Hình ảnh Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk giản dị đứng nghe bài chòi, dạo phố đêm ở Hội An

Thủ tướng Ba Lan đứng giản dị giữa dòng người thưởng thức bài chòi bên sông Hoài tối 25-10 - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Hình ảnh đó đã bất ngờ thành hiện thực vào đêm qua, 25-10 khi nhiều du khách đang tham quan đường phố bất ngờ thấy vị khách mặc trang phục bình thường, đi bộ giữa nhiều tùy tùng rồi dừng lại ở khu biểu diễn nghệ thuật bài chòi, sát sông Hoài Hội An.

"Tôi trực tiếp ngồi ăn tối cùng đoàn tháp tùng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Vì ông muốn mọi thứ diễn ra bình thường, tham quan mang tính chất tự do, trải nghiệm nên không khí khá thoải mái" - chủ một công ty du lịch ở Hội An kể khoảnh khắc tham gia đoàn Thủ tướng Ba Lan trải nghiệm phố cổ Hội An đêm 24-10, nói.

Lãnh đạo một cơ quan tại Hội An đi cùng đoàn Thủ tướng Ba Lan tối 24-10 cho biết đoàn xuất phát từ khu lưu trú ở Đà Nẵng, đến phố cổ lúc 19h để dạo phố.

Công tác đảm bảo an ninh được các bên phối hợp chặt chẽ nhưng không tạo ra sự xáo trộn không gian thưởng lãm của các du khách khác.

Thủ tướng Ba Lan dạo phố đêm Nguyễn Hoàng - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Trên đường Bạch Đằng, Trần Phú… vị Thủ tướng Ba Lan đi giày thể thao, dạo bước giữa phố đêm như tất cả những vị khách khác.

Một số người thấy ông liền vẫy tay chào, vị Thủ tướng thân thiện tới bắt tay, chào các du khách.

Sau khi đứng thưởng thức dân ca bài chòi, Thủ tướng Ba Lan tiếp tục đi bộ qua bờ nam sông Hoài dạo khu chợ đêm Nguyễn Hoàng, sau đó ăn tối tại một nhà hàng có view đẹp quan sát khu phố cổ.

Hình ảnh Thủ tướng Ba Lan bình yên dạo phố, kết thúc trọn vẹn chuyến tham quan ở Hội An tối 24-10 đã để lại ấn tượng đặc biệt cho những người chứng kiến.

Chuyến đi được các cơ quan phối hợp tổ chức, bảo đảm, tiếp đón trọn vẹn cũng là thông điệp nổi bật về một quần thể di sản hơn 400 năm tồn tại với thời gian.

Di sản ấy nay tiếp tục được gìn giữ, phát huy, là điểm đến có chiều sâu, an toàn, văn minh, thân thiện và giàu lòng hiếu khách.

"Buổi sáng đã có chương trình đón chính thức nhưng ông Thủ tướng vẫn muốn quay lại Hội An vào ban đêm để cảm nhận một Hội An lung linh, an lành nhưng cũng không kém phần nhộn nhịp với các chương trình nghệ thuật đường phố, các không gian giao lưu văn hóa đặc sắc.

Ông muốn cảm nhận nhịp sống thường ngày của Hội An, cảm nhận những tình cảm hiếu khách đôn hậu của người Hội An. Ông bày tỏ niềm vui và tình cảm đặc biệt với Hội An" - bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, nói.

Như Tuổi Trẻ đưa tin, sáng 24-10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đã đến thăm phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng. Theo TTXVN, trong chuyến thăm, Thủ tướng Donald Tusk đã đến đặt hoa, tưởng niệm tại tượng đài kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski (thường được người dân địa phương gọi thân mật là Kazik). Sinh thời, kiến trúc sư Kwiatkowski có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị đô thị cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn, quần thể di tích cố đô Huế, qua đó góp phần đưa Hội An và Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Đà Nẵng tối 23-10, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 26-10 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ông Donald Tusk từng thăm Việt Nam năm 2010. Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, bà Joanna Skoczek chia sẻ chuyến thăm của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhằm xác định và khẳng định những lĩnh vực có triển vọng hợp tác lớn nhất giữa hai nước, đó là giáo dục, thương mại, hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, văn hóa và giao lưu Nhân dân. Cũng theo bà Joanna Skoczek, một số văn kiện quan trọng cũng sẽ được ký kết trong chuyến thăm, góp phần củng cố cơ sở pháp lý cho quan hệ giữa hai nước.

Loạt hình ảnh Thủ tướng Ba Lan dạo phố cổ Hội An đêm 24-10 được gửi riêng đến Tuổi Trẻ:

Thủ tướng Ba Lan chụp hình với một du khách trên đường phố Hội An - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Thủ tướng đứng giữa dòng người như mọi du khách khác - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Hình ảnh Thủ tướng Ba Lan đứng xem bài chòi được một số du khách nhận ra và đến chào ông - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Thủ tướng Ba Lan rời khu vực biểu diễn bài chòi để đi bộ qua phố đêm Nguyễn Hoàng - Ảnh: KHẢI ĐĂNG