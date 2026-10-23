Tuyển sinh đại học 2027: Bắt đầu đăng ký xét tuyển từ 1-7-2027

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến ban hành quy chế tuyển sinh sửa đổi, bổ sung trong tháng 11-2026. Trong ảnh: Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học của Trường đại học Văn Hiến - Ảnh: TRƯƠNG THẢO

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027, quy định tiến độ thực hiện các khâu từ chuẩn bị thông tin tuyển sinh, đăng ký nguyện vọng đến công bố kết quả và xác nhận nhập học.

Tháng 11-2026, ban hành quy chế mới, các trường phải công bố thông tin tuyển sinh sớm

Theo kế hoạch của Bộ, các cơ sở đào tạo phải công bố thông tin tuyển sinh năm 2027 trên trang thông tin điện tử của trường trước ngày 31-12.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến ban hành quy chế tuyển sinh sửa đổi, bổ sung trong tháng 11-2026.

Các trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển sinh, công khai thông tin về phương thức xét tuyển dự kiến và cung cấp thông tin nhất quán để thí sinh chủ động chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Đồng thời khai báo cơ sở dữ liệu trên hệ thống HEMIS phục vụ công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

Trong quá trình chuẩn bị, kế hoạch cũng đặt ra các mốc rà soát dữ liệu học tập, tập huấn hệ thống và cập nhật thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.

Thí sinh được yêu cầu rà soát kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống trước 17h ngày 6-6-2027. Từ ngày 17-6 đến 21-6-2027, thí sinh thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.

Đăng ký nguyện vọng từ ngày 1-7-2027, không giới hạn số lần điều chỉnh

Năm 2027, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên Cổng dịch vụ công quốc gia, thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, từ 9h ngày 1-7 đến 16h30 ngày 13-7-2027.

Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần trong thời gian quy định. Đây là khoảng thời gian quan trọng để thí sinh rà soát thứ tự ưu tiên, đối chiếu điều kiện xét tuyển và kiểm tra thông tin trước khi hệ thống đóng thời hạn đăng ký.

Một số mốc cần lưu ý gồm trước 17h ngày 20-6-2027 là hạn hoàn thành nộp hồ sơ xét tuyển thẳng; trước 17h ngày 30-6-2027 là hạn các cơ sở đào tạo hoàn thành xét tuyển thẳng, thông báo kết quả và cập nhật danh sách lên hệ thống.

Các sở giáo dục và đào tạo cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp THPT, trung cấp…) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên hệ thống (thí sinh chưa có CCCD) từ ngày 1-7 đến 12-7-2027.

Từ 6-7 đến 17h ngày 20-7-2027, các trường và thí sinh tải các chứng chỉ (chứng chỉ ngoại ngữ, SAT...) của thí sinh (minh chứng) để rà soát.

Từ ngày 14-7 đến 17h ngày 20-7-2027, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Thời gian giải quyết sai sót của thí sinh được bố trí từ ngày 21-7 đến 17h ngày 24-7-2027. Các cơ sở đào tạo và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp dữ liệu trong những ngày cuối tháng 7-2027.

Công bố điểm chuẩn sau 17h ngày 12-8, xác nhận nhập học trước ngày 19-8-2027

Theo kế hoạch, hệ thống xử lý nguyện vọng để xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lần 1 từ ngày 6-8 đến 17h ngày 10-8-2027.

Các cơ sở đào tạo rà soát hồ sơ kết quả thí sinh trúng tuyển trước 17h ngày 11-8 và công bố điểm trúng tuyển đợt 1 sau 17h ngày 12-8-2027.

Sau khi có kết quả, thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 16h30 ngày 19-8-2027.

Các trường dự kiến thông báo tuyển sinh đợt bổ sung sau 8h ngày 20-8-2027. Những đợt xét tuyển tiếp theo và việc cập nhật danh sách trúng tuyển, nhập học được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12-2027. Các cơ sở đào tạo phải báo cáo kết quả tuyển sinh vào ngày 30-12-2027.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các mốc thời gian trong kế hoạch chung là dự kiến. Vụ Giáo dục đại học có trách nhiệm theo dõi tiến độ, rà soát và báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét điều chỉnh khi phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Đồ họa: TRẦN HUỲNH