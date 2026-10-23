Phố cổ Hội An vắng khách do mùa thấp điểm hay còn nguyên nhân khác?

Đường Trần Phú vắng vẻ - Ảnh: BÁ DŨNG

Mùa thấp điểm, thời tiết bất thường

Những ngày qua, nhiều người làm dịch vụ ở Hội An than phiền tình trạng thưa vắng khách kéo dài từ đầu mùa thấp điểm. Nhiều người làm dịch vụ khẳng định phố cổ trầm lắng hơn hẳn những năm trước.

Trao đổi tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý 3 diễn ra ngày 23-10, bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã nắm được thông tin về tình trạng vắng khách tại phố cổ Hội An trong thời gian qua.

Theo bà Phương, việc Hội An vắng khách trước tiên do đây là thời điểm thấp điểm của du lịch. Từ giữa tháng 10, miền Trung thường có mưa to. Đây là mùa thiên tai, bão lũ nên du khách e ngại, quyết định không đến hoặc hủy tour.

"Hội An là thị trường đón rất nhiều khách quốc tế. Trong khi thời điểm này mọi năm là mùa thấp điểm, một phần vì được định vị là điểm đến đang trong mùa mưa bão" - bà Phương nói.

Từng giữ chức Bí thư phường Hội An, ông Nguyễn Đức Bình, Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, nhận định vào tháng 10 và 11 hằng năm, du lịch Hội An sẽ biến động mạnh do tính thời vụ. Đây là mùa thời tiết thay đổi, thiên tai nhiều hơn nên du khách ít có sự lựa chọn.

Do vậy cần xem xét nhiều yếu tố để đánh giá đầy đủ nguyên nhân khiến lượng khách giảm, trong đó có đặc điểm mùa vụ và hoạt động của các doanh nghiệp du lịch.

Khách nước ngoài trải nghiệm du lịch Hội An trong mùa lũ - Ảnh: MAI THÀNH CHƯƠNG

Vắng khách không chỉ mỗi năm nay

Theo ông Bình, đối với người dân sinh sống, kinh doanh lâu năm trong khu phố cổ Hội An, sự thay đổi lượng khách vào thời điểm này có thể được xem là bình thường.

"Tuy nhiên với những người kinh doanh ở các khu vực khác, việc khách giảm có thể tạo cảm giác bất thường. Thực tế tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm, không riêng năm nay" - ông Bình nói.

Theo ông Bình, mọi năm vào thời điểm này, Hội An bắt đầu có mưa to, trong khi mực nước sông Hoài và các khu vực lân cận có thể dâng cao khi xuất hiện mưa lớn ở thượng nguồn. Điều đó ảnh hưởng nhất định đến hoạt động tham quan, trải nghiệm của du khách.

"Mùa mưa thì cũng có khách nước ngoài đi thuyền trải nghiệm Hội An, nhưng thật sự là mùa thấp điểm, không có nhiều" - ông Bình nói.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ, một doanh nghiệp du lịch cho rằng ngoài yếu tố mùa thấp điểm và thời tiết, còn có một lý do đáng lưu ý là những biến động chính trị tại châu Âu.

"Bạo động ở Pháp và bất ổn tại một số nơi chắc chắn có ảnh hưởng ít nhiều đến các đường bay chặng dài đến Đông Nam Á nói chung và nước ta nói riêng. Chúng tôi cũng bị nhiều khách hủy tour do liên quan đến vấn đề này" - vị này nói.

Nhiều thời điểm trong năm Hội An đông khách cả ngày lẫn đêm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đề nghị truyền thông thông tin cụ thể, chi tiết để tránh ảnh hưởng du lịch Tại cuộc họp báo này, bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, đề nghị các phương tiện truyền thông khi thông tin về tình hình thời tiết, thiên tai cần cung cấp thông tin cụ thể, chi tiết để tránh ảnh hưởng du lịch. Theo bà Phương, từ khi Quảng Nam và Đà Nẵng sáp nhập thành một đơn vị hành chính, các thông tin về mưa bão, lũ lụt tại khu vực Quảng Nam trước đây thường được gắn với địa danh Đà Nẵng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, thu hút khách và xúc tiến du lịch của thành phố.