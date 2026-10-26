Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón chính thức sáng 26-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sáng 26-10, lễ đón chính thức Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã được tổ chức trang trọng tại trụ sở Chính phủ. Thủ tướng Lê Minh Hưng đón nhà lãnh đạo Ba Lan tại nơi xe dừng và chủ trì lễ đón.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến thăm Việt Nam. Trong tiếng quân nhạc chào mừng, hai Thủ tướng cùng bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Quân nhạc lần lượt cử Quốc thiều hai nước.

Quốc thiều dứt, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo sau đó giới thiệu quan chức hai nước tham dự lễ đón.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Donald Tusk trong nhiệm kỳ Thủ tướng Ba Lan lần này. Ông từng đến Việt Nam năm 2010.

Kết thúc lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bước vào cuộc gặp hẹp, sau đó dẫn đầu đoàn đại biểu hai nước hội đàm; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí thông báo về kết quả cuộc gặp.

Lễ đón được tổ chức tại sảnh chính trụ sở Chính phủ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ba Lan đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp và có những điều kiện thuận lợi để phát triển lên tầm cao mới sau hơn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đây là dịp để hai bên thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường và tháo gỡ các rào cản đối với hàng hóa hai nước.

Hai bên cũng có thể tận dụng chuyến thăm lần này để mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ số, năng lượng xanh, công nghệ lượng tử và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, hai bên dự kiến tập trung thúc đẩy hợp tác trên một số lĩnh vực trọng tâm về kinh tế - thương mại và đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.

Hai bên dự kiến ký kết hiệp định hợp tác giáo dục mới, đồng thời tổ chức Khóa họp lần thứ 3 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Ba Lan trong khuôn khổ chuyến thăm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cúi chào quân kỳ Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đội danh dự đại diện cho 3 quân chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, bà Joanna Skoczek, nhận định Ba Lan và Việt Nam hiện là những nền kinh tế hàng đầu tại khu vực.

Ba Lan là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao trong Liên minh châu Âu (EU), trong khi Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng GDP cao ở Đông Nam Á và châu Á nói chung. Điều này mở ra những cơ hội mới cho hai nước.

Chuyến thăm lần này nhằm xác định và khẳng định những lĩnh vực có triển vọng hợp tác lớn nhất giữa hai nước gồm giáo dục, thương mại, hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Một số văn kiện quan trọng cũng sẽ được ký kết trong chuyến thăm, góp phần củng cố cơ sở pháp lý cho quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vẫy tay chào báo chí trước khi gặp hẹp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH