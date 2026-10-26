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Buôn bán 36 con chim hoang dã, người đàn ông ở Ninh Bình bị khởi tố

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Một người đàn ông ở Ninh Bình vừa bị cơ quan công an khởi tố do có hành vi buôn bán 36 con chim hoang dã, trong đó có 17 con thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm.

Buôn bán 36 con chim hoang dã, người đàn ông ở Ninh Bình bị khởi tố - Ảnh 2.

Buôn bán chim hoang dã, ông T.V.Đ. đã bị công an khởi tố - Ảnh: CÔNG AN NINH BÌNH

Ngày 26-10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an xã Giao Hưng (Ninh Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông T.V.Đ. (48 tuổi, ngụ xã Cát Thành, Ninh Bình) về hành vi mua bán chim hoang dã.

Trước đó, Công an xã Giao Hưng phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực V - Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện ông T.V.Đ. đang mua bán, trao đổi 36 con chim hoang dã tại khu vực chợ Bể, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc. Qua kiểm tra, xác định, trong số 36 con chim hoang dã, có 17 con thuộc nhóm IIB (là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm hạn chế khai thác và sử dụng vào mục đích thương mại) và 19 con là động vật rừng hoang dã thông thường.

Từ căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, căn cứ các quy định của pháp luật, ông T.V.Đ. đã bị khởi tố để làm rõ hành vi "vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã", quy định tại Điểm C, Khoản 1, Điều 234 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, để ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán chim hoang dã, cơ quan đã thành lập 4 tổ công tác, đồng loạt ra quân kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm địa phương tổ chức tuần tra lưu động tại các địa bàn ven biển và các "điểm nóng" để kịp thời xử lý.

Đến nay, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp xử lý trên 30 vụ vi phạm hành chính về hành vi mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt chim hoang dã không có hồ sơ lâm sản hợp pháp, sử dụng công cụ kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư; vận động nhân dân giao nộp công cụ, phương tiện săn bắt, không thực hiện việc săn bắt, tiêu thụ chim hoang dã.

Buôn bán 36 cá thể chim hoang dã, người đàn ông ở Ninh Bình bị khởi tố - Ảnh 3.Ninh Bình xử lý hàng chục vụ bẫy bắt, nuôi nhốt chim hoang dã, khởi tố 1 bị can

Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm xử lý hàng chục vụ bẫy bắt, buôn bán, nuôi nhốt chim hoang dã, trong đó đã khởi tố 1 bị can.


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    Chủ đề: ninh bình buôn bán động vật hoang dã khởi tố bị can chim hoang dã chim di cư

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