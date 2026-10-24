Thủ tướng Ba Lan đến Đà Nẵng, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk - Ảnh: AFP

Tối 23-10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đến Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26-10, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Ra đón đoàn ở sân bay quốc tế Đà Nẵng có bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải.

Tháp tùng Thủ tướng Ba Lan trong chuyến thăm lần này có lãnh đạo Bộ Khoa học và Đại học; Bộ Ngoại giao; Bộ Phát triển và Công nghệ; Bộ Tài sản Nhà nước,...

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan được xây dựng trên nền tảng lịch sử lâu dài, tin cậy chính trị và hợp tác thực chất.

Ba Lan là một trong những quốc gia châu Âu sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu.

Kim ngạch song phương duy trì tăng đều qua các năm, đặc biệt sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực.



Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Đà Nẵng tối 23-10 - Ảnh: TTXVN

Theo Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường và tháo gỡ các rào cản đối với hàng hóa hai nước.

Hai bên có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ số, năng lượng xanh, công nghệ lượng tử và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, bà Joanna Skoczek chia sẻ chuyến thăm của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhằm xác định và khẳng định những lĩnh vực có triển vọng hợp tác lớn nhất giữa hai nước, đó là giáo dục, thương mại, hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, văn hóa và giao lưu Nhân dân.

Cũng theo bà Joanna Skoczek, một số văn kiện quan trọng cũng sẽ được ký kết trong chuyến thăm, góp phần củng cố cơ sở pháp lý cho quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từng thăm Việt Nam năm 2010. Từ năm 2014 đến 2019, ông là Chủ tịch Hội đồng châu Âu và là chính trị gia Ba Lan đầu tiên giữ vị trí này. Tháng 12-2023, ông Donald Tusk được Quốc hội Ba Lan bầu làm Thủ tướng. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông trong nhiệm kỳ Thủ tướng lần này.