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Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bỉ

tác giả
DUY LINH
DUY LINH
DUY LINH

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Cung điện Egmont ở thủ đô Brussels.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bỉ - Ảnh 2.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: TTXVN

Trưa 23-10 (giờ địa phương, chiều tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), tại Cung điện Egmont, thủ đô Brussels, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức nước này.

Theo TTXVN, khi xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Cung điện Egmont, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever chờ đón và bắt tay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong tiếng nhạc chào mừng.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu quan chức hai bên tại lễ đón, sau đó cùng bước lên vị trí danh dự trước quốc kỳ hai nước. Trong không khí trang nghiêm, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Bỉ.

Kết thúc lễ đón, Thủ tướng Bart De Wever và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bỉ - Ảnh 3.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bỉ - Ảnh 4.
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bỉ - Ảnh 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever tại lễ đón - Ảnh: TTXVN

Trải qua chặng đường hơn 50 năm từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1973), quan hệ Việt Nam - Bỉ đã không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực.

Trả lời báo chí trước chuyến thăm, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt kỳ vọng hai bên sẽ ký kết một số hiệp định và biên bản ghi nhớ mới, đồng thời làm mới một số khuôn khổ hợp tác hiện có nhân chuyến thăm lần này.

"Với đà tăng trưởng của kinh tế Việt Nam và kim ngạch thương mại song phương ở mức khá cao, tôi tin rằng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục có những bước phát triển bùng nổ và nở rộ", Đại sứ Pieter Leenknegt chia sẻ.

Cũng theo Đại sứ Bỉ, công nghệ xanh, logistics, nông nghiệp thông minh và nuôi trồng thủy sản là những lĩnh vực mà hai nước đã có nhiều hợp tác và có thể đẩy mạnh hơn nữa. Đáng chú ý là chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, nhất là về robot, phát triển năng lượng tái tạo, lưu trữ và tích hợp nguồn năng lượng này vào sản xuất công nghiệp.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bỉ - Ảnh 6.

Lễ đón được tổ chức tại Cung điện Egmont, thủ đô Brussels, Bỉ - Ảnh: TTXVN

"Logistics và kết nối hàng hải cũng là lĩnh vực nhiều triển vọng, vì hai nước đều ở vị trí chiến lược trong khu vực của mình", Đại sứ Pieter Leenknegt nêu vấn đề. 

Ông giải thích, Việt Nam ngày càng đóng vai trò là cửa ngõ vào ASEAN, nhờ mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp và vị trí nằm trên các tuyến hàng hải huyết mạch. 

Trong khi đó, Bỉ là một trong những đầu mối logistics chính của châu Âu, nằm ở trung tâm thị trường chung châu Âu, với các cảng biển liên thông đường sắt, đường thủy nội địa và đường bộ tới phần lớn thị trường tiêu dùng của châu lục. 

"Nếu tăng cường hợp tác về phát triển cảng, logistics thông minh, kết nối vùng nội địa và chuỗi cung ứng xanh, hai nước có thể củng cố hơn nữa vai trò cửa ngõ nối Đông Nam Á với châu Âu. Các cảng Antwerp và Zeebrugge, cùng Hải Phòng và Đồng bằng sông Cửu Long, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đặc biệt triển vọng", ông Pieter Leenknegt chia sẻ.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bỉ - Ảnh 7.

Nguồn: BỘ NGOẠI GIAO - Dữ liệu: THANH HIỀN - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Bỉ - Ảnh 7.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Nhà vua Bỉ Philippe

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Bỉ Philippe nhất trí cao về các phương hướng lớn, quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược trong thời gian tới.

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DUY LINH
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    Chủ đề: Bỉ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quan hệ Việt Nam - Bỉ

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