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Ninh Bình xử lý hàng chục vụ bẫy bắt, nuôi nhốt chim hoang dã, khởi tố 1 bị can

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THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm xử lý hàng chục vụ bẫy bắt, buôn bán, nuôi nhốt chim hoang dã, trong đó đã khởi tố 1 bị can.

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Lực lượng công an và kiểm lâm tỉnh Ninh Bình ra quân xử lý nạn bẫy bắt chim trời - Ảnh: CÔNG AN NINH BÌNH

Ngày 22-10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bẫy bắt chim hoang dã vào mùa di cư, đơn vị đã ra quân phối hợp với kiểm lâm, các địa phương kiểm tra, xử lý hàng chục vụ bẫy bắt, nuôi nhốt chim hoang dã.

Công an tỉnh Ninh Bình đã thành lập 4 tổ công tác, đồng loạt ra quân kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm địa phương tổ chức tuần tra lưu động tại các địa bàn ven biển và các "điểm nóng".

Qua đó, phát hiện, xử lý 4 vụ với 4 đối tượng về hành vi đặt bẫy bắt chim hoang dã trái phép; bắt 2 vụ với 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển, nuôi nhốt chim hoang dã nhưng không có hồ sơ lâm sản hợp pháp.

Tại các hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện 14 khu vực đặt bẫy, thu giữ, xử lý hơn 100 cọc tre dùng để giăng lưới, gần 4.000m lưới bẫy chim, 22 con cò giả, 25 loa phóng thanh và 21 cá thể chim bị dính bẫy, nuôi nhốt, vận chuyển, 1 cá thể cò bợ bị chết do dính bẫy.

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Lưới, cò giả được người dân giăng khắp cánh đồng để bẫy bắt chim hoang dã - Ảnh: CÔNG AN NINH BÌNH

Đáng chú ý, ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố một bị can về hành vi "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".

Với sự ra quân quyết liệt, đến nay toàn tỉnh đã xử lý trên 30 vụ vi phạm hành chính về hành vi mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt chim hoang dã không có hồ sơ lâm sản hợp pháp, sử dụng công cụ kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép.

Thời gian tới, Công an tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư; vận động nhân dân giao nộp công cụ, phương tiện săn bắt, không thực hiện việc săn bắt, tiêu thụ chim hoang dã.

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Chim hoang dã nuôi nhốt được lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình thu giữ - Ảnh: CÔNG AN NINH BÌNH

Đồng thời, đơn vị tiến hành rà soát, lập biên bản và cho ký cam kết không tiêu thụ, chế biến chim hoang dã đối với các cơ sở nhà hàng, quán ăn khu vực chợ; rà soát, xử lý nghiêm các tài khoản, hội nhóm mạng xã hội có hành vi rao bán công cụ bẫy chim và mua bán chim hoang dã trái phép, nhằm bảo vệ đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái.

- Ảnh 6.Siết hoạt động mua bán chim trên mạng, tăng cường phá bỏ bẫy để bảo vệ chim trời

Cùng với việc đồng loạt ra quân thu giữ, tiêu hủy dụng cụ bẫy bắt chim trời, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh cũng tăng cường rà soát trên mạng để sớm ngăn chặn hành vi quảng cáo, mua bán chim hoang dã.

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    Chủ đề: ninh bình chim hoang dã chim trời bẫy bắt chim trời

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