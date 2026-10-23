Hội An vắng khách: Làm sao để Hội An đông khách trở lại, phố cổ vẫn giữ được bản sắc

Phố cổ Hội An trưa 22-10 - Ảnh: BÁ DŨNG

Không ít ý kiến mong Hội An tìm lại vẻ bình yên, mộc mạc vốn có.

Theo thống kê, năm 2023 khu phố cổ chỉ còn hơn 3.000 cư dân sinh sống, khoảng 40% chủ nhà gốc Hội An đã chuyển ra nơi khác. Năm 2024 chỉ khoảng 20-30% di tích còn có người ở.

Nhiều ngôi nhà chuyển thành cửa hàng, cơ sở lưu trú, khiến không gian sinh hoạt, thờ tự và nếp sống truyền thống dần bị thu hẹp.

Quy luật vắng khách mùa mưa bão

Bạn đọc Trần Quang Dinh cho rằng thiên tai, lụt lội các năm gần đây đã ảnh hưởng lớn đến du lịch Hội An. Cùng quan điểm, bạn đọc Kay nhận xét thời điểm này thường xảy ra mưa bão nên lượng khách đặt tour giảm là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng thời tiết chỉ là một phần của câu chuyện.

Bạn đọc Maicongphuc nhận xét Hội An thiếu các sản phẩm mới với khách quay lại, bởi ngoài đi dạo, ngắm phố và các cửa hàng, du khách không có nhiều trải nghiệm mới. "Đắt đỏ và ít cái mới thì người ta khó quay lại", bạn đọc Hà bình luận.

Bạn đọc Uichacha cũng cho rằng đến Hội An một lần là đủ vì không có nhiều điều mới để tiếp tục khám phá.

Đường Trần Phú vắng vẻ trong giờ khách tham quan - Ảnh: BÁ DŨNG

Giá dịch vụ là vấn đề được nhiều người nhắc đến. Bạn đọc Toàn phản ánh một số quán cà phê trong hẻm có giá 50.000 - 60.000 đồng. Bạn đọc Ng Hong cho rằng việc hướng đến khách quốc tế và nhóm khách chi tiêu cao có thể khiến khách nội địa ngần ngại.

Trong khi đó, bạn đọc Kim Vân nhận xét nhiều du khách chọn lưu trú ở khu vực trung tâm Đà Nẵng để thuận tiện vui chơi, mua sắm, ăn uống, còn Hội An chỉ là điểm tham quan trong ngày.

Một số bạn đọc đề nghị xem xét chính sách giá vé tham quan, tăng sức hấp dẫn để khuyến khích du khách ở lại lâu hơn.

Lo Hội An mất dần hơi ấm đời sống con người

Không chỉ chuyện giá cả, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về tình trạng thương mại hóa phố cổ.

Bạn đọc minu****@gmail.com kể từng chứng kiến cảnh khách chen chân không lọt, đồng thời cho rằng Hội An đang mất dần sức hấp dẫn vì du lịch hóa quá mức.

Bạn đọc Cao Nguyên nhớ Hội An ngày trước với chùa Cầu, sông Hoài, đèn lồng, gánh hàng rong và những người dân địa phương mộc mạc, gần gũi. "Nay đến Hội An vẫn cảnh đó mà con người hơi xa lạ", bạn đọc này bày tỏ.

Bạn đọc Khai Trần Đức cũng lo ngại hoạt động kinh doanh thương mại ngày càng lấn át nét sinh hoạt truyền thống của cư dân phố cổ.

Khu vực quanh chùa Cầu khá ít khách tham quan một tháng qua - Ảnh: BÁ DŨNG

Ở góc độ tổ chức du lịch, một bạn đọc phản ánh tình trạng xe máy, tiếng còi, âm nhạc lớn và karaoke gây ảnh hưởng trải nghiệm tại khu vực phố đi bộ.

Bạn đọc QK góp ý cần cải thiện vệ sinh môi trường sông Hoài. Một số ý kiến khác đề nghị chấn chỉnh tình trạng buôn bán lấn chiếm lối đi, sắp xếp lại hoạt động hàng rong, cho thuê xe đạp và tổ chức giao thông quanh phố cổ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng xem cảnh vắng khách là điều đáng buồn.

"Trả lại cảnh yên bình, hiu quạnh, vắng vẻ cho Hội An", bạn đọc Thuần viết. Bạn đọc Lê Minh Thảo đồng tình: "Vắng vẻ, bình yên đôi khi là sự may mắn! Buồn làm chi ai ơi".

Còn bạn đọc Binh đặt vấn đề: "Nhìn cảnh loạn xạ, bát nháo đông đúc du khách mới không phải là... phố cổ!".

Từ những luồng ý kiến khác nhau, câu hỏi đặt ra không chỉ là làm sao để Hội An đông khách trở lại, mà còn là làm thế nào để du khách muốn quay lại mà phố cổ vẫn giữ được bản sắc.

Như Tuổi Trẻ thông tin, tình trạng vắng vẻ diễn ra ở phố cổ Hội An từ đầu mùa thấp điểm tới nay. Cảnh này không mới nhưng năm nay theo nhiều người làm dịch vụ ở phố cổ thì vắng hơn hẳn so với một số năm trở lại đây. Theo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, từ ngày 6-9 đến 10-10, khu phố cổ đón 121.402 lượt khách mua vé tham quan, trong đó có 110.690 khách quốc tế và 10.712 khách Việt Nam. Doanh thu bán vé đạt hơn 14,1 tỉ đồng.

Theo bạn, Hội An cần thay đổi điều gì trước tiên để vừa hấp dẫn du khách, vừa giữ được vẻ đẹp vốn có? Hãy để lại bình luận dưới bài viết, hoặc gửi bài về email dulich@tuoitre.com.vn. Báo Tuổi Trẻ cảm ơn bạn.