đang vừa học cao đẳng, vừa chạy xe về nhà hằng ngày để chăm mẹ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Giữa trưa một ngày cuối tuần, trời miền Tây đang nắng hầm hập bỗng đổ mưa như trút nước. Vừa kết thúc buổi học ở Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp), Lê Quang Duy Minh vội chạy xe máy về nhà ở xã Mỹ Chánh Hòa, tỉnh Vĩnh Long, cách trường hơn 50km.

Ở quê nhà, có một người phụ nữ đang chờ Minh về. Đó là mẹ Minh, bà Nguyễn Thị Quới, 54 tuổi, người phụ nữ sau nhiều biến cố gia đình và bệnh tật đã không còn minh mẫn như trước. Bà chờ Minh về tắm gội, lau mặt, đút cơm...

Với Minh, món quà dành cho mẹ chỉ đơn giản là trở về nhà, ngồi bên mẹ, lau khuôn mặt đã hằn dấu bệnh tật rồi đút mẹ từng muỗng cơm.

Mẹ là người thân gần gũi nhất còn ở bên Minh. Từ ngày cha rời khỏi gia đình, anh trai đi làm ăn xa, căn nhà từng có đủ tiếng nói cười giờ chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau. Minh nhớ mẹ từng là người phụ nữ tháo vát, giỏi nghề may. Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc, sức khỏe bà Quới ngày càng suy kiệt. Giờ có lúc mẹ Minh ngồi nói chuyện một mình, không còn đủ khả năng tự chăm sóc bản thân.

Anh trai Minh cũng dở dang việc học sớm lao vào cuộc mưu sinh, rồi dần ít trở về quê. Chỉ còn Minh ở lại làm chỗ dựa cho mẹ.

Buồn và quyết định bỏ học lên cao để thời gian chăm mẹ

Vượt hơn 50km từ trường về, việc đầu tiên là Minh ngồi gần người mẹ tinh thần không được minh mẫn để trò chuyện, chọc cười mẹ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Từng là học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 8, Minh dần sa sút khi gia đình liên tiếp xả ra biến cố. Những buổi đến trường, Minh mang theo nỗi buồn của một đứa trẻ chứng kiến cha mẹ không còn hòa thuận, chia ly.

Năm 2023, Minh tốt nghiệp Trường THPT Tán Kế. Cũng từ thời điểm ấy, mẹ bệnh nặng, nằm một chỗ. Minh cất sách vở vào tủ, gác học hành ở nhà chăm mẹ.

Nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo, vệ sinh cho mẹ, nhắc mẹ uống thuốc... - hai năm không giảng đường chỉ để Minh làm những việc không tên mà không kém phần cao cả như vậy.

Thay đổi suy nghĩ và vay tiền qua app để học cao đẳng

Minh nhẹ nhàng dùng khăn đã tẩm ướt lau mặt cho mẹ, đây cũng là công việc hơn 2 năm qua mà đứa con Út phải gác lại việc học để được gần bên mẹ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Suốt hai năm ở nhà Minh nhiều lần nghĩ đến chuyện đi học trở lại. Nhưng cứ nhìn mẹ bệnh tật, Minh lại chần chừ.

"Không lẽ chuyện học của mình chỉ vậy thôi?" - câu hỏi ấy thôi thúc Minh tìm một lối đi khác. Minh quyết định đăng ký ngành bảo vệ thực vật tại Trường cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ và trúng tuyển với số điểm 19,7.

Minh chỉ mong sớm học xong, có việc làm, có thu nhập để mẹ không phải sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Minh chọn học ở nơi có thể đi về trong ngày, bởi dù cánh cửa giảng đường đã mở lại, mẹ vẫn là người không thể bỏ lại phía sau.

Mỗi ngày, Minh chạy xe máy hơn 100km cả đi lẫn về giữa nơi học ở Mỹ Tho và căn nhà tại Vĩnh Long. Quãng đường ấy không chỉ tốn xăng, thời gian mà còn bào mòn sức lực của chàng trai vừa đi học, vừa phải tính toán từng khoản chi tiêu.

Khó khăn hơn cả là Minh gần như không có tiền để bắt đầu lại. Cha và anh trai ở TP.HCM lâu ngày không liên lạc, còn bản thân Minh đã nghỉ học, không có thu nhập ổn định để chứng minh khả năng trả nợ.

