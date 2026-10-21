Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

17 nhiệm vụ khoa học công nghệ chiến lược được phê duyệt với hơn 2.300 tỉ đồng

tác giả
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

Hai vệ tinh quan sát Trái đất, chip cho thiết bị bay không người lái, robot lắp ráp điện tử và công nghệ chọn giống cá tra nằm trong các nhiệm vụ công nghệ chiến lược đã được phê duyệt.

Hơn 2.319 tỉ đồng đề xuất cho 17 nhiệm vụ công nghệ chiến lược: Nghiên cứu những gì? - Ảnh 1.

Thiết bị bay không người lái (UAV/drone) kết hợp cùng hạ tầng 5G và Internet vệ tinh đang mở ra cơ hội kinh tế hàng tỉ USD - Ảnh: ĐỨC THIỆN

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đến ngày 19-10-2026, các bộ, cơ quan đã phê duyệt 17 nhiệm vụ công nghệ chiến lược. Tổng kinh phí đề xuất hơn 2.319 tỉ đồng, gồm hơn 1.518 tỉ đồng ngân sách nhà nước dự kiến bố trí và khoảng 800,7 tỉ đồng ngoài ngân sách.

Trong lĩnh vực vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đặt hàng nhiệm vụ thiết kế, tích hợp, thử nghiệm tại Việt Nam, phóng và vận hành thử nghiệm hai vệ tinh lớp micro quỹ đạo thấp quan sát Trái đất.

Nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong 48 tháng, từ tháng 1-2027 đến hết tháng 12-2030. Tổ chức chủ trì được lựa chọn theo hình thức tuyển chọn.

Về bán dẫn, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo chip thu phát vô tuyến cho thiết bị bay không người lái (UAV). Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) đã thông báo tuyển chọn tổ chức thực hiện.

Đường sắt có năm nhiệm vụ được Bộ Xây dựng phê duyệt. Ba nhiệm vụ tập trung vào công nghệ sản xuất ray, phụ kiện và bộ ghi, kết cấu đường ray cho đường sắt tốc độ cao, xử lý đất yếu nền đường và vùng chuyển tiếp công trình. 

Hai nhiệm vụ còn lại là phát triển mạng 5G dành cho đường sắt tốc độ cao và hệ thống liên khóa máy tính phục vụ điều khiển chạy tàu đường sắt đô thị.

Trong lĩnh vực robot, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ đội robot di động tự hành ứng dụng trong vệ sinh môi trường đô thị. NAFOSTED đã thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ này.

Theo Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số thuộc Bộ Công Thương, bộ này phê duyệt hai nhiệm vụ, gồm chế tạo robot công nghiệp hai tay máy tích hợp thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo (AI), dùng trong dây chuyền lắp ráp điện tử, phát triển phần mềm nền tảng thị giác máy tính và AI phục vụ sản xuất thông minh trong công nghiệp chế biến, chế tạo.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, nhiệm vụ được phê duyệt là nghiên cứu chọn giống hệ gene nâng cao tăng trưởng và kháng bệnh trên cá tra. Mục tiêu là ứng dụng công nghệ này trong nước để tạo đàn cá tra bố mẹ tăng trưởng nhanh, kháng bệnh gan thận mủ.

Bộ Y tế có năm nhiệm vụ được phê duyệt, trong đó nhiều hướng nghiên cứu vào các ứng dụng liệu pháp tế bào trong điều trị bệnh.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu phấn đấu nâng tổng số nhiệm vụ được phê duyệt lên ít nhất 20 trong tháng 10-2026, bố trí kinh phí năm 2026 và chuẩn bị kế hoạch năm 2027 để triển khai.

Hơn 2.319 tỉ đồng đề xuất cho 17 nhiệm vụ công nghệ chiến lược: Nghiên cứu những gì? - Ảnh 3.TP.HCM đón cơ hội thu hút dòng vốn Mỹ vào AI và công nghệ cao

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Mỹ đầu tư lâu dài, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: công nghệ chiến lược UAV

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất