Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk - Ảnh: Báo Nhân Dân

Chiều 26-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc tiếp, người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Ba Lan theo hướng ổn định, sâu sắc và thực chất hơn.

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Ba Lan - người bạn truyền thống, tin cậy, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu.

Biến hữu nghị truyền thống thành nền tảng cho hợp tác thực chất hơn nữa

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sau hơn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Ba Lan đã vun đắp nền tảng hữu nghị bền vững, sự tin cậy chính trị cao và tình cảm gắn bó giữa Nhân dân hai nước. Hai bên cũng có nhiều tương đồng về lợi ích và tiềm năng bổ trợ cho nhau trong quá trình phát triển.

Đây là nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, thúc đẩy hợp tác toàn diện. Đồng thời phát huy vai trò của Ba Lan như một cửa ngõ quan trọng để Việt Nam tăng cường kết nối với khu vực châu Âu.

Việc Việt Nam và Ba Lan chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sẽ tạo khuôn khổ và động lực mới để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực.



Ông đề nghị hai bên không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, nhà lãnh đạo Việt Nam đề nghị hai bên "tranh thủ mọi cơ hội, tạo đột phá trong hợp tác", phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỉ USD theo hướng cân bằng, bền vững và cùng có lợi.

Mong muốn Ba Lan trở thành nhà đầu tư hàng đầu của khu vực Trung Đông Âu tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Ba Lan mở rộng đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Các lĩnh vực được khuyến khích đầu tư tập trung vào thế mạnh của Ba Lan, như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế, bảo vệ môi trường, khoáng sản, giao thông vận tải, logistics và phát triển hạ tầng hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phát triển cảng biển, logistics hàng hải, đóng tàu, khoa học biển và bảo vệ môi trường biển. Bên cạnh đó tăng cường đào tạo nguồn nhân lực hàng hải và trao đổi kinh nghiệm quản trị kinh tế biển.

Thủ tướng Donald Tusk bày tỏ cá nhân ông và Nhân dân Ba Lan luôn có tình cảm đặc biệt dành cho đất nước và con người Việt Nam, khẳng định luôn trân trọng dân tộc Việt Nam anh hùng trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước - Ảnh: TTXVN

Về hợp tác quốc phòng - an ninh, nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và các sản phẩm phục vụ quốc phòng, an ninh phù hợp với nhu cầu, điều kiện và chính sách của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh hai bên cần ưu tiên hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong đó tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng và giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, an ninh mạng và công nghệ sinh học. Hai bên nên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, vi sinh học và nghiên cứu, phát triển thuốc điều trị.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng đề nghị Ba Lan tiếp tục tăng cường cấp học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ cao, logistics, chuyển đổi số, y dược, hàng hải và công nghiệp quốc phòng.

Thêm vào đó tăng cường giao lưu Nhân dân, hợp tác văn hóa, thể thao và giáo dục... để Nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, tăng cường hiểu biết và gắn kết.

Cùng phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa các thỏa thuận

Hai nhà lãnh đạo tin tưởng quan hệ Việt Nam - Ba Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước - Ảnh: TTXVN

Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bày tỏ vui mừng xúc động khi thăm lại Việt Nam sau 16 năm và chứng kiến những thành tựu vượt bậc về kinh tế, xã hội, đối ngoại của Việt Nam.



Nhà lãnh đạo Ba Lan bày tỏ cá nhân ông và Nhân dân Ba Lan luôn có tình cảm đặc biệt dành cho đất nước và con người Việt Nam, khẳng định luôn trân trọng dân tộc Việt Nam anh hùng trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Việt Nam và Ba Lan có nhiều điểm tương đồng, cùng tự hào về tinh thần kiên cường, nỗ lực tái thiết và phát triển đất nước sau chiến tranh, đạt được những thành tựu được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Về các ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Donald Tusk khẳng định Chính phủ Ba Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để sớm triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm.

Những lĩnh vực, theo ông Donald Tusk, có nhiều tiềm năng hợp tác và khả năng tạo đột phá là kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, công nghiệp, dược phẩm, y tế, du lịch, và trí tuệ nhân tạo.

Đánh giá cao và nhấn mạnh sự tôn trọng của Ba Lan dành cho cộng đồng người Việt, Thủ tướng Donald Tusk chia sẻ bà con cần cù, chịu khó, chăm chỉ lao động, không chỉ có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Ba Lan mà còn là cầu nối hữu nghị hai nước.



Nhân dịp này, Thủ tướng Ba Lan cảm ơn Việt Nam đã xây dựng và duy tu tượng đài tưởng niệm kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (Kazik), người có đóng góp quan trọng trong công tác bảo tồn các di sản văn hóa tại Huế, Mỹ Sơn và Hội An.

Khép lại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo tin tưởng quan hệ Việt Nam - Ba Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Thúc đẩy EU sớm hoàn tất phê chuẩn EVIPA Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Nhà Quốc hội chiều 26-10 - Ảnh: Quochoi.vn Cũng trong ngày 26-10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác liên nghị viện với Quốc hội Ba Lan. Thông qua hoạt động lập pháp và giám sát của mình, Quốc hội Việt Nam sẽ tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo cơ sở cho hợp tác lâu dài với Ba Lan. Cảm ơn Quốc hội Ba Lan đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ba Lan phối hợp thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn để hiệp định sớm có hiệu lực. Để hợp tác nghị viện theo sát nhu cầu phát triển của hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường trao đổi đoàn, trong đó có giữa lãnh đạo hai cơ quan lập pháp, các ủy ban chuyên môn. Trên cơ sở đó, ông đề nghị Thủ tướng chuyển lời mời lãnh đạo Nghị viện Ba Lan thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Thủ tướng Donald Tusk cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Việt Nam, coi đây là minh chứng cho những tình cảm gắn bó "đến từ trái tim". Ông nhấn mạnh việc cần triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược bằng các dự án chung, được triển khai có trọng tâm trong Kế hoạch hành động giai đoạn 2026 - 2030. Nhà lãnh đạo Ba Lan cũng đề nghị Quốc hội Việt Nam ủng hộ chia sẻ thứ tự ưu tiên trong các lĩnh vực hợp tác để hai bên cùng tập trung thúc đẩy. Khẳng định ủng hộ tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, Thủ tướng Donald Tusk cho biết sẽ phối hợp thúc đẩy các nước EU còn lại phê chuẩn EVIPA, thúc đẩy Ủy ban châu Âu xem xét gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU cho Việt Nam.