Để có tiền đóng học đầu năm, Minh nhờ một người bạn thân đứng tên vay 10 triệu đồng qua ứng dụng trên điện thoại. Khoảng 7,5 triệu đồng được dùng đóng học phí, phần còn lại để mua đồng phục, sách vở và dành dụm tiền xăng chạy đi chạy về.

Cầm cự được vài tháng, khoản tiền ấy cũng cạn dần. Minh phải tìm việc làm thêm để có tiền tiếp tục đi học, xin làm ban đêm tại một quán nướng ở Mỹ Tho, mỗi đêm khoảng sáu tiếng, thu nhập hơn 100.000 đồng. Nhưng công việc ấy khiến Minh không còn đủ thời gian chạy về quê chăm mẹ như trước.

Cuối cùng, Minh đành nhờ một người bà con ở gần nhà nấu cơm, mang sang cho mẹ ăn giúp. Những lúc có tiết học trống, Minh tranh thủ chạy về, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, xem mẹ đã ăn uống, uống thuốc đầy đủ chưa rồi lại tất tả quay lên trường.

Có hôm đang học, Minh nhận tin mẹ đi khỏi nhà rồi lạc đường. Minh phải bỏ dở việc học, vội chạy xe hàng chục cây số về tìm. Nỗi lo mẹ gặp chuyện chẳng lành cứ đeo bám, nhưng Minh vẫn không muốn từ bỏ việc học thêm một lần nào nữa.

Món quà dành cho con là mẹ nhận ra con

Tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi sau khi lo cơm nước, vệ sinh cá nhân cho mẹ, Minh liền ngồi vào học bài - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Trở về nhà vào ngày 20-10, Minh dựng xe trước căn nhà tường khá kiên cố nhưng cỏ cây đã phủ kín khoảng sân.

Bà Quới ngồi phía trước nhà, mái tóc xõa rũ rượi, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Thấy bóng con trai trở về, nét mặt bà bỗng đổi khác, thoáng nở nụ cười vui vẻ.

Minh lấy khăn thấm nước lau mặt cho bà. Sau đó, Minh chạy sang nhà người bà con xin một tô cơm mang về, ngồi cạnh đút từng muỗng cho mẹ.

Bà Quới miệng nói đã ăn rồi nhưng vẫn nuốt những muỗng cơm con trai đưa.

"Mẹ thương con, mẹ ráng ăn rồi uống thuốc cho tỉnh táo. Con đi học, rồi còn làm thêm để kiếm tiền, thỉnh thoảng con mới về được. Con có nhờ người ta chăm mẹ, mẹ yên tâm!", Minh nhẹ nhàng dặn dò.

Có lẽ bà không thể nhớ hết những lời con nói, cũng chẳng hiểu trọn vẹn nhưng trong khoảnh khắc ấy, bà vẫn nhận ra người đang ngồi bên cạnh mình. Với Minh, chỉ cần mẹ vui khi thấy con về, những nhọc nhằn trên đường dường như cũng nhẹ đi đôi chút.

Minh không biết còn phải đối diện bao nhiêu khó khăn phía trước. Tiền học, tiền ăn, tiền xăng xe và khoản vay chưa trả vẫn là những gánh nặng thường trực.

Ở tuổi đôi mươi, khi nhiều bạn bè đang tận hưởng những năm tháng sinh viên, Minh phải lo từng bữa cơm cho mẹ, tự tìm đường đi tiếp cho cuộc đời mình. Nghị lực ấy không phải người bình thường nào cũng có được.

Những năm tiểu học, Minh luôn đạt học sinh giỏi, xuất sắc nhưng kể từ khi gia đình lục đục, cha mẹ mỗi người một nơi, việc học của hai anh em Minh cũng sa sút thấy rõ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Sau khi gửi mẹ cho một người bà con lo cơm nước, Minh cũng tập trung hơn vào việc học và làm thêm. Tranh thủ ngày nào trống tiết, Minh lại tất tả chạy xe máy về nhà để giặt giũ quần áo, rửa chén cho mẹ và che lại mái nhà dột rồi lại quay lại trường - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Minh đang sửa lại một vị trí bị dột, nước mưa chảy vào nhà - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ông Kiều Văn Út, thư ký tổ nhân dân tự quản tổ 12, ấp Bờ Bàu, xã Mỹ Chánh Hòa, cho biết gia đình Minh thuộc diện khó khăn tại địa phương. Bà Quới mắc nhiều bệnh, hơn ba năm nay tinh thần không ổn định, cần người chăm sóc thường xuyên. Địa phương đã hỗ trợ hoàn tất thủ tục để bà được hưởng trợ cấp khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng.