Kiểm lâm Thanh Hóa xử lý nạn đặt bẫy, giăng lưới bắt chim trời, giải cứu cả ngàn cá thể

Một cán bộ Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn (Thanh Hóa) lội xuống hồ thu bẫy, cò mồi được người dân đặt để bắt chim trời - Ảnh: TUẤN MINH

Ngày 21-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trịnh Trọng Hòa, Phó trưởng Phòng Bảo vệ rừng và Xử lý vi phạm - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Thanh Hóa chú trọng công tác bảo tồn động vật hoang dã, trong đó có việc ngăn chặn tình trạng bẫy bắt chim trời, đơn vị đã phối hợp kiểm tra, xử lý hàng chục vụ việc, tái thả về tự nhiên cả ngàn cá thể.

Theo ông Hòa, trước đây tình trạng đặt bẫy, giăng lưới bắt chim trời tại Thanh Hóa diễn ra công khai tại nhiều xã ven biển và đồng bằng. Tuy nhiên, trong vòng 3-4 năm trở lại đây, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng kiểm lâm, công an và chính quyền địa phương, tình trạng này đã giảm đi rất nhiều.

"Tình trạng bẫy bắt chim trời vẫn còn, nhưng nhỏ lẻ, không còn hoạt động công khai như trước. Để ngăn chặn tình trạng này, chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền rất nhiều, đồng thời phối hợp ra quân kiểm tra đồng ruộng, các địa điểm chim di cư thường hay về để kịp thời xử lý các trường hợp giăng lưới, đặt bẫy bắt chim", ông Hòa nói.

Song song với việc xử lý trên đồng ruộng, lực lượng kiểm lâm cũng phối hợp kiểm tra các nhà hàng, chợ, các cá nhân buôn bán trên mạng để tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng buôn bán động vật hoang dã.

Lực lượng công an, kiểm lâm và chính quyền xã Thanh Kỳ ra quân thu gom, tiêu hủy cò mồi giả được người dân đặt dưới cánh đồng để bẫy bắt chim trời - Ảnh: TUẤN MINH

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa trong 9 tháng năm 2026, địa phương đã có 741 đợt tuần tra, kiểm tra liên quan đến động vật hoang dã, chim di cư. Qua đó, phát hiện, xử lý 31 vụ, với số tiền phạt gần 90 triệu đồng; số cá thể chim hoang dã được "giải cứu", tái thả về tự nhiên hơn 1.000 con.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tịch thu, xử lý, tiêu hủy nhiều dụng cụ được người dân dùng để bẫy bắt chim trời.

Hàng chục con chim hoang dã được lực lượng kiểm lâm thu giữ trên cánh đồng thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn cũ - Ảnh: TUẤN MINH

Để tiếp tục ngăn chặn tình trạng giăng lưới, đặt bẫy bắt chim trời, theo ông Trịnh Trọng Hòa, ngoài công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chung tay bảo vệ động vật hoang dã cho người dân, lực lượng kiểm lâm phối hợp với công an, chính quyền địa phương rà soát những địa bàn, khu vực là điểm nóng, làm việc với những người hay bẫy bắt chim, cơ sở thu gom để nhắc nhở, ký cam kết.

"Sau khi đã cam kết nếu phát hiện tái phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Tuy nhiên, chế tài xử phạt hiện nay cũng chỉ dừng ở mức phạt từ 3-5 triệu đồng. Chưa có trường hợp nào bị xử lý hình sự về hành vi bẫy bắt chim trời", ông Hòa nói.

Một con cò mồi được người dân đặt ở cánh đồng, phía dưới hồ la liệt bẫy kẹp được ngụy trang trong các lùm cây nhỏ để bẫy chim - Ảnh: TUẤN MINH

Lực lượng chức năng thu gom lưới bẫy chim giăng khắp cánh đồng tại xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: TUẤN MINH

Mặc dù tình trạng bẫy bắt chim trời tại Thanh Hóa đã không còn công khai như trước, nhưng tại một số nơi, tình trạng đặt bẫy, giăng lưới bắt chim vẫn còn - Ảnh: TUẤN MINH