Sinh viên RMIT Hà Nội giành danh hiệu xuất sắc nhất Việt Nam tại Hackathon 2026

Đội MUCK đến từ RMIT Việt Nam giành danh hiệu quán quân Việt Nam tại RMIT Hackathon 2026 - Ảnh: PHẠM DUNG

Chiều 26-10, kết quả chung cuộc của RMIT Hackathon 2026 đã được công bố. Cuộc thi diễn ra trong hai ngày 22 và 23-10 tại Việt Nam, Úc và Malaysia cùng tìm lời giải làm thế nào để các hệ thống AI trở nên an toàn, chính xác và đáng tin cậy hơn đối với những ngôn ngữ có nguồn dữ liệu số hạn chế.

Ba quốc gia, ba đội chiến thắng RMIT Hackathon 2026

Tại Việt Nam, đội MUCK đến từ cơ sở Hà Nội của Đại học RMIT Việt Nam được vinh danh là đội xuất sắc nhất. Tại Úc, đội WeNeedClaudeSub gồm các sinh viên RMIT Việt Nam đang du học tại đây giành chiến thắng chung cuộc. Trong khi đó đội Default Settings của Đại học Taylor's giành ngôi vị cao nhất tại Malaysia.

Đại diện đội MUCK cho biết: "Chiến thắng mang ý nghĩa đặc biệt khi các thành viên đã trải qua ba mùa hackathon và có cơ hội giành danh hiệu trước khi tốt nghiệp.

Chúng tôi rất vinh dự khi giành giải quán quân và càng tự hào hơn khi danh hiệu này ở lại cơ sở Hà Nội, Đại học RMIT năm thứ hai liên tiếp".

Cuộc thi cũng vinh danh các đội thi xuất sắc đến từ các trường: Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trường đại học Tôn Đức Thắng, Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Swinburne và Đại học Queensland.

Tìm lời giải cho AI với ngôn ngữ ít dữ liệu

RMIT Hackathon 2026 thu hút khoảng 1.000 sinh viên, đại diện 247 đội thi đến từ 49 trường đại học tại Việt Nam, Úc và Malaysia. Sau màn tranh tài với các thử thách về an ninh mạng, AI tạo sinh và ngôn ngữ ít dữ liệu, 14 đội xuất sắc nhất đã được vinh danh ở các điểm thi.

Một điểm mới của cuộc thi năm nay là việc mở rộng cho cả học viên sau đại học tham gia, khuyến khích các đội quy tụ thành viên đến từ nhiều trường đại học và trình độ học tập khác nhau.

Mỗi đội thi gồm bốn thành viên đã giải quyết bốn thử thách liên kết với nhau, nhằm kiểm tra cả năng lực kỹ thuật lẫn khả năng làm việc nhóm. Các thí sinh được giao nhiệm vụ phát hiện lỗ hổng trong hệ thống AI, cải thiện hiệu quả hoạt động các mô hình ngôn ngữ lớn, đồng thời tìm kiếm những giải pháp giúp AI phục vụ tốt hơn cho các cộng đồng sử dụng ngôn ngữ ít dữ liệu.

Các đội thi đến với RMIT Hackathon 2026 qua các điểm thi tại Việt Nam, Úc và Malaysia - Ảnh: PHẠM DUNG

Theo TS Huo Chong Ling - giảng viên cấp cao ngành kỹ thuật phần mềm tại RMIT, số lượng sinh viên tham gia hackathon tăng từ hơn 270 người năm 2024 lên hơn 1.000 người năm nay.

Thông tin chi tiết về các thử thách chỉ được công bố trong ngày thi, đòi hỏi các đội phải tư duy linh hoạt, thích ứng nhanh và đưa ra giải pháp trong điều kiện áp lực cao.

Các bài thi được đánh giá bằng hệ thống chấm điểm tự động kết hợp với hội đồng chuyên môn đến từ Đại học RMIT, Đại học Taylor's và doanh nghiệp Katalon. Tiêu chí chấm điểm bao gồm năng lực kỹ thuật, tính đổi mới sáng tạo, tính vững chắc của giải pháp và khả năng giải quyết những thách thức AI trong thực tế.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng, cuộc thi còn tạo cơ hội để sinh viên trải nghiệm công nghệ AI mới nổi, phối hợp với bạn bè quốc tế và tiếp cận những vấn đề thực tiễn của ngành công nghệ.