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EU muốn thúc đẩy hợp tác nguyên liệu thô thiết yếu với Việt Nam

tác giả
DUY LINH
DUY LINH
DUY LINH

Chủ tịch EC, bà Ursula von der Leyen, nhấn mạnh hợp tác với Việt Nam còn nhiều dư địa như năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo, khi gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU), ngày 22-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.

Phát huy thế mạnh bổ trợ, nâng cao năng lực tự chủ

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc gặp, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khẳng định EU luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, một đối tác tin cậy và cùng chí hướng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bà cũng bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tầm nhìn và quyết tâm của Chủ tịch EC trong xây dựng một châu Âu mạnh mẽ hơn, tự chủ hơn. 

Ông cũng hoan nghênh các chiến lược, sáng kiến của EU nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tăng cường vai trò của EU trên trường quốc tế.

Chia sẻ về tầm nhìn và những định hướng phát triển lớn của Việt Nam trong giai đoạn mới, người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam đề nghị hai bên phát huy thế mạnh bổ trợ lẫn nhau. 

Trong đó, cần đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi năng lượng trở thành những mũi nhọn hợp tác chiến lược, cùng nâng cao năng lực tự chủ, tự cường và sức chống chịu của hai nền kinh tế. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ hội hợp tác thông qua sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway), JETP và Chương trình khung về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Horizon Europe. 

Thêm vào đó, thúc đẩy mạnh mẽ triển khai các chương trình, dự án hợp tác ưu tiên, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Dư địa hợp tác Việt Nam - EU vẫn còn lớn

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Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - EU, đặc biệt sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện - Ảnh: TTXVN

Đáp lại, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đánh giá cao tiềm năng phát triển và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Bà bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác về nguyên liệu thô thiết yếu, nhất là trong khai thác, chế biến bền vững, phát triển công nghệ và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Qua đó góp phần phục vụ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của hai bên. 

Chủ tịch EC cũng nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của EU và ưu tiên của Việt Nam như năng lượng hạt nhân, năng lượng tái tạo.

EU sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam theo đuổi mục tiêu trở thành một trung tâm trung chuyển giao thông, vận tải tại khu vực. Các mô hình hợp tác vừa được ký kết như Dự án Thủy điện Bắc Ái, cảng Liên Chiểu tại Đà Nẵng, cải tạo và bảo tồn cầu Long Biên,...cần được phát huy hơn nữa.

Hai bên nhất trí phát huy vai trò của Tổ Công tác đặc biệt trong triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) nhằm mở rộng và tăng cường hơn nữa trao đổi kinh tế, thương mại giữa hai bên, đồng thời thúc đẩy sớm tháo gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân cũng như mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, quản lý khủng hoảng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. 

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, thúc đẩy thương mại tự do, thông suốt, không bị cản trở, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sớm thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cảm ơn Chủ tịch Ursula von der Leyen đã mời tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu lần thứ ba vào tháng 6-2027; coi đây là cơ hội quan trọng để mở rộng hợp tác về đầu tư, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi năng lượng.

- Ảnh 3.Đại sứ EU mượn tục ngữ Việt để nói về sức mạnh hợp tác Việt Nam - EU

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier gửi riêng Tuổi Trẻ bài bình luận về ý nghĩa chuyến thăm chính thức đầu tiên tới EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

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DUY LINH
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    Chủ đề: Liên minh châu Âu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khoáng sản thiết yếu EU

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