Phó thủ tướng Lê Tiến Châu: Giữ sư phạm làm cốt lõi khi mở rộng đa ngành

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trường đại học Sư phạm TP.HCM sáng nay 24-10 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trường đại học Sư phạm TP.HCM sáng 24-10, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận đóng góp của các thế hệ thầy và trò, đồng thời đề nghị nhà trường tập trung thực hiện bốn định hướng phát triển.

Đột phá chất lượng đào tạo nhà giáo

Theo Phó thủ tướng, qua 50 năm xây dựng và phát triển, Trường đại học Sư phạm TP.HCM đã khẳng định vị thế là một trong hai trường đại học sư phạm trọng điểm của đất nước, có đóng góp quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, nghiên cứu khoa học và đổi mới giáo dục.

Dấu ấn của trường còn hiện diện trong những thế hệ giáo viên đang gieo mầm tri thức, bồi đắp nhân cách và chắp cánh tương lai cho học sinh, sinh viên trên khắp đất nước.

"Giáo dục không chỉ truyền thụ kiến thức mà phải chú trọng phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, bồi đắp nhân cách, bồi dưỡng nhân tài và khả năng thích ứng của con người trong bối cảnh nhiều thay đổi", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Ông cho rằng nếu người thầy góp phần định hình tương lai của mỗi học sinh, sinh viên thì trường sư phạm góp phần định hình tương lai của cả nền giáo dục. Vì vậy trường đại học sư phạm trọng điểm cần tiên phong trong nghiên cứu, dẫn dắt đổi mới giáo dục và lan tỏa những đổi mới đến từng nhà trường, lớp học, học sinh, sinh viên.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Trường đại học Sư phạm TP.HCM - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Mỗi thầy cô giáo và mỗi sinh viên hãy luôn khắc ghi rằng dù khoa học, công nghệ có phát triển đến đâu, tri thức, tính nhân văn, tình yêu thương và trách nhiệm với học trò vẫn luôn là những giá trị cốt lõi làm nên giá trị và sự tôn kính của xã hội đối với người thầy. Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu

Trở thành trung tâm nghiên cứu và đổi mới giáo dục

Phó thủ tướng ghi nhận mục tiêu đầy khát vọng của trường đến năm 2030 tiếp tục khẳng định vị thế trường đại học sư phạm trọng điểm của quốc gia, có uy tín ở châu Á; đến năm 2045 trở thành trung tâm đổi mới xuất sắc về giáo dục.

Ông đề nghị nhà trường đột phá thực chất về chất lượng đào tạo giáo viên, đổi mới từ tuyển sinh, chương trình, phương pháp đào tạo đến kiểm tra, đánh giá; lấy phẩm chất và năng lực nghề nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp làm thước đo.

Đặc biệt, coi trọng thực hành sư phạm là trọng tâm, gắn đào tạo với thực tiễn trường phổ thông, trường mầm non; đào tạo những người thầy, cô giáo không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có khả năng phát triển tư duy, bồi đắp nhân cách, khơi dậy sáng tạo của sinh viên, học sinh, làm chủ công nghệ, làm chủ tri thức và trí tuệ nhân tạo.

Xây dựng nhà trường thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, giải pháp phát triển giáo dục, nhất là đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, tâm lý và sức khỏe học đường.

"Nghiên cứu phát triển các mô hình thực hành, thử nghiệm, đánh giá và nhân rộng những phương pháp giáo dục hiện đại mang lại hiệu quả thiết thực, chủ động nghiên cứu, tư vấn chính sách. Giá trị nghiên cứu phải được kiểm chứng bằng những chuyển biến thực tế tại từng trường học, lớp học và đối với học sinh, sinh viên", ông Châu lưu ý.

Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển đội ngũ nhà giáo ở khu vực phía Nam và cả nước, trường cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương để dự báo nhu cầu, gắn đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu sử dụng giáo viên theo từng cấp học, môn học và địa phương, nhất là những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, còn thiếu giáo viên.

Đồng thời cần phát huy hiệu quả các phân hiệu, kết nối cơ sở đào tạo sư phạm với trường phổ thông, trường mầm non; chia sẻ nguồn lực và lan tỏa những mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến, hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao cờ truyền thống của UBND TP.HCM cho Trường đại học Sư phạm TP.HCM - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Sư phạm phải là sứ mạng cốt lõi Để đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp quản trị, tập trung nguồn lực phát triển nhà trường ngang tầm khu vực, Phó thủ tướng đề nghị phát huy quyền tự chủ gắn với kiểm định, giải trình và bảo đảm chất lượng; thu hút, trọng dụng các nhà khoa học, giảng viên xuất sắc, tâm huyết; xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh và tập trung đầu tư vào những lĩnh vực có thế mạnh. Trường cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế thực chất, có kết quả và sản phẩm cụ thể; phát triển đa ngành, mở rộng quy mô nhưng phải gắn với sứ mạng sư phạm là cốt lõi. Phó thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện đề án phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm trình Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ và chất lượng đã cam kết. TP.HCM và các địa phương cần tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, đất đai và hỗ trợ nguồn lực để trường cùng các phân hiệu hoạt động ổn định, hiệu quả. "Về phía Chính phủ, chúng tôi cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục đại học, trong đó có các trường sư phạm phát huy tiềm năng, nâng cao chất lượng và thực hiện tốt sứ mệnh", ông khẳng định.