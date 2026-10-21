17 nhiệm vụ khoa học công nghệ chiến lược được phê duyệt với hơn 2.300 tỉ đồng

Thiết bị bay không người lái (UAV/drone) kết hợp cùng hạ tầng 5G và Internet vệ tinh đang mở ra cơ hội kinh tế hàng tỉ USD - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đến ngày 19-10-2026, các bộ, cơ quan đã phê duyệt 17 nhiệm vụ công nghệ chiến lược. Tổng kinh phí đề xuất hơn 2.319 tỉ đồng, gồm hơn 1.518 tỉ đồng ngân sách nhà nước dự kiến bố trí và khoảng 800,7 tỉ đồng ngoài ngân sách.



Trong lĩnh vực vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đặt hàng nhiệm vụ thiết kế, tích hợp, thử nghiệm tại Việt Nam, phóng và vận hành thử nghiệm hai vệ tinh lớp micro quỹ đạo thấp quan sát Trái đất.

Nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong 48 tháng, từ tháng 1-2027 đến hết tháng 12-2030. Tổ chức chủ trì được lựa chọn theo hình thức tuyển chọn.

Về bán dẫn, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo chip thu phát vô tuyến cho thiết bị bay không người lái (UAV). Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) đã thông báo tuyển chọn tổ chức thực hiện.

Đường sắt có năm nhiệm vụ được Bộ Xây dựng phê duyệt. Ba nhiệm vụ tập trung vào công nghệ sản xuất ray, phụ kiện và bộ ghi, kết cấu đường ray cho đường sắt tốc độ cao, xử lý đất yếu nền đường và vùng chuyển tiếp công trình.

Hai nhiệm vụ còn lại là phát triển mạng 5G dành cho đường sắt tốc độ cao và hệ thống liên khóa máy tính phục vụ điều khiển chạy tàu đường sắt đô thị.



Trong lĩnh vực robot, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ đội robot di động tự hành ứng dụng trong vệ sinh môi trường đô thị. NAFOSTED đã thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ này.

Theo Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số thuộc Bộ Công Thương, bộ này phê duyệt hai nhiệm vụ, gồm chế tạo robot công nghiệp hai tay máy tích hợp thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo (AI), dùng trong dây chuyền lắp ráp điện tử, phát triển phần mềm nền tảng thị giác máy tính và AI phục vụ sản xuất thông minh trong công nghiệp chế biến, chế tạo.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, nhiệm vụ được phê duyệt là nghiên cứu chọn giống hệ gene nâng cao tăng trưởng và kháng bệnh trên cá tra. Mục tiêu là ứng dụng công nghệ này trong nước để tạo đàn cá tra bố mẹ tăng trưởng nhanh, kháng bệnh gan thận mủ.

Bộ Y tế có năm nhiệm vụ được phê duyệt, trong đó nhiều hướng nghiên cứu vào các ứng dụng liệu pháp tế bào trong điều trị bệnh.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu phấn đấu nâng tổng số nhiệm vụ được phê duyệt lên ít nhất 20 trong tháng 10-2026, bố trí kinh phí năm 2026 và chuẩn bị kế hoạch năm 2027 để triển khai.

TP.HCM đón cơ hội thu hút dòng vốn Mỹ vào AI và công nghệ cao Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Mỹ đầu tư lâu dài, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.



