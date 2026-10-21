Thủ tướng Ba Lan sắp thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk - Ảnh: AFP

Ngày 21-10, Bộ Ngoại giao Việt Nam phát thông cáo cho biết nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26-10.

Đây là lần thứ hai ông Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng, sau chuyến thăm vào năm 2010.

Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Hơn 75 năm qua, quan hệ song phương được xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục - đào tạo.

Thương mại song phương năm 2025 khoảng hơn 6 tỉ USD, trong đó Việt Nam xuất siêu sang Ba Lan với các mặt hàng chính là dệt may, điện tử và thực phẩm. Trong nhiều năm qua, Ba Lan là đối tác hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông Âu.

Trong giai đoạn những năm từ 1960 - 1990, Ba Lan đã giúp đào tạo trên 4.000 sinh viên và cán bộ khoa học Việt Nam, trên 3.500 công nhân lành nghề, chủ yếu trong các ngành than, đóng tàu.

Hiện cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan có khoảng 25.000 người, là một trong những cộng đồng thành công với nhiều đóng góp cho sở tại và được Ba Lan đánh giá cao.

Năm 2025, Việt Nam và Ba Lan đã ra Tuyên bố chung về nâng tầm quan hệ song phương, trong đó nhấn mạnh hai bên cần thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, ngành nghề, địa phương và giao lưu Nhân dân sâu rộng, hiệu quả hơn nữa, hướng tới nâng cấp quan hệ lên tầm chiến lược trong tương lai gần.