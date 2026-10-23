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Đà Nẵng công bố 100 điểm trải nghiệm du lịch đặc sắc từ biển tới rừng

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Từ hơn 1.500 lượt đề xuất và hơn 42.000 lượt bình chọn, ngành du lịch Đà Nẵng đã lựa chọn 100 điểm trải nghiệm tiêu biểu, trải rộng từ biển đảo, phố cổ, làng nghề đến các vùng núi phía tây thành phố.

Đà Nẵng công bố 100 điểm trải nghiệm du lịch, từ phố cổ Hội An đến miền núi rừng - Ảnh 1.

Hành trình khám phá vùng núi Đà Nẵng đi qua các làng quê sinh thái - Ảnh: THÙY TRANG

Ngày 23-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức chương trình công bố và trải nghiệm "Top 100 điểm chạm Đà Nẵng" năm 2026 tại làng cổ Lộc Yên (xã Thạnh Bình) và Bãi Sậy - Sông Đầm (phường Bàn Thạch).

Đây là chương trình nhằm giới thiệu những trải nghiệm du lịch mang dấu ấn văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực và đời sống địa phương, thay vì chỉ tập trung vào các địa danh, công trình nổi tiếng.

Hơn 42.000 lượt bình chọn 100 điểm trải nghiệm

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, chương trình được triển khai từ tháng 4-2026, thu hút hơn 1.500 lượt đề xuất từ người dân, du khách, doanh nghiệp và cộng đồng yêu mến Đà Nẵng.

Sau khi tổng hợp, rà soát, ban tổ chức lựa chọn 477 đề xuất hợp lệ đưa vào bình chọn. Giai đoạn này thu hút hơn 42.000 lượt bình chọn, làm cơ sở hoàn thiện danh sách 100 điểm chạm năm 2026.

Danh sách được chia thành sáu nhóm chủ đề gồm: Bản sắc, Vị giác, Nguyên sơ, Tĩnh lặng, Khoảnh khắc và Đời sống.

Đà Nẵng công bố 100 điểm trải nghiệm du lịch, từ phố cổ Hội An đến miền núi rừng - Ảnh 2.

Làng cổ Lộc Yên, TP Đà Nẵng - Ảnh: THÙY TRANG

Trong đó, nhóm "Chạm bản sắc" giới thiệu các di sản và không gian văn hóa như phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng, làng rau Trà Quế và các bản làng của đồng bào Cơ Tu.

Nhóm "Chạm vị giác" tập trung vào những món ăn đặc trưng xứ Quảng như mì Quảng, cao lầu, cơm gà, bánh tráng cuốn thịt heo, gỏi cá Nam Ô, bún chả cá, bánh bao, bánh vạc...

Với nhóm "Chạm nguyên sơ", du khách có thể khám phá bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm, bãi đá rêu Nam Ô, hồ Phú Ninh, Bãi Sậy - Sông Đầm hay các vùng núi rừng phía tây thành phố.

Các nhóm còn lại hướng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, ngắm cảnh, tham gia lễ hội và tìm hiểu đời sống người dân.

Đó có thể là buổi sáng đạp xe qua làng rau Trà Quế, ngắm bình minh trên biển, xem cầu Rồng phun lửa, trải nghiệm kéo lưới cùng ngư dân Mân Thái hoặc khám phá nhịp sống tại cảng cá Thọ Quang.

Kết nối các điểm đến để giữ chân du khách

Trong chương trình công bố, hơn 30 đại diện cơ quan báo chí, truyền thông và người sáng tạo nội dung đã tham gia hành trình trải nghiệm tại làng cổ Lộc Yên và Bãi Sậy - Sông Đầm.

Tại làng cổ Lộc Yên, đoàn tham quan những ngôi nhà cổ, các con đường đá, tìm hiểu nghề truyền thống, thực hành làm sản phẩm từ mo cau và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Tiếp đó, đoàn đến Bãi Sậy - Sông Đầm để khám phá cảnh quan sông nước, hệ sinh thái tự nhiên và tìm hiểu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại khu vực này.

Việc kết nối hai điểm đến trong cùng một hành trình được ngành du lịch Đà Nẵng xem là hướng phát triển sản phẩm mới, giúp du khách không chỉ tham quan từng địa điểm riêng lẻ mà còn có thể trải nghiệm nhiều giá trị văn hóa, thiên nhiên trong một chuyến đi.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Đà Nẵng có thêm nhiều tài nguyên du lịch từ khu vực đô thị, ven biển đến vùng di sản, miền quê và miền núi.

Ngành du lịch thành phố định hướng sử dụng danh sách 100 điểm chạm làm cơ sở xây dựng các tuyến du lịch theo chủ đề, như khám phá di sản và làng nghề, trải nghiệm ẩm thực xứ Quảng, du lịch sinh thái hay tìm hiểu đời sống cộng đồng.

Thông qua việc kết nối các điểm đến, thành phố kỳ vọng kéo dài thời gian lưu trú, đa dạng hóa trải nghiệm và đưa du khách đến những địa bàn trước đây ít được biết đến.

Chương trình mang thông điệp "Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản", hướng đến khai thác các giá trị văn hóa, thiên nhiên và đời sống địa phương để tạo thêm sức hút cho du lịch thành phố.

Đà Nẵng công bố 100 điểm trải nghiệm du lịch, từ phố cổ Hội An đến miền núi rừng - Ảnh 4.Hội An vắng khách: Làm sao để Hội An đông khách trở lại, phố cổ vẫn giữ được bản sắc

Từ câu chuyện phố cổ Hội An vắng khách mùa thấp điểm, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ cho rằng ngoài yếu tố mưa lũ, thời tiết, du lịch Hội An cần nhìn lại giá cả dịch vụ, cách tổ chức hoạt động và sức hấp dẫn của điểm đến.

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    Chủ đề: Hội AN Bán đảo sơn trà Cù Lao Chàm xứ Quảng TP Đà Nẵng

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