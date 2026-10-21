Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Kiểm lâm Thanh Hóa xử lý nạn đặt bẫy, giăng lưới bắt chim trời, giải cứu cả ngàn cá thể

tác giả
THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã ra quân kiểm tra, xử lý hàng chục vụ người dân đặt bẫy, giăng lưới bắt chim trời. Trong đó, đã xử lý, tái thả về tự nhiên hơn 1.000 cá thể chim trời.

Thanh Hóa xử lý nạn đặt bẫy, giăng lưới bắt chim trời - Ảnh 1.

Một cán bộ Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn (Thanh Hóa) lội xuống hồ thu bẫy, cò mồi được người dân đặt để bắt chim trời - Ảnh: TUẤN MINH

Ngày 21-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trịnh Trọng Hòa, Phó trưởng Phòng Bảo vệ rừng và Xử lý vi phạm - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Thanh Hóa chú trọng công tác bảo tồn động vật hoang dã, trong đó có việc ngăn chặn tình trạng bẫy bắt chim trời, đơn vị đã phối hợp kiểm tra, xử lý hàng chục vụ việc, tái thả về tự nhiên cả ngàn cá thể.

Theo ông Hòa, trước đây tình trạng đặt bẫy, giăng lưới bắt chim trời tại Thanh Hóa diễn ra công khai tại nhiều xã ven biển và đồng bằng. Tuy nhiên, trong vòng 3-4 năm trở lại đây, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng kiểm lâm, công an và chính quyền địa phương, tình trạng này đã giảm đi rất nhiều.

"Tình trạng bẫy bắt chim trời vẫn còn, nhưng nhỏ lẻ, không còn hoạt động công khai như trước. Để ngăn chặn tình trạng này, chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền rất nhiều, đồng thời phối hợp ra quân kiểm tra đồng ruộng, các địa điểm chim di cư thường hay về để kịp thời xử lý các trường hợp giăng lưới, đặt bẫy bắt chim", ông Hòa nói.

Song song với việc xử lý trên đồng ruộng, lực lượng kiểm lâm cũng phối hợp kiểm tra các nhà hàng, chợ, các cá nhân buôn bán trên mạng để tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng buôn bán động vật hoang dã.

Thanh Hóa xử lý nạn đặt bẫy, giăng lưới bắt chim trời - Ảnh 2.

Lực lượng công an, kiểm lâm và chính quyền xã Thanh Kỳ ra quân thu gom, tiêu hủy cò mồi giả được người dân đặt dưới cánh đồng để bẫy bắt chim trời - Ảnh: TUẤN MINH

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa trong 9 tháng năm 2026, địa phương đã có 741 đợt tuần tra, kiểm tra liên quan đến động vật hoang dã, chim di cư. Qua đó, phát hiện, xử lý 31 vụ, với số tiền phạt gần 90 triệu đồng; số cá thể chim hoang dã được "giải cứu", tái thả về tự nhiên hơn 1.000 con.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tịch thu, xử lý, tiêu hủy nhiều dụng cụ được người dân dùng để bẫy bắt chim trời.

Thanh Hóa xử lý nạn đặt bẫy, giăng lưới bắt chim trời - Ảnh 3.

Hàng chục con chim hoang dã được lực lượng kiểm lâm thu giữ trên cánh đồng thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn cũ - Ảnh: TUẤN MINH

Để tiếp tục ngăn chặn tình trạng giăng lưới, đặt bẫy bắt chim trời, theo ông Trịnh Trọng Hòa, ngoài công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chung tay bảo vệ động vật hoang dã cho người dân, lực lượng kiểm lâm phối hợp với công an, chính quyền địa phương rà soát những địa bàn, khu vực là điểm nóng, làm việc với những người hay bẫy bắt chim, cơ sở thu gom để nhắc nhở, ký cam kết.

"Sau khi đã cam kết nếu phát hiện tái phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Tuy nhiên, chế tài xử phạt hiện nay cũng chỉ dừng ở mức phạt từ 3-5 triệu đồng. Chưa có trường hợp nào bị xử lý hình sự về hành vi bẫy bắt chim trời", ông Hòa nói.

Thanh Hóa xử lý nạn đặt bẫy, giăng lưới bắt chim trời - Ảnh 4.

Một con cò mồi được người dân đặt ở cánh đồng, phía dưới hồ la liệt bẫy kẹp được ngụy trang trong các lùm cây nhỏ để bẫy chim - Ảnh: TUẤN MINH

Thanh Hóa xử lý nạn đặt bẫy, giăng lưới bắt chim trời - Ảnh 5.
Thanh Hóa xử lý nạn đặt bẫy, giăng lưới bắt chim trời - Ảnh 6.
Thanh Hóa xử lý nạn đặt bẫy, giăng lưới bắt chim trời - Ảnh 7.
Thanh Hóa xử lý nạn đặt bẫy, giăng lưới bắt chim trời - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng thu gom lưới bẫy chim giăng khắp cánh đồng tại xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: TUẤN MINH

Thanh Hóa xử lý nạn đặt bẫy, giăng lưới bắt chim trời - Ảnh 9.

Mặc dù tình trạng bẫy bắt chim trời tại Thanh Hóa đã không còn công khai như trước, nhưng tại một số nơi, tình trạng đặt bẫy, giăng lưới bắt chim vẫn còn - Ảnh: TUẤN MINH

Thanh Hóa xử lý nạn đặt bẫy, giăng lưới bắt chim trời - Ảnh 10.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng kiểm lâm đã xử lý 31 vụ, thu giữ, thả về tự nhiên hơn 1.000 cá thể chim trời - Ảnh: TUẤN MINH

 

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THÀNH NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bẫy bắt chim trời Thanh Hóa chim trời chim hoang dã

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất