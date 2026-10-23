Thủ tướng Bỉ: Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại Đông Nam Á

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever ngày 23-10 - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bỉ, ngày 23-10, tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.

Sớm nâng lên Đối tác chiến lược Việt Nam - Bỉ

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại hội đàm, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo xung lực mới mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hai nước.

Thủ tướng Bỉ đánh giá cao vị thế, vai trò ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên trường quốc tế. Ông khẳng định Bỉ coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn mở rộng hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và lợi ích chung.

Đánh giá cao vai trò trung tâm và vị thế quan trọng của Bỉ trong Liên minh châu Âu (EU), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ hiệu quả của Chính phủ liên bang và các vùng của Bỉ dành cho Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Hạ viện Liên bang Bỉ là Nghị viện đầu tiên trên thế giới thông qua nghị quyết hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (tháng 10-2023), thể hiện tình cảm hữu nghị, sự sẻ chia và tinh thần nhân đạo sâu sắc của Nhân dân Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever gặp hẹp trước hội đàm - Ảnh: TTXVN

Tại hội đàm, hai bên nhất trí cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi cũng như tìm hiểu mối quan tâm, nhu cầu của nhau để mở rộng quy mô hợp tác, quyết tâm hướng tới đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Về chính trị - ngoại giao và quốc phòng - an ninh, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trên tất cả các kênh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh kết nối đa dạng giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với Chính phủ liên bang và các vùng của Bỉ nhằm sớm hiện thực hóa việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược trong thời gian tới.

Hai bên thống nhất đưa hợp tác quốc phòng - an ninh trở thành một trụ cột quan trọng trong khuôn khổ quan hệ mới. Trọng tâm là mở rộng hợp tác đào tạo, quân y, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin...

Thúc đẩy đột phá trong thương mại và đầu tư

Hai nhà lãnh đạo cùng đoàn đại biểu cấp cao hai bên tại hội đàm kết hợp ăn trưa - Ảnh: TTXVN

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên thống nhất cần tạo ra những bước đột phá mới, đẩy mạnh các dự án hợp tác quy mô lớn, mang tính chiến lược như phát triển cảng biển, chuỗi logistics thông minh, năng lượng xanh, khu công nghiệp sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bỉ khuyến khích các tập đoàn lớn mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam cam kết mạnh mẽ trong việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn cho các doanh nghiệp Bỉ hoạt động lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Bỉ tiếp tục ủng hộ quan hệ Việt Nam - EU, tận dụng tối đa lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" IUU đối với hải sản Việt Nam.

Chia sẻ quan điểm rằng khoa học - công nghệ là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác lớn, hai bên nhất trí đẩy mạnh các dự án nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ, hợp tác về công nghệ sinh học, dược phẩm, y tế, chip bán dẫn.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước chính là động lực để thúc đẩy quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất mở rộng liên kết giáo dục, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và hợp tác thiết thực giữa các địa phương Việt Nam và Bỉ.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa, đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả.



Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, mời Thủ tướng Bỉ Bart De Wever sang thăm Việt Nam. Thủ tướng Bỉ trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời, bày tỏ mong muốn sớm sang thăm Việt Nam.