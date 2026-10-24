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Hạ viện Bỉ bỏ phiếu trong đêm, phê chuẩn hiệp định với Việt Nam

tác giả
DUY LINH
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DUY LINH
DUY LINH
NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

Hạ viện Liên bang Bỉ bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) trong đêm 22-10, mở ra nhiều kỳ vọng cho hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Hạ viện Bỉ bỏ phiếu trong đêm, phê chuẩn hiệp định với Việt Nam - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel (bìa phải) và Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ Peter De Roover - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 23-10 (giờ địa phương, tối cùng ngày giờ Việt Nam), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel và Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ Peter De Roover.

Mở ra nhiều cơ hội cho hợp tác đầu tư Việt Nam - Bỉ

Cuộc hội kiến diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở và trao đổi thực chất, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Hai bên đã nhắc đến những tình cảm tốt đẹp giữa hai nước sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao.

Lãnh đạo Nghị viện Bỉ khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có ý nghĩa quan trọng, diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước "đang tốt đẹp nhất từ trước đến nay".

Nhấn mạnh quan hệ hai nước đã luôn tốt đẹp trong suốt nhiều năm qua, lãnh đạo Nghị viện Bỉ đặc biệt vui mừng thông báo Hạ viện Liên bang Bỉ đã chính thức bỏ phiếu phê chuẩn EVIPA trong đêm 22-10, ngay trước thềm cuộc hội kiến.

Việc phê chuẩn, theo lãnh đạo Nghị viện Bỉ, là minh chứng sinh động cho dư địa và quyết tâm hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Hạ viện Bỉ bỏ phiếu trong đêm, phê chuẩn hiệp định với Việt Nam - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký sổ lưu bút - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trân trọng những tình cảm nồng ấm dành cho đất nước và Nhân dân Việt Nam của Lãnh đạo Nghị viện Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự tiếp đón trọng thị khi đích thân Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện đã giới thiệu với Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trụ sở Nghị viện liên bang - nơi đưa ra những quyết định quan trọng với đất nước Bỉ.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đồng thời bày tỏ cảm ơn sâu sắc việc Hạ viện Bỉ là cơ quan lập pháp nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến nay thông qua nghị quyết kêu gọi hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (tháng 10-2023). 

Ông chia sẻ Nhân dân Việt Nam rất xúc động trước cử chỉ của Hạ viện Bỉ, thể hiện tình cảm hữu nghị, tinh thần nhân đạo và sự sẻ chia chân thành đối với các nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt hoan nghênh Hạ viện Bỉ phê chuẩn EVIPA ngay trong chuyến thăm, đồng thời chia sẻ đây là tin tốt lành đã được đích thân Nhà vua Bỉ Philippe thông báo trong cuộc hội kiến trước đó cùng ngày 23-10.

Nhà lãnh đạo Việt Nam tin rằng việc phê chuẩn EVIPA sẽ mở ra thêm nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác giữa hai nước, nhất là doanh nghiệp hai nước.

Việt Nam và Bỉ có thể làm tốt hơn nữa về thương mại, kinh tế

Hạ viện Bỉ bỏ phiếu trong đêm, phê chuẩn hiệp định với Việt Nam - Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc hội kiến lãnh đạo Nghị viện Bỉ - Ảnh: TTXVN

Tại hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Lãnh đạo Nghị viện Bỉ bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hợp tác hai nước không ngừng được củng cố, ngày càng chặt chẽ từ lãnh đạo cấp cao, Chính phủ, Quốc hội, địa phương đến doanh nghiệp và người dân. 

Lãnh đạo Nghị viện Bỉ đánh giá cao việc Việt Nam áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Bỉ với thời gian lưu trú tối đa 45 ngày, qua đó góp phần thúc đẩy hiểu biết và giao lưu hơn nữa giữa người dân hai nước.

Hai bên nhất trí đánh giá trong tổng thể quan hệ song phương, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ đóng vai trò rất quan trọng. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cơ quan lập pháp hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác, trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn. Đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, hoàn thiện thể chế,...

Nhắc lại những tình cảm tốt đẹp giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Bỉ thời gian qua, dù có sự tăng trưởng tích cực, vẫn chưa tương xứng với quan hệ chính trị cũng như tiềm năng và thế mạnh của hai bên. 

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước khẳng định Việt Nam và Bỉ có thể làm tốt hơn nữa khi hai nước có đầy đủ những điều kiện vô cùng thuận lợi, có sự kết nối cảng biển và không nên chỉ dừng lại ở hợp tác vận tải hàng hóa, mà còn cần mở rộng hơn nữa trong hợp tác kinh tế, đầu tư và cùng nhiều lĩnh vực khác, nhất là sau khi EVIPA đã được Hạ viện Bỉ phê chuẩn.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lãnh đạo Nghị viện Bỉ ủng hộ việc sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bỉ lên tầm cao mới. Đồng thời tiếp tục đồng hành thúc đẩy hợp tác kinh tế - đầu tư, đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành lĩnh vực hợp tác ưu tiên. 

Nhất trí với những ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Lãnh đạo Nghị viện Bỉ khẳng định ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực vận tải hàng hóa và an ninh biển.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Bỉ.

Hạ viện Bỉ bỏ phiếu trong đêm, phê chuẩn hiệp định với Việt Nam - Ảnh 5.

Lãnh đạo Nghị viện Bỉ đưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly thăm trụ sở Nghị viện Bỉ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hạ viện Bỉ bỏ phiếu trong đêm, phê chuẩn hiệp định với Việt Nam - Ảnh 6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng lãnh đạo Nghị viện Bỉ chụp ảnh chung - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hạ viện Bỉ bỏ phiếu trong đêm, phê chuẩn hiệp định với Việt Nam - Ảnh 7.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh chung với Chủ tịch Thượng viện Bỉ và Phu nhân (bên trái) cùng Chủ tịch Hạ viện Bỉ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hạ viện Bỉ bỏ phiếu trong đêm, phê chuẩn hiệp định với Việt Nam - Ảnh 8.

Phu nhân Ngô Phương Ly tại tiệc trà với Phu nhân Chủ tịch Thượng viện Bỉ (phải) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hạ viện Bỉ bỏ phiếu trong đêm, chính thức phê chuẩn hiệp định về đầu tư EU-Việt Nam - Ảnh 3.Thủ tướng Bỉ: Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại Đông Nam Á

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever mong muốn mở rộng hợp tác sâu rộng với Việt Nam trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và lợi ích chung.

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DUY LINH - NGUYỄN KHÁNH
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    Chủ đề: quan hệ Việt Nam - Bỉ Bỉ hiệp định EVIPA Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

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