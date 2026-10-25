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Nhìn từ tuyển sinh đại học 2026, thí sinh 2027 cần lưu ý gì khi chọn ngành?

tác giả
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

Số liệu tuyển sinh đại học năm 2026 cho thấy sự phân hóa giữa các nhóm ngành, đặt ra những lưu ý cho thí sinh năm 2027 trong việc chọn ngành phù hợp với năng lực, sở thích và cơ hội nghề nghiệp.

Nhìn từ tuyển sinh đại học 2026, thí sinh 2027 cần lưu ý gì khi chọn ngành? - Ảnh 1.

Thí sinh làm thủ tục nhập học năm 2026 tại Trường đại học Văn Hiến - Ảnh: TRƯƠNG THẢO

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố cơ cấu trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2026, phản ánh sự thay đổi về quy mô đào tạo và phân bố thí sinh giữa các lĩnh vực. Một số ngành kỹ thuật then chốt ghi nhận số thí sinh trúng tuyển ở nhóm điểm cao tăng rõ rệt.

STEM phân hóa, nhiều ngành kỹ thuật tăng thí sinh điểm cao

Năm 2026, tuyển sinh các chương trình chuyên sâu về đường sắt, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu cũng có những chuyển biến đáng chú ý. Đặc biệt, số thí sinh trúng tuyển STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) tăng, nhiều ngành kỹ thuật ghi nhận thêm thí sinh ở phân khúc điểm cao.

Nhóm STEM có 2.319 lượt ngành, tăng 299 lượt so với năm 2025. Số thí sinh trúng tuyển đạt 241.929, tăng 4.104 người. 

Bên trong nhóm STEM, có sự tái phân bổ rõ rệt với máy tính và công nghệ thông tin giảm thí sinh dù tăng lượt ngành, trong khi công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật và kiến trúc - xây dựng cùng tăng.

Các lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật then chốt, khoa học cơ bản là nhóm tăng nhanh nhất trong phạm vi chính sách học bổng. Chuyển biến về chất thể hiện ở một số nhóm ngành.

Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông tăng tương ứng từ 3.900 lên 3.950 và từ 6.744 lên 7.278; nhóm chính sách kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường tăng phân khúc trên 25 từ 313 lên 1.270; xây dựng lần đầu có 410 thí sinh thuộc lượt ngành trên 25.

Nhìn từ tuyển sinh đại học 2026, thí sinh 2027 cần lưu ý gì khi chọn ngành? - Ảnh 2.

Tuyển sinh đại học 2026, nhóm STEM tăng thí sinh, điểm chuẩn trung vị giảm - Đồ họa: TRẦN HUỲNH

Ngành AI, dữ liệu, đường sắt tăng mạnh số trúng tuyển

Ở nhóm chương trình đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI) - dữ liệu, năm 2026 có 181 lượt ngành. Số thí sinh trúng tuyển đạt 13.969.

Các chương trình chuyên sâu về đường sắt có 29 lượt ngành, tăng 6 lượt; số thí sinh trúng tuyển đạt 2.940, tăng 1.420 người.

Với nhóm chương trình chuyên sâu về xây dựng - kiến trúc, có 370 lượt ngành và 32.434 thí sinh trúng tuyển.

Nhóm chương trình chuyên sâu về biển và hàng hải cũng tăng. Điểm chuẩn từ 22,50 - 25 ở 8 lượt ngành với 1.064 thí sinh.

Nhìn từ tuyển sinh đại học 2026, thí sinh 2027 cần lưu ý gì khi chọn ngành? - Ảnh 3.

Các nhóm ngành tăng mạnh số thí sinh trong tuyển sinh đại học 2026 - Đồ họa: TRẦN HUỲNH

Khoa học cơ bản tăng, cơ cấu tuyển sinh còn phân hóa

Trong phạm vi chính sách học bổng, 15 nhóm ngành có 1.385 lượt ngành, tăng 243 lượt, tương ứng 21,3%. Số thí sinh trúng tuyển đạt 128.688, giảm 1.036 người, tương ứng 0,8%. Số lượt ngành tăng nhưng số trúng tuyển giảm nhẹ.

Riêng khoa học cơ bản có 96 lượt ngành, tăng 37,1%; số thí sinh trúng tuyển đạt 7.784, tăng 26,1%. Đây là một trong những nhóm có mức tăng đáng chú ý về cả số lượt ngành và số thí sinh.

Ở các lĩnh vực khác, nhóm ngành sư phạm - giáo viên tăng 14,6% số thí sinh trúng tuyển, đạt 44.623 người; nhóm y dược - sức khỏe giảm 0,4%, còn 43.991 người. Nhóm luật giảm 23,7%, còn 24.483 thí sinh trúng tuyển, trong khi nhóm ngành quản lý - kinh tế tăng 1,6%, đạt 166.629 người.

Nhìn từ tuyển sinh đại học 2026, thí sinh 2027 cần lưu ý gì khi chọn ngành? - Ảnh 4.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi đánh giá sự chuyển dịch tuyển sinh cần tách biệt thay đổi danh mục ngành, chương trình với biến động tuyển sinh thực tế.

Điểm chuẩn giữa các phương thức, tổ hợp và cơ sở đào tạo cũng khó so sánh trực tiếp. Tỉ lệ xác nhận nhập học và kết quả học tập sau tuyển sinh sẽ góp phần đánh giá đầy đủ hơn sự thay đổi về cơ cấu và chất lượng đầu vào.

Nhìn từ tuyển sinh đại học 2026, thí sinh 2027 cần lưu ý gì khi chọn ngành? - Ảnh 6.Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học đạt 33,43% chỉ tiêu, hệ từ xa thiếu hơn 51.000 người học

Năm học 2025-2026, đại học vừa làm vừa học chỉ đạt 33,43% chỉ tiêu tuyển sinh, trong khi hệ đại học từ xa đạt 60,49%. Đáng chú ý, số người học từ xa tăng nhưng tỉ lệ hoàn thành chỉ tiêu lại giảm so với năm học trước.

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TRẦN HUỲNH
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    Chủ đề: khoa học cơ bản tuyển sinh đại học chọn ngành Bộ Giáo dục và đào tạo STEM

    Dòng sự kiện: Tuyển sinh đại học

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