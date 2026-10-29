Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải giữ sự liêm chính, kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình xây dựng pháp luật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, chiều 29-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các nữ đại biểu Quốc hội giữ vững chính kiến, chủ động đề xuất sáng kiến vì lợi ích chung

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ nữ đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Quốc hội khóa XVI gánh vác trách nhiệm lớn trong thể chế hóa nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thực hiện các mục tiêu đến 2030, tạo nền tảng cho tầm nhìn 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng trong tiến trình ấy, trí tuệ, năng lực và bản lĩnh của phụ nữ phải được phát huy đầy đủ. Bình đẳng giới là quyền được Hiến pháp ghi nhận, cũng là yêu cầu với chất lượng phát triển.

Khi một phụ nữ bị hạn chế cơ hội học tập, làm việc hoặc cống hiến vì định kiến, đất nước cũng mất đi một phần nguồn lực của mình.

Bảo đảm bình đẳng giới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phải được thể hiện trong chính sách và công việc hằng ngày của mỗi cơ quan, tổ chức, mỗi cá nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các nữ đại biểu phát huy bản lĩnh và trí tuệ trong xây dựng pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế phát triển đất nước; tham gia từ sớm vào nghiên cứu chính sách, làm rõ căn cứ thực tiễn, tính hợp hiến, tính thống nhất và khả năng thi hành.

Trách nhiệm của đại biểu là phát hiện và kiến nghị xử lý những bất cập ngay từ khi làm luật. Các nữ đại biểu giữ vững chính kiến, chủ động đề xuất sáng kiến vì lợi ích chung, kiên trì yêu cầu làm rõ những nội dung chưa đủ căn cứ.

Phải giữ sự liêm chính, kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình xây dựng pháp luật, ngăn ngừa lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm tác động vào chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đại biểu tham gia sâu vào các quyết sách kinh tế - xã hội, ngân sách, gắn sử dụng hiệu quả nguồn lực với nâng cao đời sống Nhân dân.

Cần nghiên cứu kỹ, tham gia quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2027, gắn mục tiêu tăng trưởng với hiệu quả sử dụng nguồn lực. Trong các quyết sách, cần đánh giá rõ điều kiện để phụ nữ tham gia và hưởng lợi.

Những quyết sách tại nghị trường phải tạo điều kiện phát triển sản xuất, làm ra sản phẩm có giá trị, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu - Ảnh: TTXVN

Theo đuổi đến cùng những vấn đề đã lựa chọn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các đại biểu gắn bó với Nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát và kiên trì việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Các đại biểu cần giữ mối liên hệ thường xuyên với cơ sở, dành thời gian gặp những người ít có điều kiện đến các diễn đàn chính thức.

Từ hoàn cảnh của một gia đình, một người lao động, phải tìm hiểu xem đó là khó khăn riêng hay biểu hiện của một bất cập chính sách đang tác động đến nhiều người. Hiểu đúng vấn đề mới có thể kiến nghị đúng cách giải quyết.

Đại biểu cần phản ánh trung thực, có kiểm chứng, thông tin trở lại để cử tri biết kết quả và những việc còn phải tiếp tục làm. Sự tin cậy được củng cố từ việc đại biểu giữ lời với dân, kiên trì theo dõi đến khi kiến nghị được xem xét, giải quyết đúng pháp luật.

Các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu cần tạo điều kiện để nữ đại biểu tham gia những nội dung giám sát quan trọng. Kết quả giám sát phải được sử dụng để hoàn thiện pháp luật, điều chỉnh chính sách và xem xét trách nhiệm theo thẩm quyền.

Chất lượng kiến nghị, kết quả theo dõi thực hiện và sự tín nhiệm của cử tri là những căn cứ quan trọng để đánh giá hoạt động của đại biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu không ngừng nâng cao năng lực đại biểu, đổi mới hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và phát huy hiệu quả đối ngoại nghị viện, tự tin nhận việc khó, chọn vấn đề có thể đóng góp sâu để kiên trì nghiên cứu trong cả nhiệm kỳ.

Các đại biểu chuyên trách cần phát huy vai trò nòng cốt trong nghiên cứu chuyên sâu, tham gia thẩm tra, phản biện chính sách và giám sát, cần dành thời gian khảo sát, làm việc với chuyên gia, tổng hợp kinh nghiệm từ cơ sở để đề xuất giải pháp có căn cứ, theo đuổi đến cùng những vấn đề đã lựa chọn...

Quốc hội khóa XVI có 150 nữ đại biểu, chiếm 30% tổng số đại biểu, trong đó 149 nữ đại biểu có trình độ đại học và trên đại học.