Đại biểu Quốc hội: Viên chức cấp xã chịu áp lực lớn, đề nghị nghiên cứu phụ cấp, hỗ trợ phù hợp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên họp - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 30-10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách.

Gắn thu nhập tăng thêm với kết quả công việc

Nêu ý kiến, đại biểu Trần Thị Thu Phước (Quảng Ngãi) nêu từ 1-7-2026, phụ cấp công vụ của cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25 lên 55%. Song vấn đề phải làm sao chính sách tăng phụ cấp thực sự nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở.

Bà nêu sau sắp xếp, số thôn, tổ dân phố giảm hơn 46%, trong khi địa bàn quản lý của mỗi xã rộng hơn và năm nay Chính phủ tiếp tục phân cấp thêm nhiều thủ tục hành chính về địa phương.

Như vậy khối lượng công việc và trách nhiệm của cấp xã ngày càng lớn, đòi hỏi cán bộ phải có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, khả năng giải quyết công việc phải thực chất hơn.

"Việc tăng phụ cấp từ 25% lên 55% là cần thiết, nhưng tăng thu nhập mới chỉ giải quyết một phần vấn đề.

Điều người dân quan tâm là sau khi chính sách được thực hiện, thủ tục có nhanh hơn không, công việc có được giải quyết dứt điểm hơn không và thái độ phục vụ có tốt hơn không?

Nếu đãi ngộ tăng mà cơ chế đánh giá vẫn bình quân, cào bằng, khó tạo động lực cho người làm tốt và chưa đủ sức buộc người làm chưa tốt phải thay đổi.

Bà nêu rõ nghị quyết 30 của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới công tác cán bộ.

Theo bà, cụ thể hóa nghị quyết cần tập trung vào 3 hướng, trước hết gắn một phần thu nhập tăng thêm vào kết quả công việc có thể đo lường như là tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, mức độ hài lòng của người dân, số vụ việc xử lý dứt điểm tại xã.

Các tiêu chí phải rõ ràng, phù hợp với đặc thù từng địa bàn, tránh chạy theo thành tích hoặc tạo thêm thủ tục đánh giá hình thức

Cùng với đó cần tạo cơ hội phát triển cho người làm tốt, cán bộ có năng lực, có kết quả thực chất ở cơ sở phải được ưu tiên đào tạo, quy hoạch và bổ nhiệm, đồng thời có cơ chế luân chuyển hai chiều giữa cấp tỉnh và cấp xã.

Nếu chỉ yêu cầu cán bộ cơ sở gánh vác thêm nhiệm vụ mà không tạo điều kiện nâng cao năng lực và phát triển nghề nghiệp sẽ khó giữ được người giỏi lâu dài.

Về trách nhiệm của người đứng đầu, theo bà, thực tế cho thấy khi lãnh đạo Chính phủ trực tiếp xuống địa phương, nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ nhanh chóng.

Cách làm này cần được duy trì nề nếp ở cấp tỉnh và cấp xã thông qua quy chế, quy định rõ lịch đi cơ sở, nội dung làm việc, thời hạn xử lý, trách nhiệm trả lời từng vấn đề.

"Điều quan trọng không phải là lãnh đạo đã xuống cơ sở bao nhiêu lần, mà là sau mỗi lần làm việc, những vướng mắc nào đã được giải quyết và kết quả đến đâu", bà nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi - Ảnh: GIA HÂN

Xây dựng chế độ, chính sách phù hợp với viên chức làm việc tại cấp xã

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Vĩnh Long) nêu sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính mà còn trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và cung ứng dịch vụ công.

Đội ngũ viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã đảm nhiệm những lĩnh vực thiết yếu như văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, nông nghiệp, môi trường...

Đây là lực lượng trực tiếp đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ công và mức độ hài lòng của người dân.

Tuy nhiên nhiều viên chức đang phải đảm nhận khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, trong khi điều kiện làm việc còn khó khăn và phải thích ứng với những thay đổi sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Vì vậy bà đề nghị quan tâm tương xứng đến chế độ, chính sách để tạo động lực cho đội ngũ này yên tâm công tác.

Bà dẫn thêm chế độ phụ cấp công vụ với cán bộ, công chức cấp xã được điều chỉnh tăng từ 25% lên 55%, áp dụng từ 1-7 cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Song viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã hiện chưa thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ này.

Trong khi đó có những vị trí viên chức đòi hỏi trình độ chuyên môn, trách nhiệm nghề nghiệp và khối lượng công việc cũng không kém so với cán bộ, công chức cấp xã.

Họ cũng trực tiếp phục vụ người dân, chịu áp lực lớn về tiến độ và chất lượng công việc. Đáng chú ý các đơn vị sự nghiệp công lập này nhất là ở các xã hầu như chỉ thực hiện nhiệm vụ chính trị, không có nguồn thu để cải thiện thu nhập cho viên chức.

Bà kiến nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế phụ cấp hoặc hỗ trợ phù hợp đối với viên chức cấp xã.

Trước mắt cần đánh giá khả năng áp dụng phụ cấp đặc thù hoặc khoản hỗ trợ đối với những vị trí có khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn cao, trực tiếp phục vụ người dân.

Việc xây dựng chính sách phải căn cứ vào tính chất công việc, mức độ trách nhiệm, thu nhập hiện có và khả năng cân đối ngân sách, xác định rõ đối tượng, điều kiện và mức hưởng.

Bà đề nghị bảo đảm sự tương quan trong tổng thể chính sách tiền lương và thu nhập. Khi xây dựng và triển khai đề án cải cách chính sách tiền lương, đề nghị Chính phủ đánh giá đồng thời chính sách với cán bộ, công chức và viên chức cấp xã.

Gắn chính sách đãi ngộ với nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả cung ứng dịch vụ công...