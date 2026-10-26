Mất cả cha mẹ vì ung thư và dịch COVID-19, nam sinh vào đại học từ tình thương của BV Chợ Rẫy

Đặng Hữu Nghĩa xúc động khi nhắc nhớ về cha mẹ đã đi xa mãi mãi - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Những ngày đầu bước vào giảng đường Trường đại học Công Thương TP.HCM, Đặng Hữu Nghĩa, sinh năm 2008, vẫn chưa tin mình đã trở thành sinh viên.

Có những buổi sáng Nghĩa dậy từ 4h, bắt xe buýt đến trường. Học xong, nếu có ca làm, Nghĩa đi thẳng đến chỗ làm thêm, miệt mài 22h mới trở về nhà.

Nỗi đau do ung thư và đại dịch gây ra cho một đứa bé

Cha mất khi Nghĩa đang học lớp 4. Ông được phát hiện ung thư gan giai đoạn 3. Một lần bệnh trở nặng, cha được đưa vào bệnh viện và chỉ sau khoảng 12 giờ trong phòng hồi sức, ông qua đời.

Nghĩa còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện gì đã xảy ra.

Ba năm sau, khi Nghĩa vừa lên lớp 7, mẹ vốn đang điều trị ung thư vú chuẩn bị bước vào giai đoạn xạ trị thì đại dịch COVID-19 bùng phát. Cơ thể vốn đã yếu vì bệnh nền, mẹ Nghĩa mắc COVID-19 rồi nhanh chóng trở nặng, vào bệnh viện và qua đời. Khoảng hai tháng sau hai chị em Nghĩa mới nhận hũ tro cốt của mẹ để làm đám tang và gửi vào chùa. Nghĩa trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Những ngày sau đó, hai chị em nương tựa vào nhau và nhờ người thân trong gia đình.

Mẹ mất, nhưng lời dặn của bà vẫn ở lại với cậu bé năm nào: nếu sau này có người hỗ trợ cho đi học thì phải cố gắng học đến nơi đến chốn, không được bỏ cuộc.

Mất hết ba mẹ, Nghĩa đã đi làm thêm từ năm lớp 11 để lo cho bản thân, bớt đi gánh nặng cho người chị gái của mình - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Nam sinh tự trọng và tự lập

Nghĩa là một trong những trẻ mồ côi do đại dịch được Bệnh viện Chợ Rẫy đồng hành, hỗ trợ kinh phí học tập. Nhưng là một cậu bé hiểu chuyện, Nghĩa không muốn ỷ lại, Nghĩa nghĩ mình sẽ tự lo những chi phí khác bên ngoài tiền học.

Từ hè lớp 11, Nghĩa đi làm thêm. Suốt năm lớp 12, sau giờ học Nghĩa lại tranh thủ đi làm tại quán bán đồ ăn vặt để kiếm tiền trang trải cuộc sống, không muốn làm gánh nặng thêm lên người chị cũng đang phải lo cho gia đình và con nhỏ.

Có những ngày tan học, Nghĩa bắt xe buýt đến chỗ làm. Tối về lủi thủi trên căn gác nhỏ mà phía trước là bàn thờ ba mẹ và bà ngoại của mình. Thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 1-3 triệu đồng, nhưng với Nghĩa đó là khoản tiền giúp Nghĩa tự lo ăn uống, đi lại và những khoản cần thiết cho việc học.

Nghĩa cũng dành dụm một phần tiền làm thêm để mua đồ cúng cha mẹ. "Tôi thấy mình lớn rồi nên tự lập trước", Nghĩa nói.

Điều đáng quý là giữa những ngày phải chia đôi thời gian cho việc học và kiếm sống, Nghĩa vẫn không buông chuyện học. Tổng điểm xét học bạ đạt hơn 26 điểm. Cánh cửa đại học tưởng như đã mở ra trước mắt. Nhưng rồi Nghĩa lại đứng trước một bài toán khác: tiền đâu đóng học phí?

Bệnh viện Chợ Rẫy đã ở bên cạnh, như một ân nhân

Căn gác nơi Nghĩa học bài, ngủ nghỉ cũng là nơi thờ cha mẹ. Ngoài giờ học và làm thêm, Nghĩa tự nấu cơm cho mình và gia đình chị gái - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Đậu đại học nhưng Nghĩa không nghĩ mình có thể đi học. Chi phí nhập học, học phí và các khoản cần thiết ban đầu lên đến hơn 22 triệu đồng. Gia đình chỉ xoay xở được khoảng 8 triệu đồng, phần còn lại thật may mắn khi Bệnh viện Chợ Rẫy và các nhà hảo tâm đã giúp Nghĩa bước đầu này.

Thời hạn đăng ký nhập học cũng đã qua. Nghĩa từng nghĩ thôi thì bỏ đại học. "Nếu mà không đi học đại học thì mình sẽ đi làm công nhân trong nhà máy", Nghĩa nhớ lại. Một quyết định tưởng như đã được định đoạt.

