Trợ giảng đại học phải biết ứng dụng AI, sử dụng ngoại ngữ

Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài tiêu chuẩn chung về đạo đức như trợ giảng, nghiên cứu viên phải có khả năng hỗ trợ giảng viên, hướng dẫn người học trong thực hành, thí nghiệm và hoạt động nghiên cứu khác trong cơ sở giáo dục đại học - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Theo Thông tư 90/2026/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học vừa được Bộ ban hành, trợ giảng là một trong ba nhóm nhân sự được quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và nhiệm vụ, bên cạnh nghiên cứu viên và nhân sự hỗ trợ giảng dạy.

Trợ giảng phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Theo quy định mới, người làm trợ giảng phải có trình độ đại học trở lên, phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành đảm nhiệm, đồng thời đáp ứng yêu cầu hỗ trợ giảng viên trong hoạt động giảng dạy.

Trợ giảng phải nắm vững kiến thức cơ bản của học phần được phân công và có kiến thức tổng quát thuộc lĩnh vực chuyên ngành đào tạo. Nhân sự ở vị trí này cần hiểu, thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch và nội dung học phần hoặc chương trình đào tạo; xác định được thực tiễn, xu thế phát triển đào tạo và nghiên cứu của chuyên ngành trong và ngoài nước.

Thông tư cũng yêu cầu trợ giảng có năng lực hướng dẫn, hỗ trợ người học; tổ chức, phối hợp thực hiện các hoạt động giảng dạy theo yêu cầu của giảng viên; sử dụng hiệu quả, an toàn các phương tiện, thiết bị phục vụ giảng dạy và hỗ trợ giảng dạy.

Đáng chú ý, ứng dụng công nghệ thông tin, AI và sử dụng ngoại ngữ được đưa vào tiêu chuẩn năng lực của vị trí trợ giảng.

Được hỗ trợ giảng dạy, hướng dẫn người học

Trợ giảng có nhiệm vụ hỗ trợ giảng viên chuẩn bị nội dung, học liệu và các điều kiện phục vụ giảng dạy; hướng dẫn người học học tập, thực hành, thí nghiệm, thực tập và các hoạt động học tập khác theo phân công.

Trợ giảng còn tham gia hỗ trợ thảo luận, phụ đạo, kiểm tra và đánh giá người học trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhân sự ở vị trí này phải học tập, bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy; tham gia hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học thực hiện chế độ 40 giờ/tuần, được bố trí linh hoạt theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Tổng số giờ làm thêm không vượt quá giới hạn theo pháp luật về lao động; tiền lương làm thêm giờ được thanh toán theo quy định.

Bảo lưu phụ cấp cho trợ giảng đã được bổ nhiệm

Thông tư quy định người đã được bổ nhiệm chức danh trợ giảng trước ngày 1-1-2026 được bảo lưu các chế độ phụ cấp đang áp dụng đến hết ngày 31-12-2026. Các trường đại học có trách nhiệm rà soát, xếp lại bậc lương và chế độ phụ cấp phù hợp với vị trí việc làm theo quy định.

Đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học đã được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng trước ngày thông tư có hiệu lực nhưng chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện mới, các trường vẫn được tiếp tục bố trí làm việc.

Việc đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm được thực hiện theo quy định pháp luật và quy chế của cơ sở giáo dục đại học.

Thông qua việc quy định cụ thể tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc, thông tư tạo cơ sở để các trường bố trí, sử dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ trợ giảng phù hợp với yêu cầu chuyên môn và hoạt động đào tạo.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, so với cách quản lý chỉ dựa vào tên gọi chức danh hoặc phân công công việc chung, việc quy định cụ thể hơn tiêu chuẩn và nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm tạo cơ sở để các trường đại học xác định rõ yêu cầu đối với từng nhóm nhân sự.

Qua đó, hạn chế tình trạng giao nhiệm vụ không tương xứng với năng lực chuyên môn, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức hoạt động đào tạo và nghiên cứu.