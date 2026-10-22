Phố cổ Hội An vắng bất thường, vì sao?

Một tiệm buôn trên đường Trần Phú sáng 22-10 - Ảnh: BÁ DŨNG

Sáng 22-10, ghi nhận của Tuổi Trẻ tại phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) cho thấy không khí du lịch ở đây khá trầm lắng.

Lúc 9h30, trên các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng... vốn thường xuyên đông đúc khách tham quan, sáng nay lượng người qua lại khá thưa thớt. Một số đoàn khách nhỏ theo hướng dẫn viên đi tham quan, còn lại chủ yếu là khách lẻ.

Những tuyến tham quan chính ở phố cổ Hội An lúc 9h30 sáng 22-10 - Ảnh: BÁ DŨNG

Ngay cả khu vực Chùa Cầu, đường Nguyễn Thị Minh Khai - những điểm thường thu hút đông du khách - cũng trong cảnh vắng vẻ.

Bà Phạm Thị Ngọc, nhân viên một cửa hàng trên đường Trần Phú, cho biết từ tháng 9 trở đi, Hội An thường bước vào mùa thấp điểm du lịch.

Tuy nhiên, theo bà, lượng khách năm nay giảm rõ rệt so với những năm trước.

"Có những lúc cả tuyến phố không thấy bóng du khách, chỉ còn người bán hàng rong và công nhân vệ sinh. Tình trạng này kéo dài khoảng một tháng nay", bà Ngọc nói.

Đường Trần Phú sáng 22-10 - Ảnh: BÁ DŨNG

Những hình ảnh đường phố cổ đìu hiu, khách không thấy đâu được đăng tải và nhận sự quan tâm lớn trên các trang mạng xã hội.

"Hội An ngay lúc này! Khách ơi đang ở đâu? Vắng chi mà vắng, chẳng hiểu vì sao" - một người buôn bán ở Hội An viết trên Facebook kèm bức ảnh đường phố vắng lặng.

Nhiều cơ sở lưu trú, các workshop ở Hội An cho biết việc khách vắng lạ thường ở phố cổ năm nay là có thật.

Theo ông Lê Quốc Việt - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, khách vắng một phần bởi tình hình kinh tế khó khăn, nhưng cũng có nguyên do từ hiệu ứng thông tin liên quan đến lụt lội, thời tiết cực đoan được đưa nhiều trên báo chí và các phương tiện truyền thông trong mùa lũ năm 2025 ở Hội An.

Bà Trần Thị Tuyết Dinh, chủ khu lưu trú Ahoy Hoian, cho biết so với năm trước thì tháng 10, 11 năm nay khách hủy đặt phòng chiếm khoảng 50%. Tâm lý lo ngại, sợ lụt lội, thiên tai ở Hội An khiến khách ngại đến phố cổ mùa này hơn thường lệ.

"Khách sạn chúng tôi đang nỗ lực để chăm sóc khách tốt nhất, năm nay thời tiết đẹp, nắng nhiều, phố cổ yên ắng rất phù hợp cho tham quan nhưng lại thiếu khách" - bà Dinh nói.

Theo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, từ ngày 6-9 đến 10-10, khu phố cổ đón 121.402 lượt khách mua vé tham quan, trong đó có 110.690 khách quốc tế và 10.712 khách Việt Nam. Doanh thu bán vé đạt hơn 14,1 tỉ đồng. Để thu hút du khách, trung tâm đang chuẩn bị ra mắt hai chương trình tham quan chuyên đề "Khám phá di sản kiến trúc Hội An" và "Dấu ấn tuồng xưa" nhằm bổ sung trải nghiệm văn hóa cho khách đến phố cổ. Đơn vị cũng phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo du khách; đồng thời khảo sát, sắp xếp lại một số điểm bán vé ghe bơi trên sông Hoài để thuận tiện cho hoạt động tham quan. Ngoài ra, Hội An tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ AI, IoT trong phục vụ du khách, hướng tới nâng cao chất lượng trải nghiệm tại di sản.

Góc ngã ba này luôn nườm nượp khách trước đây nhưng nay khá vắng vẻ - Ảnh: BÁ DŨNG

Khung cảnh trên đường Trần Phú - Ảnh: BÁ DŨNG

Tiệm cà phê nằm ngay hai trục đường giao nhau nhưng hầu như không có khách - Ảnh: BÁ DŨNG

Nhóm khách trẻ ngồi thưởng thức cà phê bên khu vực tham quan Chùa Cầu - Ảnh: BÁ DŨNG