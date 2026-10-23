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Tuyển sinh tiến sĩ tăng gần 40%, thạc sĩ tăng gần 24%

tác giả
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

Tuyển sinh sau đại học năm học 2025-2026 tăng ở cả trình độ tiến sĩ và thạc sĩ, trong đó khối ngành kinh doanh và quản lý, pháp luật dẫn đầu về quy mô đào tạo ở cả hai trình độ.

Tuyển sinh tiến sĩ tăng gần 40%, thạc sĩ tăng gần 24% - Ảnh 1.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuyển sinh sau đại học năm học 2025-2026 tăng ở cả trình độ tiến sĩ và thạc sĩ. Trong ảnh: Học viên theo học chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM - Ảnh: TRƯƠNG BÍCH

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2025-2026, số người tuyển mới trình độ tiến sĩ đạt 5.687, tăng 39,49% so với 4.077 người của năm học trước. Ở trình độ thạc sĩ, số tuyển mới đạt 54.246 người, tăng 23,89% so với 43.785 người.

Kết quả tuyển sinh theo lĩnh vực và trình độ sau đại học năm học 2025 -2026 như sau:

Tuyển sinh tiến sĩ tăng gần 40%, thạc sĩ tăng gần 24% - Ảnh 2.

Kết quả tuyển sinh trình độ tiến sĩ theo lĩnh vực đào tạo - Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tuyển sinh tiến sĩ tăng gần 40%, thạc sĩ tăng gần 24% - Ảnh 3.

Kết quả tuyển sinh trình độ thạc sĩ theo lĩnh vực đào tạo - Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ tăng nhưng vẫn hụt chỉ tiêu

Năm học 2025-2026, tuyển sinh tiến sĩ đạt 62,61% chỉ tiêu, với 5.687 người trên tổng số 9.083 chỉ tiêu. Tỉ lệ này tăng so với mức 57,68% của năm học 2024-2025 và 47,16% của năm học 2023-2024.

Ở trình độ thạc sĩ, kết quả tuyển sinh đạt 70,71% chỉ tiêu, tương ứng 54.246 người trên tổng số 76.720 chỉ tiêu. 

Tỉ lệ hoàn thành chỉ tiêu tăng liên tục trong ba năm học, từ 56,89% năm 2023-2024 lên 63,78% năm 2024-2025.

Dù số người tuyển mới và tỉ lệ thực hiện chỉ tiêu đều tăng, kết quả tuyển sinh năm học 2025-2026 vẫn thấp hơn kế hoạch ở cả hai trình độ.

Tuyển sinh tiến sĩ tăng gần 40%, thạc sĩ tăng gần 24% - Ảnh 4.

Đồ họa: TRẦN HUỲNH

Kinh doanh và quản lý, pháp luật dẫn đầu

Xét theo khối ngành, kinh doanh và quản lý, pháp luật dẫn đầu về quy mô đào tạo ở cả trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

Ở trình độ thạc sĩ, khối ngành này có 42.789 người trong năm học 2025-2026, tăng so với 37.043 người của năm học trước. Đứng thứ hai là khối ngành VII, gồm nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội cùng các lĩnh vực khác, với 27.937 người.

Khối ngành V, bao gồm các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, sản xuất, xây dựng và nông lâm nghiệp, đạt 23.579 người.

Các khối ngành còn lại gồm khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên với 17.499 người; sức khỏe với 10.780 người; khoa học sự sống và khoa học tự nhiên với 4.399 người; nghệ thuật với 1.088 người. 

Tuyển sinh tiến sĩ tăng gần 40%, thạc sĩ tăng gần 24% - Ảnh 6.

Đồ họa: TRẦN HUỲNH

Tuyển sinh tiến sĩ tăng ở sáu khối ngành

Ở trình độ tiến sĩ, khối ngành III (kinh doanh và quản lý, pháp luật) có 4.510 người, tăng so với 3.297 người năm học 2024-2025. Khối ngành VII (nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, khách sạn - du lịch - thể thao và dịch vụ cá nhân, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng) đạt 4.045 người.

Khối ngành V (toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm và thủy sản, thú y) đạt 3.422 người.

Các khối ngành VI (sức khỏe), khối ngành I (khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên), khối ngành II (nghệ thuật) lần lượt có 2.204, 1.541 và 141 người. Khối ngành IV (khoa học sự sống, khoa học tự nhiên) đạt 914 người.

So với năm học trước, số nghiên cứu sinh tăng ở sáu trong bảy khối ngành. Khối ngành VII tăng từ 2.822 lên 4.045 người. Riêng khối ngành khoa học sự sống, khoa học tự nhiên giảm từ 1.139 xuống 914 người.

Số liệu cho thấy quy mô tuyển sinh sau đại học tăng ở phần lớn các khối ngành, đồng thời tỉ lệ thực hiện chỉ tiêu được cải thiện qua ba năm học. Dù vậy, mức độ tuyển sinh giữa các lĩnh vực vẫn có sự chênh lệch rõ rệt.

Tuyển sinh tiến sĩ tăng gần 40%, thạc sĩ tăng gần 24% - Ảnh 5.

Đồ họa: TRẦN HUỲNH

Tuyển sinh tiến sĩ tăng gần 40%, thạc sĩ tăng gần 24% - Ảnh 8.Bộ GD-ĐT dùng dữ liệu nhận diện rủi ro, chọn trường đại học để thanh tra

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân yêu cầu các trường đại học hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong tháng 10-2026, phục vụ quản trị chất lượng, nhận diện rủi ro và xác định những nơi cần thanh tra, kiểm tra.

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TRẦN HUỲNH
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    Chủ đề: tiến sĩ thạc sĩ tuyển sinh tuyển sinh sau đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo

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