Một tháng tháo gỡ hơn 4.500m lưới bẫy chim, giải cứu 57 chim hoang dã

Lực lượng chức năng thu gom bẫy lưới, giải cứu chim hoang dã - Ảnh: VÂN TRANG

Hoạt động của nhóm Tim Cứu Chim nằm trong hai đợt khảo sát, tháo gỡ bẫy chim được triển khai trong tháng 10 tại Hải Phòng và Ninh Bình, nhằm phát hiện các điểm bẫy, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng và góp phần bảo vệ đường bay của chim di cư.

Tim Cứu Chim phát hiện hàng loạt phương tiện bẫy chim

Ngày 26-10, nhóm Tim Cứu Chim, đội ngũ do WildAct thành lập nhằm chuyên trách các hoạt động bảo vệ chim hoang dã và chim di cư tại Đồng bằng châu thổ sông Hồng, triển khai đợt khảo sát bổ sung tại đảo Cát Hải, Hải Phòng, nhằm xác định các điểm bẫy chim và cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Phối hợp với Hạt Kiểm lâm Cát Hải, Đồn Biên phòng Cát Hải, UBND và Công an đặc khu Cát Hải, nhóm ghi nhận các điểm bẫy, làm cơ sở để lực lượng chức năng phá dỡ và tiêu hủy tại chỗ 110 cọc tre cùng 2.000m lưới bẫy chim.

Sau hai đợt khảo sát tại Hải Phòng và Ninh Bình trong tháng 10-2026, Tim Cứu Chim ghi nhận 13.686m lưới bẫy, hơn 165 que dính, 324 chim mồi giả và hơn 50 thiết bị phát tiếng chim, gồm loa đài, ampli và bình ắc quy.

Từ kết quả khảo sát, nhóm phối hợp với lực lượng chức năng tháo gỡ hơn 4.500m lưới bẫy, giải cứu 57 cá thể chim. Các lực lượng cũng tiêu hủy 260 cọc tre, 54 chim giả bằng xốp và thu giữ 26 thiết bị phát tiếng chim.

Kết quả khảo sát và gỡ bẫy cho thấy tình trạng săn bắt chim hoang dã tại khu vực Đồng bằng châu thổ sông Hồng diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức bẫy bắt khác nhau, gây ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái và đe dọa an toàn của chim di cư.

Một con chim mắc bẫy lưới mù - Ảnh: VÂN TRANG

Giúp học sinh tìm hiểu về tập tính di cư, những mối đe dọa đối với chim

Bên cạnh hoạt động khảo sát thực địa và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vi phạm, WildAct đẩy mạnh vận động cộng đồng địa phương tham gia bảo vệ chim hoang dã.

Từ tháng 8-2026, tổ chức tăng cường truyền thông trên mạng xã hội và xây dựng các hoạt động giáo dục học đường về bảo tồn chim di cư.

WildAct đã phối hợp với khoa sinh học, Trường đại học Sư phạm Hà Nội và Trường THCS Yên Thắng (Ninh Bình) tổ chức các buổi ngoại khóa, giúp học sinh tìm hiểu về tập tính di cư, những mối đe dọa đối với chim và vai trò của con người trong công tác bảo tồn. Qua đó chương trình khuyến khích thế hệ trẻ quan tâm hơn đến đa dạng sinh học và chủ động tham gia bảo vệ động vật hoang dã.

Theo TS Trang Nguyễn, nhà sáng lập kiêm Giám đốc WildAct, trong 5 năm qua, WildAct kiên trì đồng hành cùng cộng đồng địa phương tại Đồng bằng châu thổ sông Hồng, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng khảo sát và tháo gỡ bẫy nhằm bảo đảm đường bay an toàn cho chim di cư.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì những nỗ lực này, bởi bảo vệ chim di cư chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đa dạng sinh học tại Việt Nam", bà cho biết.

Cán bộ WildAct - thành viên Tim Cứu Chim - giải cứu chim mắc bẫy lưới - Ảnh: VÂN TRANG

WildAct Vietnam là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam, được thành lập năm 2015. Tổ chức này hướng đến việc truyền cảm hứng, thúc đẩy và trao quyền cho cộng đồng, cá nhân tham gia các hoạt động bảo tồn những loài và sinh cảnh bị đe dọa trên cơ sở khoa học, góp phần xây dựng một hành tinh bền vững, nơi con người và thiên nhiên chung sống hài hòa, bình đẳng. Hiện WildAct triển khai 4 chương trình chủ đạo, gồm phát triển năng lực và quản trị; bảo tồn loài và sinh cảnh; trường học và cộng đồng; hợp tác và phát triển. Mỗi chương trình có các dự án, hoạt động riêng, cùng hướng đến sứ mệnh và tầm nhìn chung của tổ chức.