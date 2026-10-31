Đại biểu Trịnh Xuân An: Cần nghiên cứu, đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay

Đại biểu Trịnh Xuân An - Ảnh: V. TRUNG

Sáng 31-10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách.

Coi giảm lãi suất cho vay thực tế là một trọng tâm điều hành

Nêu ý kiến, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) cho rằng việc coi giảm lãi suất cho vay thực tế là một trọng tâm điều hành và phối hợp điều tiết thanh khoản, giảm chi phí vốn, tiết giảm chi phí hoạt động ngân hàng, minh bạch lãi suất sau ưu đãi và các khoản phí để doanh nghiệp thực sự được giảm gánh nặng vay vốn.

Đồng thời đổi mới bảo lãnh tín dụng, cho vay theo dòng tiền, đơn hàng và chuỗi cung ứng.

Nghiên cứu hỗ trợ lãi suất có mục tiêu, thời hạn và nguồn lực rõ ràng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với doanh nghiệp khó khăn tạm thời nhưng có phương án phục hồi khả thi và xem xét khoanh nợ trong những trường hợp đủ điều kiện, được kiểm soát chặt chẽ.

Ông cũng chỉ rõ việc hạ lãi suất phải đi cùng an toàn hệ thống, ổn định tỉ giá và kiểm soát lạm phát.

Cùng với đó phát triển nguồn huy động dài hạn và thị trường vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư lớn, giảm sức ép lên tín dụng ngân hàng, tạo điều kiện phân bổ vốn phù hợp hơn cho sản xuất, kinh doanh.

"Đề nghị Chính phủ xây dựng phương án vốn cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo, làm rõ cần bao nhiêu, huy động từ đâu, kỳ hạn nào, định hướng phân bổ cho ai và tạo ra kết quả gì", ông An đề nghị.

Sau khi trang trải cuộc sống, người dân còn tích lũy được bao nhiêu?

Nội dung tiếp theo, đại biểu cho rằng tăng trưởng 2 con số không phải mục tiêu đơn thuần về tốc độ, mà gắn với yêu cầu đổi mới căn bản phương thức phát triển, để đất nước không chỉ tăng trưởng nhanh hơn, mà còn mạnh lên thực chất và bền vững hơn.

Quy mô GDP lớn hơn phải đi cùng khả năng tích lũy, trưởng thành của doanh nghiệp Việt Nam và cuộc sống tốt hơn của người dân.

Ông dẫn ra thu nhập bình quân người lao động 9 tháng tăng khoảng 9%, nhưng CPI tăng 4,52%, nên thu nhập thực chỉ tăng khoảng 4,3%.

Đời sống của người thu nhập thấp, công nhân thuê trọ và lao động phi chính thức có cải thiện, song mức bình quân chưa phản ánh hết gánh nặng chi tiêu.

Đằng sau những con số tăng trưởng, người dân quan tâm sau khi trang trải cuộc sống còn tích lũy được bao nhiêu, doanh nghiệp quan tâm sau chi phí, lãi vay còn nguồn lực nào để đầu tư công nghệ, nâng năng suất và lớn lên.

Nếu những khả năng này còn hạn chế, phải làm rõ điểm nghẽn đang cản trở thành quả tăng trưởng lan tỏa đến từng gia đình, từng doanh nghiệp.

Từ đó ông đề nghị Chính phủ đánh giá chất lượng tăng trưởng bằng thu nhập thực, việc làm bền vững, khả năng tích lũy của người dân và năng lực tái đầu tư của doanh nghiệp trong nước.

Tập trung kiểm soát giá hàng thiết yếu, giảm gánh nặng nhà ở, giáo dục, y tế, giảm chi phí kinh doanh, thúc đẩy liên kết để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị...

Còn đại biểu Nguyễn Cao Sơn (Phú Thọ) bày tỏ đồng tình với chủ trương giảm giá điện để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đồng thời đề nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại về 0% theo phương án đang xem xét.

Cùng với đó kéo dài hỗ trợ thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng với dầu diesel, đồng bộ thời gian hỗ trợ với xăng, tạo nguồn lực phục hồi sản xuất, vận tải và thi công.

Để giảm giá điện bền vững, theo đại biểu cần giảm chi phí đầu tư, vận hành, ưu tiên vốn cho các đường dây truyền tải, trạm biến áp theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh để giải tỏa công suất và có cơ chế vay vốn ưu đãi với các thiết bị điện gió, mặt trời, thủy điện nhập khẩu...

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: GIA HÂN

Không thể để mỗi mùa thi đến, học sinh, phụ huynh lại thấp thỏm chờ quy định mới

Một nội dung khác, theo đại biểu Trịnh Xuân An, giáo dục là sự nghiệp trồng người, chính sách phải có tầm nhìn dài hạn, được chuẩn bị bài bản và thực hiện nhất quán.

Những bất cập về thi cử, tuyển sinh, dạy thêm, học thêm, sách giáo khoa và sắp xếp trường lớp đặt ra yêu cầu rà soát đồng bộ và nâng cao chất lượng của lĩnh vực giáo dục đào tạo.

"Chúng tôi đề nghị nghiên cứu, đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay, làm rõ mục tiêu, sự cần thiết và hiệu quả trong mối quan hệ với đánh giá quá trình học tập, tuyển sinh đi học và phân luồng học sinh.

Từ đó lựa chọn phương án bảo đảm thực chất, công bằng, giảm áp lực và chi phí cho gia đình, xã hội", ông An kiến nghị.

Ông nhấn mạnh mỗi thay đổi trong giáo dục đều tác động đến hàng triệu học sinh, giáo viên và gia đình.

Vì vậy phải đánh giá tác động đầy đủ, lắng nghe ý kiến thực chất, công bố sớm và có lộ trình chuyển tiếp rõ ràng.

Không thể để mỗi mùa thi đến, học sinh, phụ huynh lại thấp thỏm chờ quy định mới, nhà trường, giáo viên bị động điều chỉnh việc dạy và học. Đổi mới phải giúp học sinh học thực chất, giáo viên yên tâm dạy học và gia đình tin tưởng vào nhà trường.

Cùng với trang bị tri thức hiện đại, ngoại ngữ và kỹ năng, cần coi trọng giáo dục lịch sử, truyền thống, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân bằng phương pháp sinh động, gắn với trải nghiệm thực tế.