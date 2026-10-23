Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Hội An vắng khách: Làm sao để Hội An đông khách trở lại, phố cổ vẫn giữ được bản sắc

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Từ câu chuyện phố cổ Hội An vắng khách mùa thấp điểm, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ cho rằng ngoài yếu tố mưa lũ, thời tiết, du lịch Hội An cần nhìn lại giá cả dịch vụ, cách tổ chức hoạt động và sức hấp dẫn của điểm đến.

Hội An vắng khách: 'Bình thường hay bất thường' - Ảnh 1.

Phố cổ Hội An trưa 22-10 - Ảnh: BÁ DŨNG

Không ít ý kiến mong Hội An tìm lại vẻ bình yên, mộc mạc vốn có.

Theo thống kê, năm 2023 khu phố cổ chỉ còn hơn 3.000 cư dân sinh sống, khoảng 40% chủ nhà gốc Hội An đã chuyển ra nơi khác. Năm 2024 chỉ khoảng 20-30% di tích còn có người ở.

Nhiều ngôi nhà chuyển thành cửa hàng, cơ sở lưu trú, khiến không gian sinh hoạt, thờ tự và nếp sống truyền thống dần bị thu hẹp.

Quy luật vắng khách mùa mưa bão

Bạn đọc Trần Quang Dinh cho rằng thiên tai, lụt lội các năm gần đây đã ảnh hưởng lớn đến du lịch Hội An. Cùng quan điểm, bạn đọc Kay nhận xét thời điểm này thường xảy ra mưa bão nên lượng khách đặt tour giảm là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng thời tiết chỉ là một phần của câu chuyện.

Bạn đọc Maicongphuc nhận xét Hội An thiếu các sản phẩm mới với khách quay lại, bởi ngoài đi dạo, ngắm phố và các cửa hàng, du khách không có nhiều trải nghiệm mới. "Đắt đỏ và ít cái mới thì người ta khó quay lại", bạn đọc Hà bình luận.

Bạn đọc Uichacha cũng cho rằng đến Hội An một lần là đủ vì không có nhiều điều mới để tiếp tục khám phá.

Hội An vắng khách: 'Bình thường hay bất thường' - Ảnh 2.

Đường Trần Phú vắng vẻ trong giờ khách tham quan - Ảnh: BÁ DŨNG

Giá dịch vụ là vấn đề được nhiều người nhắc đến. Bạn đọc Toàn phản ánh một số quán cà phê trong hẻm có giá 50.000 - 60.000 đồng. Bạn đọc Ng Hong cho rằng việc hướng đến khách quốc tế và nhóm khách chi tiêu cao có thể khiến khách nội địa ngần ngại.

Trong khi đó, bạn đọc Kim Vân nhận xét nhiều du khách chọn lưu trú ở khu vực trung tâm Đà Nẵng để thuận tiện vui chơi, mua sắm, ăn uống, còn Hội An chỉ là điểm tham quan trong ngày.

Một số bạn đọc đề nghị xem xét chính sách giá vé tham quan, tăng sức hấp dẫn để khuyến khích du khách ở lại lâu hơn.

Lo Hội An mất dần hơi ấm đời sống con người

Không chỉ chuyện giá cả, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về tình trạng thương mại hóa phố cổ.

Bạn đọc minu****@gmail.com kể từng chứng kiến cảnh khách chen chân không lọt, đồng thời cho rằng Hội An đang mất dần sức hấp dẫn vì du lịch hóa quá mức.

Bạn đọc Cao Nguyên nhớ Hội An ngày trước với chùa Cầu, sông Hoài, đèn lồng, gánh hàng rong và những người dân địa phương mộc mạc, gần gũi. "Nay đến Hội An vẫn cảnh đó mà con người hơi xa lạ", bạn đọc này bày tỏ.

Bạn đọc Khai Trần Đức cũng lo ngại hoạt động kinh doanh thương mại ngày càng lấn át nét sinh hoạt truyền thống của cư dân phố cổ.

Hội An vắng khách: 'Bình thường hay bất thường' - Ảnh 3.

Khu vực quanh chùa Cầu khá ít khách tham quan một tháng qua - Ảnh: BÁ DŨNG

Ở góc độ tổ chức du lịch, một bạn đọc phản ánh tình trạng xe máy, tiếng còi, âm nhạc lớn và karaoke gây ảnh hưởng trải nghiệm tại khu vực phố đi bộ.

Bạn đọc QK góp ý cần cải thiện vệ sinh môi trường sông Hoài. Một số ý kiến khác đề nghị chấn chỉnh tình trạng buôn bán lấn chiếm lối đi, sắp xếp lại hoạt động hàng rong, cho thuê xe đạp và tổ chức giao thông quanh phố cổ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng xem cảnh vắng khách là điều đáng buồn.

"Trả lại cảnh yên bình, hiu quạnh, vắng vẻ cho Hội An", bạn đọc Thuần viết. Bạn đọc Lê Minh Thảo đồng tình: "Vắng vẻ, bình yên đôi khi là sự may mắn! Buồn làm chi ai ơi".

Còn bạn đọc Binh đặt vấn đề: "Nhìn cảnh loạn xạ, bát nháo đông đúc du khách mới không phải là... phố cổ!".

Từ những luồng ý kiến khác nhau, câu hỏi đặt ra không chỉ là làm sao để Hội An đông khách trở lại, mà còn là làm thế nào để du khách muốn quay lại mà phố cổ vẫn giữ được bản sắc.

Như Tuổi Trẻ thông tin, tình trạng vắng vẻ diễn ra ở phố cổ Hội An từ đầu mùa thấp điểm tới nay. Cảnh này không mới nhưng năm nay theo nhiều người làm dịch vụ ở phố cổ thì vắng hơn hẳn so với một số năm trở lại đây.

Theo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, từ ngày 6-9 đến 10-10, khu phố cổ đón 121.402 lượt khách mua vé tham quan, trong đó có 110.690 khách quốc tế và 10.712 khách Việt Nam. Doanh thu bán vé đạt hơn 14,1 tỉ đồng.

Theo bạn, Hội An cần thay đổi điều gì trước tiên để vừa hấp dẫn du khách, vừa giữ được vẻ đẹp vốn có? Hãy để lại bình luận dưới bài viết, hoặc gửi bài về email dulich@tuoitre.com.vn. Báo Tuổi Trẻ cảm ơn bạn.

Hội An vắng khách: 'Bình thường hay bất thường' - Ảnh 4.Phố cổ Hội An vắng bất thường, vì sao?

Tình trạng vắng khách, lượng người mua vé tham quan tụt sâu ở phố cổ Hội An khiến phố cổ mang một hình ảnh khá khác thường khoảng một tháng trở lại đây.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đà Nẵng sông Hoài trung tâm Bảo tồn di sản văn hoá thế giới Hội An Hội AN Đà Nẵng chùa Cầu

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất