Thủ tướng Ba Lan bất ngờ dạo phố đêm Hà Nội

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (áo trắng) vừa đi vừa trò chuyện với Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, bà Joanna Skoczek - Ảnh: DANH KHANG

Chiều tối 25-10, chuyên cơ đưa Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao nước này đến sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Trong bộ âu phục chỉnh tề, nhà lãnh đạo Ba Lan xuống máy bay, bắt tay Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cùng một số quan chức Việt Nam đang chờ đón.

Vài tiếng sau đó, phóng viên Tuổi Trẻ bất ngờ bắt gặp Thủ tướng Donald Tusk cùng vài thành viên tùy tùng đi bộ trên phố Lý Thường Kiệt. Không còn áo vest, cà vạt hay giày tây, nhà lãnh đạo Ba Lan xắn tay áo sơ mi, chân mang giày thể thao khi bước trên phố Hà Nội.

Ông bước đi thoăn thoắt, băng qua một ngã tư đông xe máy, vừa đi vừa trò chuyện với người đi cùng. Cả đoàn đều mặc quần áo giản dị, mang giày thể thao như bao khách du lịch nước ngoài bình thường đến Hà Nội.

Ông Donald Tusk từng là Chủ tịch Hội đồng châu Âu từ năm 2014 đến 2019 và là chính trị gia Ba Lan đầu tiên giữ vị trí này. Tháng 12-2023, ông Donald Tusk được Quốc hội Ba Lan bầu làm Thủ tướng - Ảnh: DANH KHANG

Được biết trước đó sau khi dùng bữa tối tại một nhà hàng chuyên món Việt Nam, Thủ tướng Donald Tusk đã quyết định cùng đoàn đi bộ về khách sạn. Trời Hà Nội đêm 25-10 mát mẻ và dễ chịu nên nhiều người dân đã ra đường dạo mát, chuẩn bị năng lượng cho một tuần làm việc mới.

Thủ tướng Ba Lan, người từng đến thăm Việt Nam năm 2010, có lẽ cũng vậy. Ngày mai 26-10, ông sẽ dự lễ đón chính thức và có các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Trở lại Hà Nội sau 16 năm, dạo bộ có lẽ cũng là cách để ông Donald Tusk cảm nhận sự thay đổi và phát triển mới, lấy thêm "chất liệu" mở đầu câu chuyện với lãnh đạo Việt Nam.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk băng qua giao lộ Hà Nội tối 25-10 - Ảnh: DANH KHANG

Thủ tướng Ba Lan đến Việt Nam tối 23-10, với điểm dừng chân đầu tiên là Đà Nẵng. Sáng 24-10, ông Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan thăm phố cổ Hội An, vui vẻ bắt tay, chụp ảnh với người dân và trò chuyện với du khách Ba Lan đang tham quan tại đây.

Ông cũng đến đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski (Kazik), người có công lớn trong việc bảo tồn đô thị cổ Hội An, Mỹ Sơn và cố đô Huế, góp phần giúp Hội An và Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản thế giới.

Thủ tướng Ba Lan đi ngang qua phố sách Hà Nội tối 25-10 - Ảnh: DANH KHANG

Tối 24-10, nhà lãnh đạo Ba Lan trở lại phố cổ Hội An một lần nữa. Vị Thủ tướng đi giày thể thao khi dạo đường Bạch Đằng, Trần Phú; bắt tay những du khách đang vẫy chào, đứng nghe dân ca bài chòi bên sông Hoài, rồi dạo chợ đêm Nguyễn Hoàng và ăn tối tại một nhà hàng nhìn ra khu phố cổ.

"Buổi sáng (ngày 24-10 - PV) đã có chương trình đón chính thức nhưng ông Thủ tướng vẫn muốn quay lại Hội An vào ban đêm để cảm nhận một Hội An lung linh, an lành nhưng cũng không kém phần nhộn nhịp với các chương trình nghệ thuật đường phố, các không gian giao lưu văn hóa đặc sắc.

Ông muốn cảm nhận nhịp sống thường ngày của Hội An, cảm nhận những tình cảm hiếu khách đôn hậu của người Hội An. Ông bày tỏ niềm vui và tình cảm đặc biệt với Hội An" - bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, nói.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26-10, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ông từng đến thăm Việt Nam năm 2010.