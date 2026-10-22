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Nhiều tập đoàn quốc phòng các nước EU đăng ký trưng bày tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam

tác giả
NAM TRẦN
NAM TRẦN
NAM TRẦN

Thông tin được bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, đưa ra tại buổi hội kiến với Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các tập đoàn quốc phòng EU tham gia Triển lãm quốc phòng Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang và bà Kaja Kallas tại cuộc gặp - Ảnh: VĂN HOÀN

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 21-10 (theo giờ địa phương), Đại tướng Phan Văn Giang - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã hội kiến bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Tại đây, hai bên bày tỏ vui mừng chứng kiến hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng Việt Nam - EU thời gian qua không ngừng phát triển, ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - EU ngày càng hiệu quả, thiết thực

Được triển khai phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện và Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và EU về việc thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng với EU (FPA).

Thời gian tới, để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, hai bên thống nhất tập trung thúc đẩy tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Quốc phòng an ninh Việt Nam - EU; thúc đẩy hợp tác đào tạo.

Tiếp tục triển khai hiệu quả hợp tác gìn giữ hòa bình, nghiên cứu mở rộng hợp tác cứu hộ, cứu nạn; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các dự án của EU tại khu vực, nhất là về an ninh mạng và an ninh hàng hải, phù hợp với thế mạnh, nhu cầu của mỗi bên.

Trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như khắc phục hậu quả chiến tranh, đa phương, công nghiệp quốc phòng, khoa học, công nghệ, hàng không - vũ trụ, đào tạo chống khủng bố.

Các tập đoàn quốc phòng EU tham gia Triển lãm quốc phòng Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Khách quốc tế tới dự Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024 - Ảnh: NAM TRẦN

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã mời bà Kaja Kallas cùng các doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp quốc phòng của EU tham dự Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 được tổ chức vào tháng 12 tại Hà Nội.

Đáp lại, bà Kaja Kallas trân trọng cảm ơn lời mời, đồng thời khẳng định nhiều công ty, tập đoàn, doanh nghiệp quốc phòng của các nước thành viên EU đã đăng ký tham gia trưng bày tại triển lãm.

Bà cũng cho rằng đây là một minh chứng khẳng định sức hút và vị thế ngày càng gia tăng của triển lãm.

Hai bên thống nhất sẽ cùng phối hợp thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả thực chất, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU, vì hòa bình và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.

Các tập đoàn quốc phòng EU tham gia Triển lãm quốc phòng Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024, có 16 hợp đồng với tổng giá trị 286,3 triệu USD và 17 thỏa thuận hợp tác đã được ký kết - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, đến nay đã có 44 đoàn khách từ hơn 30 quốc gia (gồm cấp Bộ trưởng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Tư lệnh các quân, binh chủng) đăng ký tham dự.

Đã có 189 đầu mối, công ty đến từ 36 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày với 16 gian hàng quốc gia chính thức như Nga, Anh, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ...

Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026 có tổng diện tích khoảng 123.800m², tăng khoảng 23.800m² so với năm 2024, gồm 7 khu vực chính.

Năm 2024, triển lãm đã thu hút sự tham gia của 242 doanh nghiệp, 66 đoàn khách quốc tế, trong đó có 7 đoàn cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thu hút hơn 360.000 lượt khách tham quan.

16 hợp đồng với tổng giá trị 286,3 triệu USD và 17 thỏa thuận hợp tác đã được ký kết.

Các tập đoàn quốc phòng EU tham gia Triển lãm quốc phòng Việt Nam 2026 - Ảnh 4.44 đoàn từ 30 quốc gia đăng ký tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13-12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại đã có 44 đoàn từ hơn 30 quốc gia đăng ký tham dự.

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NAM TRẦN
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    Chủ đề: Đại tướng Phan Văn Giang Liên minh châu Âu triển lãm quốc phòng bộ Quốc phòng tập đoàn công nghiệp quốc phòng

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