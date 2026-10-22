Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học đạt 33,43% chỉ tiêu, hệ từ xa thiếu hơn 51.000 người học

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học của Trường đại học Văn Hiến - Ảnh: TRƯƠNG THẢO

Theo số liệu kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, hai hình thức đào tạo vừa làm vừa học và từ xa có những diễn biến đáng quan tâm về quy mô tuyển sinh và mức độ hoàn thành kế hoạch.

Hệ vừa làm vừa học đạt chưa đến 34% chỉ tiêu

Năm học 2025-2026, đại học vừa làm vừa học tuyển sinh được 18.970 người trên chỉ tiêu 56.738, đạt 33,43%. Tỉ lệ này gần như không thay đổi so với năm học 2024-2025, khi đạt 33,53%, dù số thực hiện tăng nhẹ từ 18.762 lên 18.970 người.

Trong khi đó, đại học liên thông vừa làm vừa học đạt 27.671 người trên chỉ tiêu 54.080, tương ứng 51,17%.

Ở hệ đại học từ xa, số thực hiện tuyển sinh tăng từ 69.998 người năm học 2024-2025 lên 78.255 người năm học 2025-2026. Chỉ tiêu cũng tăng mạnh, từ 97.641 lên 129.372.

Vì quy mô chỉ tiêu tăng nhanh hơn số thực hiện, tỉ lệ hoàn thành giảm từ 71,69% xuống 60,49%.

Diễn biến này cho thấy số tuyển sinh thực tế tăng chưa đồng nghĩa với khả năng hoàn thành kế hoạch được cải thiện. Khoảng cách giữa chỉ tiêu và số thực hiện ở hệ từ xa trong năm học 2025-2026 lên tới 51.117 người.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh theo năm học - Đồ họa: TRẦN HUỲNH

Tuyển sinh đại học chính quy vẫn chiếm ưu thế

Trong khi các hình thức trên còn khoảng cách đáng kể so với chỉ tiêu, đại học chính quy tiếp tục có kết quả nổi bật. Năm học 2025-2026, số thực hiện đạt 646.576 người trên chỉ tiêu 727.432, tương ứng 88,88%.

So với năm học 2023-2024, số tuyển sinh thực tế tăng hơn 134.000 người, còn tỉ lệ hoàn thành chỉ tiêu tăng từ 82,90% lên 88,88%.

Ở bậc sau đại học, tuyển sinh tiến sĩ tăng từ 3.376 người năm học 2023-2024 lên 5.687 người năm học 2025-2026. Tỉ lệ hoàn thành chỉ tiêu tăng từ 47,16% lên 62,61%. Tuyển sinh thạc sĩ cũng tăng, đạt 54.246 người và hoàn thành 70,71% chỉ tiêu trong năm học gần nhất.

Chênh lệch giữa các hình thức đào tạo đặt ra vấn đề về mức độ phù hợp giữa chỉ tiêu được giao và khả năng thu hút người học thực tế.

Với hệ vừa làm vừa học, tỉ lệ hoàn thành chỉ tiêu thấp kéo dài qua ba năm là diễn biến cần được quan tâm. Ở hệ từ xa, số tuyển sinh tăng nhưng tỉ lệ hoàn thành giảm cho thấy cần đánh giá đồng thời quy mô kế hoạch và kết quả thực hiện.

Theo quy định của pháp luật, bằng đại học được cấp hợp pháp ở cùng trình độ có giá trị pháp lý xác nhận trình độ tương ứng, dù hình thức hoặc phương thức đào tạo khác nhau. Theo Thông tư 27, hình thức đào tạo không nằm trong các nội dung chính ghi trên văn bằng đại học; thông tin này được thể hiện trong phụ lục văn bằng.