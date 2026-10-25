Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Hà Nội

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Nội Bài chiều tối 25-10 - Ảnh: TTXVN

Chiều tối 25-10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao nước này đã đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu các hoạt động chính thức trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 26-10.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Donald Tusk trong nhiệm kỳ Thủ tướng Ba Lan lần này. Chuyến đi diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Trước khi đến Hà Nội, nhà lãnh đạo Ba Lan đã dừng chân ở Đà Nẵng và có một số hoạt động tại địa phương từ ngày 23-10.

Tháp tùng Thủ tướng Ba Lan trong chuyến thăm lần này có lãnh đạo Bộ Khoa học và Đại học; Bộ Ngoại giao; Bộ Phát triển và Công nghệ; Bộ Tài sản Nhà nước...

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan được xây dựng trên nền tảng lịch sử lâu dài, tin cậy chính trị và hợp tác thực chất.

Ba Lan là một trong những quốc gia châu Âu sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu.

Kim ngạch song phương duy trì tăng đều qua các năm, đặc biệt sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại sân bay Nội Bài ngày 25-10 - Ảnh: TTXVN

Theo Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường và tháo gỡ các rào cản đối với hàng hóa hai nước.

Hai bên có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ số, năng lượng xanh, công nghệ lượng tử và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, bà Joanna Skoczek chia sẻ chuyến thăm của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhằm xác định và khẳng định những lĩnh vực có triển vọng hợp tác lớn nhất giữa hai nước, đó là giáo dục, thương mại, hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, văn hóa và giao lưu Nhân dân.

Cũng theo bà Joanna Skoczek, một số văn kiện quan trọng cũng sẽ được ký kết trong chuyến thăm, góp phần củng cố cơ sở pháp lý cho quan hệ giữa hai nước.