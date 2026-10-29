Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Trợ giảng đại học phải biết ứng dụng AI, sử dụng ngoại ngữ

tác giả
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trợ giảng đại học phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và sử dụng ngoại ngữ trong công việc.

Trợ giảng đại học phải biết ứng dụng AI, sử dụng ngoại ngữ - Ảnh 1.

Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài tiêu chuẩn chung về đạo đức như trợ giảng, nghiên cứu viên phải có khả năng hỗ trợ giảng viên, hướng dẫn người học trong thực hành, thí nghiệm và hoạt động nghiên cứu khác trong cơ sở giáo dục đại học - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Theo Thông tư 90/2026/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học vừa được Bộ ban hành, trợ giảng là một trong ba nhóm nhân sự được quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và nhiệm vụ, bên cạnh nghiên cứu viên và nhân sự hỗ trợ giảng dạy.

Trợ giảng phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Theo quy định mới, người làm trợ giảng phải có trình độ đại học trở lên, phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành đảm nhiệm, đồng thời đáp ứng yêu cầu hỗ trợ giảng viên trong hoạt động giảng dạy.

TIN LIÊN QUAN

Trợ giảng phải nắm vững kiến thức cơ bản của học phần được phân công và có kiến thức tổng quát thuộc lĩnh vực chuyên ngành đào tạo. Nhân sự ở vị trí này cần hiểu, thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch và nội dung học phần hoặc chương trình đào tạo; xác định được thực tiễn, xu thế phát triển đào tạo và nghiên cứu của chuyên ngành trong và ngoài nước.

Thông tư cũng yêu cầu trợ giảng có năng lực hướng dẫn, hỗ trợ người học; tổ chức, phối hợp thực hiện các hoạt động giảng dạy theo yêu cầu của giảng viên; sử dụng hiệu quả, an toàn các phương tiện, thiết bị phục vụ giảng dạy và hỗ trợ giảng dạy.

Đáng chú ý, ứng dụng công nghệ thông tin, AI và sử dụng ngoại ngữ được đưa vào tiêu chuẩn năng lực của vị trí trợ giảng.

Được hỗ trợ giảng dạy, hướng dẫn người học

Trợ giảng có nhiệm vụ hỗ trợ giảng viên chuẩn bị nội dung, học liệu và các điều kiện phục vụ giảng dạy; hướng dẫn người học học tập, thực hành, thí nghiệm, thực tập và các hoạt động học tập khác theo phân công.

Trợ giảng còn tham gia hỗ trợ thảo luận, phụ đạo, kiểm tra và đánh giá người học trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhân sự ở vị trí này phải học tập, bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy; tham gia hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học thực hiện chế độ 40 giờ/tuần, được bố trí linh hoạt theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Tổng số giờ làm thêm không vượt quá giới hạn theo pháp luật về lao động; tiền lương làm thêm giờ được thanh toán theo quy định.

Bảo lưu phụ cấp cho trợ giảng đã được bổ nhiệm

Thông tư quy định người đã được bổ nhiệm chức danh trợ giảng trước ngày 1-1-2026 được bảo lưu các chế độ phụ cấp đang áp dụng đến hết ngày 31-12-2026. Các trường đại học có trách nhiệm rà soát, xếp lại bậc lương và chế độ phụ cấp phù hợp với vị trí việc làm theo quy định.

Đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học đã được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng trước ngày thông tư có hiệu lực nhưng chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện mới, các trường vẫn được tiếp tục bố trí làm việc. 

Việc đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm được thực hiện theo quy định pháp luật và quy chế của cơ sở giáo dục đại học.

Thông qua việc quy định cụ thể tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc, thông tư tạo cơ sở để các trường bố trí, sử dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ trợ giảng phù hợp với yêu cầu chuyên môn và hoạt động đào tạo.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, so với cách quản lý chỉ dựa vào tên gọi chức danh hoặc phân công công việc chung, việc quy định cụ thể hơn tiêu chuẩn và nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm tạo cơ sở để các trường đại học xác định rõ yêu cầu đối với từng nhóm nhân sự.

Qua đó, hạn chế tình trạng giao nhiệm vụ không tương xứng với năng lực chuyên môn, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

Trợ giảng đại học phải biết ứng dụng AI, sử dụng ngoại ngữ - Ảnh 4.Bài báo khoa học xuất sắc 20 điểm, chuyển giao công nghệ 25 điểm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất quy đổi điểm cho nhiều sản phẩm nghiên cứu, từ bài báo quốc tế, sáng chế đến công nghệ thương mại hóa và giải pháp xã hội, làm căn cứ đánh giá nhóm nghiên cứu trong trường đại học.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nghiên cứu viên trợ giảng giảng viên giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo

    Dòng sự kiện: Tự chủ đại học

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất