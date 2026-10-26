Việt Nam - Ba Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, đặt mục tiêu thương mại 6 tỉ USD

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trước cuộc gặp hẹp sau lễ đón chính thức ngày 26-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trưa 26-10, tại trụ sở Chính phủ, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã cùng gặp gỡ báo chí, thông báo về kết quả cuộc gặp.

Đối tác chiến lược với nền kinh tế lớn nhất Trung Đông Âu

Chia sẻ tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết ông cùng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được sự nhất trí cao trên nhiều phương diện.

"Với tầm nhìn chung và quyết tâm mạnh mẽ đưa quan hệ hợp tác hai nước bước vào một thời kỳ mới phát triển sâu rộng hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và Kế hoạch hành động về tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam - Ba Lan giai đoạn 2026 - 2030", người đứng đầu Chính phủ Việt Nam thông báo.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thì khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Ba Lan tại châu Á.



Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, theo ông Donald Tusk, là minh chứng cho sự tin cậy chính trị và nền tảng hợp tác vững chắc giữa hai nước, đồng thời mở ra những cơ hội mới để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Với việc chính thức nâng cấp, Ba Lan trở thành nước thứ 10 trong Liên minh châu Âu (EU) có thiết lập khuôn khổ quan hệ từ Đối tác chiến lược trở lên với Việt Nam, bao gồm hai nước Đối tác chiến lược toàn diện là Pháp và Đan Mạch (mới nâng cấp ngày 20-10-2026).

Ba Lan hiện là nền kinh tế lớn nhất khu vực Trung Đông Âu và lớn thứ 6 trong EU, thuộc top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới với GDP năm 2025 đạt trên 1.000 tỉ USD.

"Đây là dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương, mở ra một chương mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước", theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng (phải) và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại cuộc gặp báo chí sau hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nâng tầm trên nền tảng hữu nghị lâu đời

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam và Ba Lan là hai nước bạn bè truyền thống, có quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt được thử thách qua chặng đường dài lịch sử hơn 76 năm qua.

Trong đường lối đối ngoại của mình, Việt Nam chủ trương nhất quán đẩy mạnh quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Ba Lan - là một đối tác ưu tiên hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chia sẻ vui mừng, xúc động khi thăm lại Việt Nam sau 16 năm, chứng kiến những thành tựu vượt bậc về kinh tế, xã hội, đối ngoại của Việt Nam.

Nhà lãnh đạo Ba Lan bày tỏ khâm phục tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam, coi đây là một điển hình trên thế giới về phát triển dựa trên sự cần cù, sáng tạo, trí tuệ. Theo Thủ tướng Donald Tusk, hai nước có điểm tương đồng và cùng tự hào đã vươn lên sau chiến tranh với nỗ lực tái thiết, phát triển đất nước khiến thế giới khâm phục.

Ba Lan coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ theo hướng thực chất, hiệu quả, nâng cao chất lượng hợp tác, trong đó có việc phát huy thế mạnh bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao; nhất trí tiếp tục thúc đẩy trên tất cả các kênh và triển khai hiệu quả kết quả của các chuyến thăm.

Tăng kim ngạch thương mại, mở rộng tiếp cận thị trường

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cũng tại hội đàm, hai Thủ tướng nhất trí nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước, trong đó cần nối lại cơ chế họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Ba Lan về hợp tác kinh tế. Đây sẽ là kênh phối hợp thường xuyên để kịp thời rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Hai Thủ tướng nêu rõ kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt gần 4 tỉ USD, tăng so với năm 2024, song con số như vậy là vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Do đó, hai nước nhất trí phối hợp nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỉ USD vào năm 2030. Để đạt được điều này, cần tận dụng tối đa vị trí là cửa ngõ của Ba Lan và Việt Nam trong tiếp cận thị trường EU và ASEAN.

Ngoài ra, hai nước sẽ tạo những điều kiện ưu đãi để các doanh nghiệp hai nước thâm nhập thị trường của nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin, an ninh mạng, công nghiệp chế biến, chế tạo, dược phẩm; chú trọng có những dự án "hải đăng" tại mỗi nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cảm ơn và đánh giá cao việc Ba Lan đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ba Lan tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy nghị viện các nước EU còn lại sớm phê chuẩn EVIPA nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Ông cũng đề nghị Ba Lan thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng (IUU) đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Bên cạnh đó, xem xét đẩy mạnh, đưa các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và Ba Lan có nhu cầu như nông, lâm, thủy, hải sản, đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép,... thâm nhập sâu vào thị trường EU.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Củng cố nền tảng hữu nghị nhân dân

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk tại cuộc gặp báo chí - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Về hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, tại cuộc gặp báo chí sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao việc hãng hàng không LOT của Ba Lan đã chính thức nối lại đường bay thẳng Warsaw - Hà Nội.

Phía Việt Nam ghi nhận đề nghị của Ba Lan và sẽ xem xét tích cực khả năng mở rộng phạm vi miễn thị thực cho công dân Ba Lan. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đề nghị Ba Lan cũng xem xét tích cực miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ của Việt Nam.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chia sẻ bản thân luôn dành tình cảm gắn bó với Việt Nam từ những năm tháng tuổi trẻ tại thành phố quê hương Gdansk.

Nhân dịp này, ông cũng cảm ơn Việt Nam đã xây dựng và duy tu tượng đài tưởng niệm kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (Kazik), người có đóng góp quan trọng trong công tác bảo tồn các di sản văn hóa tại Huế, Mỹ Sơn và Hội An.

Hai bên đồng thời hoan nghênh những nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước, qua đó góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Ba Lan.



Khép lại cuộc gặp báo chí, Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng, với quyết tâm chính trị mạnh mẽ của hai Chính phủ, sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ba Lan sẽ góp phần mang lại sự phồn vinh cho hai dân tộc và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Hai Thủ tướng chứng kiến trao văn kiện hợp tác về giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học giữa hai nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk, lãnh đạo các bộ ngành hai nước đã trao đổi 2 văn kiện hợp tác gồm: - Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học. - Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thể thao và Du lịch Ba Lan. Hai Thủ tướng chứng kiến trao văn kiện hợp tác về du lịch giữa hai nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

