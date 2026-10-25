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Người mẹ Vĩnh Long ngồi ở góc hội trường, một mình làm đủ nghề nuôi con vào đại học

tác giả
MẬU TRƯỜNG
và 1 tác giả khác
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG
ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT

Sáng 25-10, bà Nguyễn Thị Lan (52 tuổi) thuê xe đưa con gái từ xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long, lên trung tâm tỉnh Vĩnh Long dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường.

Giấc mơ đại học của cô gái nghèo và hành trình nhận học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh 1.

Tân sinh viên Nguyễn Thị Cẩm Tú trong ngày nhận học bổng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngồi lặng lẽ ở một góc hội trường Trường đại học Xây Dựng Miền Tây, tỉnh Vĩnh Long, người mẹ làm nghề tạp vụ thỉnh thoảng lại vuốt phẳng nếp áo cho con. Bà vui vì con gái đậu đại học, nhưng vẫn canh cánh nỗi lo khi lần đầu cô con gái duy nhất phải đi xa, tự lo cuộc sống nơi thành phố.

Con gái bà, Nguyễn Thị Cẩm Tú, vừa trúng tuyển ngành tài chính - ngân hàng, Trường đại học Mở TP.HCM, với 24,8 điểm. Để chạm đến giảng đường, cô gái lớn lên trong căn nhà nghèo ven biển đã trải qua 12 năm miệt mài học tập, trong khi mẹ phải chật vật xoay xở từng đồng nuôi con.

Làm tạp vụ, làm rượu nuôi con đèn sách

Căn nhà nhỏ của hai mẹ con nằm sâu trong con hẻm ở ấp Thạnh Hưng A, xã Thạnh Hải, được dựng trên phần đất ông ngoại cho. Cha bỏ đi khi Tú mới 3 tuổi, từ đó cắt đứt liên lạc. Mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai bà Lan, với đồng lương tạp vụ 3,3 triệu đồng mỗi tháng tại một trường tiểu học.

Để trang trải cuộc sống và trả khoản nợ 70 triệu đồng vay mượn khi hai mẹ con đau ốm, phải phẫu thuật, bà Lan còn làm thêm nhiều việc. Tối đến, bà cất rượu tại nhà kiếm thêm thu nhập. Cuối tuần, hai mẹ con lại đi bọc xoài thuê cho các nhà vườn, mỗi ngày kiếm khoảng 200.000 đồng.

Trong cảnh nhà thiếu trước hụt sau, Tú hiểu rằng con đường học tập của mình được đánh đổi bằng mồ hôi của mẹ. Suốt 12 năm phổ thông, Tú luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 11, cô giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi môn lịch sử cấp tỉnh.

Không có tiền học thêm, Tú chọn cách tự học và tận dụng từng khoảng thời gian ở trường. Giờ ra chơi, khi bạn bè ra sân, Tú tranh thủ hoàn thành bài tập để buổi tối có thể phụ mẹ làm việc nhà.

Với những nội dung chưa hiểu, Tú tìm bài giảng của thầy cô trên YouTube để học thêm. Riêng môn lịch sử, cô thường mượn sách thư viện, tự hệ thống các mốc sự kiện thành sơ đồ tư duy thay vì học thuộc lòng.

Cách học ấy giúp Tú vừa theo đuổi việc học, vừa san sẻ phần nào công việc với mẹ. Những buổi tối cất rượu, những ngày cuối tuần theo mẹ đi làm thuê trở thành một phần trong hành trình cô gái nhỏ bền bỉ chuẩn bị cho giấc mơ đại học

Gom học bổng mới đủ tiền đi học 

Giấc mơ đại học của cô gái nghèo và hành trình nhận học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Lan (52 tuổi), mẹ của tân sinh viên Cẩm Tú đang theo dõi con nhận học bổng sáng 25-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày nhận tin trúng tuyển đại học, niềm vui của Tú nhanh chóng đi cùng nỗi lo tiền bạc. Cô phải dùng số tiền tích góp từ các lần nhận học bổng trước đó để đóng 12,9 triệu đồng học phí học kỳ đầu.

Lên TP.HCM nhập học, không có người thân bên cạnh, Tú tự tìm phòng trọ ghép với người lạ qua mạng tại khu vực đường Âu Cơ, quận Tân Bình trước đây, rồi đi xe buýt đến trường để tiết kiệm chi phí.

Với một tân sinh viên, đó là hành trình nhiều bỡ ngỡ. Với Tú, mỗi khoản tiền trọ, tiền ăn và học phí còn gắn với nỗi lo mẹ phải tiếp tục làm lụng vất vả ở quê nhà.

Suất học bổng Tiếp sức đến trường vì thế không chỉ giúp Tú có thêm chi phí học tập, mà còn tiếp thêm niềm tin để cô gái nghèo vững bước trên chặng đường phía trước.

Tú chia sẻ sẽ cố gắng học thật tốt, tìm được công việc ổn định sau khi tốt nghiệp, và dành một phần thu nhập giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn như mình.

Với Tú, giấc mơ đại học không chỉ là cánh cửa mở ra tương lai của riêng mình, mà còn là hy vọng để một ngày nào đó, người mẹ đã tảo tần nuôi con suốt bao năm có thể bớt nhọc nhằn.

Giấc mơ đại học của cô gái nghèo và hành trình nhận học bổng Tiếp sức đến trường - Ảnh 2.

Chuyến xe sớm của mẹ và giấc mơ đại học của cô gái nghèo - Ảnh 5.Nam SV Vĩnh Long ngày ngày đút cơm cho mẹ, vay 10 triệu qua app trở lại giảng đường

Mẹ bệnh tật không thể làm chủ hoạt động, Lê Quang Duy Minh đành gác việc học 2 năm để mỗi ngày lau mặt, đút cơm, trông coi mẹ. 21 tuổi Minh quyết định trở lại giảng đường với khoản vay qua app 10 triệu đồng, dùng đóng học phí.

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MẬU TRƯỜNG - ĐẶNG TUYẾT
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    Chủ đề: quận Tân Bình Báo Tuổi trẻ tiếp sức đến trường Học bổng báo Tuổi Trẻ

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