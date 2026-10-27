Sinh viên đi học trễ 30 phút, giảng viên có quyền đuổi khỏi lớp?

Việc đi trễ thường xuyên khiến người học bỏ lỡ kiến thức, có thể làm gián đoạn bài giảng và ảnh hưởng đến những sinh viên khác - Ảnh minh họa do AI tạo

Một bài đăng trên mạng xã hội chia sẻ sinh viên năm nhất có lịch học lúc 12h30 nhưng 13h mới có mặt do xe buýt đến trễ. Theo người đăng, sinh viên đã giải thích, xin lỗi giảng viên và xin vào học vì tuần sau thi giữa kỳ, nhưng vẫn bị yêu cầu ra khỏi lớp.

Phải căn cứ quy chế, không thể tùy tiện

Tình huống trên khiến nhiều người băn khoăn về quyền từ chối sinh viên đến muộn của giảng viên. Nếu sinh viên lần đầu vi phạm, liệu một lời nhắc nhở có phải là cách xử lý phù hợp hơn?

Theo ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên, Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT về quy chế đào tạo trình độ đại học, các cơ sở đào tạo ban hành quy chế cụ thể trên cơ sở quy định chung. Vì vậy, việc xử lý sinh viên đi trễ cần được xem xét theo quy định của trường, học phần và những yêu cầu đã thông báo cho người học.

"Quy chế của trường chúng tôi cũng không quy định việc sinh viên trễ học. Thường sẽ giao quyền cho giảng viên dạy lớp quản lý việc này.

Theo tôi được biết hiện chưa có trường nào quy định việc đi trễ thì cấm vô lớp", ông Tiến chia sẻ.

Ông Phạm Thanh Tùng, Trưởng phòng công tác chính trị và hỗ trợ sinh viên, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, cũng cho biết trường không có quy định sinh viên đến lớp trễ.

Tuy nhiên, cần phân biệt việc ghi nhận đi trễ, xử lý chuyên cần theo quy định với việc yêu cầu sinh viên rời khỏi lớp.

Trường quy định sinh viên phải giữ trật tự trong giờ học, thái độ học tập nghiêm túc... Các trường hợp có thái độ học tập không nghiêm túc đã được giảng viên nhắc nhở nhưng không sửa chữa sẽ bị yêu cầu ra khỏi lớp đến phòng công tác chính trị và hỗ trợ sinh viên để làm việc và cho vào lớp lại nếu phòng đã xử lý.

"Không thể mặc nhiên kết luận giảng viên có toàn quyền đuổi sinh viên chỉ vì đến trễ; ngược lại, cũng chưa đủ căn cứ để nói mọi trường hợp từ chối cho sinh viên vào lớp đều sai.

Muốn xác định đúng, cần làm rõ trường có quy định về thời gian được phép vào lớp hay không, quy định đã được phổ biến chưa và giảng viên có áp dụng đúng trường hợp hay không", ông Tùng nói.

Theo PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng, Thông tư 40/2026/TT-BGDĐT về công tác sinh viên, nhấn mạnh yêu cầu xử lý kỷ luật khách quan, minh bạch, đúng pháp luật và có tính giáo dục.

Tuy nhiên, việc quản lý lớp học không đồng nghĩa với quyết định kỷ luật chính thức. Mỗi trường hợp cần được xem xét dựa trên quy định áp dụng và tình huống cụ thể.

Lần đầu vi phạm, nên cho cơ hội sửa sai

Nhiều người cho rằng nếu sinh viên thực sự lần đầu đi trễ, đã chủ động xin lỗi và thể hiện mong muốn tiếp tục học tập, giảng viên có thể cân nhắc nhắc nhở thay vì đẩy tình huống thành cuộc đối đầu căng thẳng, miễn là phù hợp với quy định của nhà trường.

"Một lời nhắc nhở nghiêm túc hoặc yêu cầu cam kết không tái phạm vẫn có thể giúp sinh viên nhận thức rõ trách nhiệm.

Với sinh viên năm nhất, đây cũng là cơ hội để các em thích nghi với môi trường đại học, nơi tính tự chủ và ý thức cá nhân được đề cao", ông Tiến nói.

Dù vậy, đến trễ 30 phút vẫn là khoảng thời gian đáng kể. Lý do xe buýt trễ có thể giải thích tình huống nhưng không đương nhiên miễn trừ trách nhiệm. Sinh viên cần chủ động dự phòng thời gian di chuyển, tính đến những sự cố có thể xảy ra và thông báo cho giảng viên khi có thể.

Sự cảm thông không có nghĩa là bỏ qua vi phạm. Giảng viên vẫn có thể yêu cầu sinh viên chịu trách nhiệm, đồng thời lựa chọn cách ứng xử bình tĩnh và tôn trọng người học.

Ông Tiến còn lưu ý thêm trong các kỳ thi đều có quy định thí sinh sẽ không được thi nếu vào trễ quá 20 phút so với giờ tính giờ làm bài.

Sinh viên thường xuyên đi trễ cần xử lý nghiêm

Theo ThS Lê Văn Hiển, quyền Trưởng phòng đào tạo Trường đại học Luật TP.HCM, nếu sinh viên nhiều lần đến lớp muộn, đã được nhắc nhở nhưng vẫn tái diễn, giảng viên cần nghiêm khắc hơn. Việc đi trễ thường xuyên khiến người học bỏ lỡ kiến thức, có thể làm gián đoạn bài giảng và ảnh hưởng đến những sinh viên khác.

Trong trường hợp này, giảng viên có thể ghi nhận vi phạm, áp dụng quy định chuyên cần hoặc yêu cầu sinh viên trao đổi về nguyên nhân tái diễn. Nếu quy chế học phần quy định rõ thời điểm không được vào lớp, cần thực hiện nhất quán và công bằng.

"Điều quan trọng là mức xử lý phải có căn cứ, tương xứng với hành vi và được thông báo trước. Người lần đầu vi phạm do sự cố ngoài dự kiến không nên mặc nhiên bị đối xử giống người cố tình tái phạm nhiều lần", ông Hiển nói.

Theo các chuyên gia, giảng viên có trách nhiệm duy trì kỷ cương, sinh viên phải có ý thức tuân thủ giờ giấc. Nếu phát sinh bất đồng, hai bên có thể trao đổi sau giờ học hoặc đề nghị cố vấn học tập, khoa và bộ phận phụ trách công tác sinh viên hỗ trợ giải quyết.