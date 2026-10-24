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Thủ tướng Ba Lan thăm phố cổ Hội An

tác giả
DUY LINH
DUY LINH
DUY LINH

Thủ tướng Ba Lan vui vẻ giao lưu, bắt tay và chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người, tạo nên hình ảnh gần gũi trong chuyến thăm Hội An.

Thủ tướng Ba Lan thăm phố cổ Hội An - Ảnh 1.

Thủ tướng Donald Tusk đặt vòng hoa tưởng niệm kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng

Sáng 24-10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đã đến thăm phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Theo TTXVN, trong chuyến thăm, Thủ tướng Donald Tusk đã đến đặt hoa, tưởng niệm tại tượng đài kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski (thường được người dân địa phương gọi thân mật là Kazik). 

Sinh thời, kiến trúc sư Kwiatkowski có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị đô thị cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn, quần thể di tích cố đô Huế, qua đó góp phần đưa Hội An và Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Ông cũng là người đầu tiên chú ý đến giá trị đặc biệt của phố cổ Hội An. Quá trình nghiên cứu, xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Hội An là Di sản văn hóa thế giới kéo dài gần 20 năm, trải qua không ít khó khăn, thử thách, song ông chưa bao giờ nản lòng. Ngày 4-12-1999, đô thị cổ Hội An chính thức được vinh danh Di sản văn hóa thế giới. 

Những đóng góp to lớn của cố kiến trúc sư Kwiatkowski đối với công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam đã trở thành biểu tượng của tình hữu nghị và mối quan hệ gắn kết giữa Việt Nam và Ba Lan.

Thủ tướng Ba Lan thăm phố cổ Hội An - Ảnh 2.

Thủ tướng Donald Tusk trò chuyện với du khách Ba Lan đang tham quan Hội An. Việt Nam trước đó đã miễn thị thực tối đa 45 ngày cho công dân Ba Lan - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng

Thủ tướng Donald Tusk cùng đoàn đại biểu Ba Lan sau đó đi dạo trên các tuyến phố cổ, tham quan một số di tích văn hóa, lịch sử và thưởng thức một số tiết mục nghệ thuật chào mừng đoàn. 

Đông đảo người dân, du khách tập trung hai bên tuyến phố chào đón Thủ tướng Ba Lan. Ông vui vẻ giao lưu, bắt tay, chụp ảnh lưu niệm cùng người dân, du khách, tạo nên hình ảnh gần gũi trong chuyến thăm Di sản văn hóa thế giới Hội An.

Sau chuyến thăm, trang Facebook cùng tài khoản X chính thức của Thủ tướng Donald Tusk đã đăng tải hình ảnh nhà lãnh đạo Ba Lan tại Hội An, vui vẻ chụp ảnh, trò chuyện với người dân và du khách.

Thủ tướng Ba Lan thăm phố cổ Hội An - Ảnh 3.

Các tiết mục nghệ thuật chào mừng Thủ tướng Ba Lan tại Hội An - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Đà Nẵng tối 23-10, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 26-10 theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ông Donald Tusk từng thăm Việt Nam năm 2010. 

Từ năm 2014 đến 2019, ông là Chủ tịch Hội đồng châu Âu và là chính trị gia Ba Lan đầu tiên giữ vị trí này. Tháng 12-2023, ông Donald Tusk được Quốc hội Ba Lan bầu làm Thủ tướng. 

Chuyến thăm phố cổ Hội An của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk góp phần làm nổi bật mối quan hệ hữu nghị truyền thống, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ba Lan sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1950).

Thủ tướng Ba Lan thăm phố cổ Hội An - Ảnh 4.

Thủ tướng Donald Tusk thăm và dâng hương tại đình làng Cẩm Phô - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, bà Joanna Skoczek chia sẻ chuyến thăm của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhằm xác định và khẳng định những lĩnh vực có triển vọng hợp tác lớn nhất giữa hai nước, đó là giáo dục, thương mại, hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, văn hóa và giao lưu Nhân dân.

Cũng theo bà Joanna Skoczek, một số văn kiện quan trọng cũng sẽ được ký kết trong chuyến thăm, góp phần củng cố cơ sở pháp lý cho quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Ba Lan thăm phố cổ Hội An - Ảnh 5.Thủ tướng Ba Lan đến Đà Nẵng, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Đà Nẵng tối 23-10, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức từ ngày 24 đến 26-10.

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DUY LINH
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    Chủ đề: Hội An quan hệ Việt Nam - Ba Lan thủ tướng Ba Lan

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