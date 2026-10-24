Nữ SV mất cha mẹ, làm thêm chăm dì ruột bệnh tâm thần: 'Lúc buồn tôi viết thư rồi... đốt gửi mẹ'





Nguyễn Thị Thanh Tuyền - tân sinh viên Trường đại học Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Viết thư rồi đốt để gửi đến người mẹ đã khuất

Tuyền nhặt ve chai phụ giúp dì kiếm thêm tiền sinh hoạt - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Hoàn cảnh của Nguyễn Thị Thanh Tuyền (tân sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nha Trang) là một chuỗi những cay đắng, nhọc nhằn.

Năm Tuyền mới 10 tuổi, mẹ đột ngột qua đời vì căn bệnh gan. Khi vết thương lòng của Tuyền chưa kịp nguôi ngoai, đến năm lớp 9, người cha tiếp tục vĩnh viễn ra đi vì bệnh tật.

Mất cả cha lẫn mẹ khi tuổi còn quá nhỏ, hai anh em Tuyền rơi vào cảnh bơ vơ. Căn nhà cũ xập xệ, nền xi măng, vốn là tài sản của ông bà ngoại để lại. Lúc này Tuyền và anh trai ở cùng với người dì.

Anh ruột của Tuyền sau khi học hết lớp 10 cũng phải gác lại bút sách để đi học nghề điện, rồi bươn chải làm thợ điện kiếm sống.

Trong khi đó, người dì ruột - chỗ dựa tinh thần cuối cùng - lại mang bệnh tâm thần, không ổn định lúc tỉnh lúc mê, mọi gánh nặng sinh hoạt đều đổ dồn lên vai những đứa cháu mồ côi.

"Có những lúc tôi bế tắc nhưng cũng không biết tâm sự với ai. Dì thì lúc nhớ lúc quên, anh trai thì đi làm cả ngày. Những buồn tủi tôi chỉ biết giấu vào trong" - Tuyền nói.

Tuyền cũng tâm sự mỗi lần khi nhớ đến người mẹ đã khuất, Tuyền thường hay viết thư sau đó đem đi đốt với mong cầu nỗi niềm nhớ nhung về mẹ sẽ vơi bớt phần nào.

"Những bức thư tôi viết về mẹ cũng không dài. Trong thư tôi tâm sự về những chuyện xảy ra trong cuộc sống cũng như những tâm tư bênh bênh khi không có cha, mẹ bên cạnh" - Tuyền bộc bạch.

Yêu thương dì ruột dù dì bệnh tâm thần

Tuyền cùng dì đi rong ruổi nhặt ve chai trong xóm - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Căn nhà nhỏ nơi Tuyền đang sinh sống ở thôn Trường Lạc (xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa) là chỗ nương tựa chung của hai anh em và người dì ruột. Dì của Tuyền chịu nhiều thiệt thòi khi mang trong mình căn bệnh tâm thần.

Dì lúc tỉnh lúc mê và không thể làm chủ hay kiểm soát hoàn toàn nhận thức cũng như hành vi của mình.

Hiểu nỗi vất vả và căn bệnh của dì, mỗi tháng Tuyền vẫn luôn dành một phần tiền lương chắt chiu gửi cho dì để đỡ đần chi phí sinh hoạt, đền đáp tình thương.

Vượt lên nghịch cảnh bằng sự kiên cường

Nhìn lại những năm tháng phổ thông, Tuyền chỉ biết nghẹn ngào. Có những lúc tủi thân, cô bé chỉ biết khóc một mình, nhưng rồi tự nhủ phải mạnh mẽ để đi tiếp.

Sự học của Tuyền duy trì được qua ngày tháng là nhờ sự giúp đỡ quý giá từ nhà trường, thầy cô và bạn bè. Thương hoàn cảnh mồ côi, nhiều thầy cô đã hỗ trợ tiền học phí, miễn giảm các khoản đóng góp để em yên tâm đến lớp.

Để có tiền đi học trong những năm THPT, Tuyền xin làm thêm tại một quán cà phê gần nhà, làm việc từ 17h đến 22h mỗi ngày. Với mức lương 2,1 triệu đồng/tháng, Tuyền chắt chiu từng đồng để trang trải tiền ăn uống, xăng xe và dành một phần cho người dì bệnh tật.

"Tôi biết hoàn cảnh mình nên chỉ biết cố gắng. Những lúc mệt mỏi đi làm về, tôi nhìn lên bàn thờ, nhìn vào ánh mắt của mẹ để cố gắng hơn" - Tuyền bộc bạch.

Ước mơ bình dị của cô sinh viên nghèo, đam mê thiết kế nội thất nhưng 'không với tới'

Tuyền chạy xe máy từ xã Diên Lạc đến Nha Trang để rửa chén kiếm tiền tại một nhà hàng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Dù Tuyền theo học ngành tài chính - ngân hàng nhưng ước mơ thuở nhỏ lại là được học ngành thiết kế nội thất, được đắm mình vào những bản vẽ, sáng tạo ra những vật dụng.

Thế nhưng, vì điều kiện kinh tế không cho phép, học phí và chi phí mua sắm dụng cụ của ngành thiết kế quá cao, Tuyền đành gác lại đam mê sang một bên để tập trung cho con đường học tập hiện tại.

"Tôi chỉ mong sau này có thể kiếm được nhiều tiền hơn để lo cho dì, sửa sang lại căn nhà nhỏ và có một công việc ổn định" - Tuyền tâm sự bằng đôi mắt ánh lên niềm hy vọng mãnh liệt.

Mồ hôi đêm muộn nơi quán xá, chắt chiu từng đồng đi học

Tuyền rửa chén thuê tại một nhà hàng ở Nha Trang với mức lương gần 3 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Để có tiền trang trải cuộc sống và tiếp tục tìm con chữ ở giảng đường, Tuyền không thể chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của người thân hay trợ cấp xã hội.

Bắt đầu từ những ngày nhập học ở giảng đường, Tuyền nhận làm công việc tạp vụ, rửa chén tại một nhà hàng trên phố tây Nha Trang, công việc bắt đầu từ 17h đến 22h đêm mỗi ngày.

Sau những giờ lên lớp ban ngày, khi bạn bè đồng lứa trở về nhà nghỉ ngơi hoặc sum họp bên gia đình, Tuyền lại vội vã bắt đầu ca làm việc đêm kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Công việc chân tay vất vả, đòi hỏi Tuyền phải hoạt động liên tục, lo liệu các công việc tạp vụ, bưng bê, dọn dẹp.

Tận mắt thấy cô gái nhỏ nhắn, gầy gò đứng rửa từng cái đĩa, đôi đũa, cọ rửa xoong nồi để kiếm tiền đi học mà trong lòng chúng tôi cũng xót xa, cũng cảm thương trước sự chịu khó của em.

Mỗi tháng, công việc này mang lại cho Tuyền khoảng 3,5 triệu đồng. Số tiền ít ỏi là "nguồn sống" chính giúp Tuyền tự chi trả tiền ăn uống, xăng xe đi lại, chi phí học tập và chắt chiu khoảng 500.000 đồng gửi cho người dì bị bệnh tâm thần ở nhà.