Nhưng rồi Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi đã đồng hành với việc học của Nghĩa từ những năm đầu bạn mất mẹ trong dịch, giờ đây tiếp tục tìm cách giúp Nghĩa giữ lại cơ hội học tập. Bệnh viện liên hệ với Trường đại học Công Thương TP.HCM, hỗ trợ để Nghĩa được hoàn tất thủ tục nhập học. Cùng với đó là sự chung tay giúp đỡ chi phí của các nhà hảo tâm. Cánh cửa đại học tưởng đã khép lại bất ngờ mở ra như một phép màu trong cuộc sống.

Nghĩa trở thành tân sinh viên ngành đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, khoa công nghệ thực phẩm Trường đại học Công Thương TP.HCM.

"Niềm vui khó tả lắm. Kiểu là mình mất hết hy vọng để đi học, tự nhiên có một cơ hội được tiếp tục học, cứ như ba mẹ phù hộ mình vậy", Nghĩa nói.

Với cô Huỳnh Thị Kim Yến, giáo viên chủ nhiệm của Nghĩa ở bậc THPT, điều khiến cô tin Nghĩa có thể đi xa là tinh thần trách nhiệm trong học tập. "Nếu Nghĩa có điều kiện, có người hỗ trợ về kinh phí thì bạn sẽ có điều kiện tập trung vào việc học và sẽ học rất tốt", cô Yến nhận xét.

Nghĩa chọn ngành học liên quan đến thực phẩm còn có một lý do rất riêng: "Tôi muốn học ngành này để chọn lọc ra những thứ bẩn để bỏ đi, hạn chế những kênh tiêu thụ thực phẩm bẩn, hạn chế bệnh sau này, tránh tình trạng ung thư như ba tôi", Nghĩa chia sẻ.

Bây giờ, Nghĩa vẫn đi làm thêm, nhưng việc học đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Nghĩa đặt mục tiêu cố gắng học thật tốt để có thể xin học bổng, giảm bớt gánh nặng chi phí cho những năm tiếp theo. Nghĩa cũng mong có thể tốt nghiệp sớm, nhận tấm bằng đại học bằng chính nỗ lực của mình.

"Tôi phải dồn sức cho việc học nhiều nhất có thể, để không phụ lòng Bệnh viện Chợ Rẫy đã mở cho tôi cơ hội này. Tôi sẽ cố gắng tốt nghiệp sớm, nhận bằng đầy đủ", Nghĩa nói.

Có thể phía trước vẫn còn nhiều nỗi lo. Học phí những năm sau, tiền sinh hoạt, những ngày phải tiếp tục đi làm thêm... tất cả vẫn ở đó. Nhưng ít nhất Nghĩa đã không phải đứng ngoài cánh cổng đại học.

Nghĩa đã tự mình đi qua những năm tháng thiếu thốn tình thân, vừa học vừa làm, vừa lớn lên trong những khoảng trống không dễ gọi tên.

Và hôm nay, giữa giảng đường mơ ước, Nghĩa có một điều để tin rằng những nỗ lực của mình không vô nghĩa. Lòng tốt vẫn quanh đây ngay cả khi ta bất hạnh, tưởng như cùng đường.

Nghĩa bước qua cánh cửa trường đại học với hành trang không chỉ là điểm số, mà còn có lời dặn của mẹ, sự đồng hành của những người xa lạ và một ước mơ giản dị: học thật tốt, có một công việc ổn định và sau này làm được điều gì đó có ích cho cuộc đời.

Những đứa trẻ mang nỗi đau COVID-19 cần được tiếp sức đến trường Giới thiệu câu chuyện của Đặng Hữu Nghĩa đến với học bổng Tiếp sức đến trường, đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy mong muốn cộng đồng cùng tự hào về nghị lực của rất nhiều trẻ em đã vươn lên từ nỗi đau mồ côi do đại dịch COVID-19 mang lại, đồng thời mong cộng đồng cùng nhau giúp sức để các em có thể đi trọn con đường học tập của mình, làm chủ một cuộc đời mới. Chương trình chăm lo cho trẻ mồ côi do COVID-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy chăm lo tổng cộng 33 em. Đặng Hữu Nghĩa là bạn thứ 2 trong số các bạn lớn đậu đại học. Cùng với Nghĩa, năm nay có thêm bạn Hồ Minh Thuận. Mẹ Thuận mất ngày 18-8-2021 do nhiễm COVID-19. Hiện Thuận sống cùng cha là ông Hồ Văn Báu và các thành viên trong gia đình. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, Thuận luôn nỗ lực học tập và đã trúng tuyển ngành công nghệ kỹ thuật ô tô - Trường đại học Giao thông vận tải. Đây là cơ hội để Thuận tiếp tục học tập, có nghề nghiệp và hướng đến tương lai ổn định. Ba là tài xế xe xúc đất. Công việc không ổn định. Khi có hợp đồng thì chủ xe kêu đi làm. Ngoài chăm lo vật chất hằng tháng, Bệnh viện Chợ Rẫy còn tổ chức chương trình Trung thu, du lịch hè, khám sức khỏe, cấp thuốc, Tết... cho trẻ mồ côi do COVID-19.

Báo Tuổi Trẻ trao 1.200 suất học bổng Tiếp sức đến trường Năm 2026, chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ dự kiến trao 1.200 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập cho tân sinh viên…) từ sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Mỗi suất học bổng là 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn; và 25 suất học bổng đặc biệt dành cho tân sinh viên xuất sắc (mỗi suất 50 triệu đồng/4 năm).