Kỳ thi tốt nghiệp THPT có thể được kiểm tra theo từng khâu

Kỳ thi tốt nghiệp THPT có thể được kiểm tra riêng theo từng khâu dự thảo thông tư về kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục của được Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Dự thảo thông tư về kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, quy định quy trình kiểm tra các kỳ thi, cuộc thi do bộ và địa phương tổ chức, trong đó có kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT ngay khi các khâu đang diễn ra

Theo dự thảo, quy trình kiểm tra chuyên ngành được áp dụng đối với việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, kỳ thi tuyển chọn học sinh vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT.

Hoạt động kiểm tra có thể được thực hiện trong khi các khâu của kỳ thi đang diễn ra. Quy trình kiểm tra thực hiện theo các quy định về kiểm tra trực tiếp. Khi kết thúc kiểm tra trực tiếp, đoàn kiểm tra lập và thông qua biên bản, trong đó đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, bất cập và vi phạm nếu có.

Trên cơ sở đó, đoàn kiểm tra đề xuất, kiến nghị đối tượng được kiểm tra xử lý, khắc phục kịp thời để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, đồng thời xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.

Trường hợp việc kiểm tra được tiến hành sau khi các khâu của kỳ thi đã kết thúc, quy trình kiểm tra sẽ thực hiện theo quy định chung của dự thảo thông tư.

Thời hạn mỗi cuộc kiểm tra kỳ thi theo thời hạn kiểm tra chuyên ngành. Nếu các khâu của kỳ thi diễn ra trong thời gian dài hơn thời hạn kiểm tra, người có thẩm quyền có thể ban hành quyết định kiểm tra riêng đối với từng khâu hoặc nhóm khâu của kỳ thi.

Thời gian hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra và văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục là 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn kiểm tra. Với trường hợp phức tạp do người ra quyết định kiểm tra xác định, thời gian này không quá 45 ngày.

Phân định thẩm quyền, linh hoạt kiểm tra

Việc phân định thẩm quyền, tổ chức kiểm tra chuyên ngành theo nhiều phương thức trực tiếp, trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử hoặc kết hợp các phương thức. Kiểm tra trực tuyến, từ xa được ưu tiên với đơn vị có hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hồ sơ điện tử đầy đủ, chính xác, khai thác được và đáp ứng yêu cầu kiểm tra.

Việc lựa chọn phương thức căn cứ tính chất, nội dung, đối tượng, mức độ rủi ro và điều kiện thực tế. Nếu phát sinh trở ngại kỹ thuật, đối tượng không cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc không giải trình đầy đủ, trưởng đoàn kiểm tra báo cáo người ra quyết định xem xét chuyển sang kiểm tra trực tiếp.

Trưởng đoàn kiểm tra phải thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm làm việc chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày công bố quyết định, trừ trường hợp ngoại lệ. Với kiểm tra trực tuyến, từ xa, thời gian và phương thức thực hiện phải được thông báo, thống nhất với đối tượng kiểm tra.

Để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ năm học và các kỳ thi, dự thảo hạn chế bố trí kiểm tra vào tháng 1, 5, 6 và 12, trừ trường hợp kiểm tra kỳ thi, cuộc thi, có dấu hiệu vi phạm hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền. Để hạn chế chồng chéo, kế hoạch kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo được gửi Thanh tra Chính phủ trong 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành. Kế hoạch của UBND cấp tỉnh, cấp xã được gửi Thanh tra tỉnh để xử lý trùng lặp theo quy định.