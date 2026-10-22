Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp đại diện 1,5 triệu kiều bào châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến cuộc gặp với đại diện kiều bào Việt Nam tại châu Âu ngày 21-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ, ngày 21-10 (giờ địa phương), tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

Cộng đồng gắn bó và tâm huyết với quê hương

Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại EU Nguyễn Hương Trà cho biết châu Âu hiện có khoảng 1,5 triệu người Việt Nam, là một trong những cộng đồng người Việt Nam có phong trào hoạt động lâu đời nhất, đặc biệt tâm huyết và gắn bó sâu sắc với quê hương, đất nước.

Cộng đồng không ngừng lớn mạnh, ngày càng có cuộc sống ổn định, hội nhập tốt với cộng đồng, luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống; có vai trò, vị thế, tiếng nói ngày càng cao ở cộng đồng sở tại.

Sự hình thành của các liên hiệp hội người Việt Nam ở châu Âu trong những năm gần đây, nổi bật là Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đã tạo nên sức sống mới cho các phong trào hoạt động của cộng đồng tại địa bàn.

Thông qua các hoạt động của liên hiệp hội, bà con đã có nhiều đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Đại diện kiều bào tại châu Âu phát biểu tại cuộc gặp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu bày tỏ cuộc gặp gỡ là nguồn động viên quý báu, vui mừng và tự hào trước những thành tựu của đất nước. Bà con tin tưởng rằng những quyết sách chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực là động lực mạnh mẽ để đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.



Các ý kiến của kiều bào cũng bày tỏ nguyện vọng được đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của đất nước, phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào, đặc biệt là trí thức, chuyên gia và doanh nhân.

Bà con cũng mong muốn được tạo điều kiện kết nối tri thức, công nghệ, nguồn vốn và mạng lưới quốc tế với các dự án phát triển cụ thể ở trong nước.

Phát huy cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tham dự cuộc gặp có đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại một số nước châu Âu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo TTXVN, phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại châu Âu nói riêng đều rất gắn bó với các giai đoạn phát triển của đất nước.

Vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt ngày càng được nâng cao. Nhiều bà con đã thành danh, ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ châu Âu hiện là nơi duy nhất trên thế giới có tổ chức hội đoàn người Việt ở cấp độ khu vực.

Điều này vô cùng ý nghĩa, qua đó cộng đồng người Việt có cơ sở vững chắc để ngày càng hội nhập và phát triển, đồng thời góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia tại châu Âu.



Nhấn mạnh đất nước đang bước vào một giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Đảng, Nhà nước đang tập trung mọi nguồn lực để tạo ra những động lực phát triển mới.

Điều kiện tiên quyết là cần kết hợp sức mạnh nội sinh với các nguồn lực quốc tế, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm hơn 100 triệu đồng bào trong nước và 6,5 triệu đồng bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới (từ ngày 17 đến 20-12 tại Hà Nội), cho rằng đây là dịp tập hợp, kết nối kiều bào toàn thế giới. Ông đề nghị các cơ quan đại diện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thu xếp, tạo điều kiện để bà con về tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tặng tượng "Bác Hồ về thăm quê" cho Cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly tặng một số đầu sách cho Hội người Việt Nam tại Bỉ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các bà con đại diện cho khoảng 1,5 triệu kiều bào Việt Nam tại châu Âu tham dự cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhắc đến Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước.

Các hội đoàn người Việt, Liên hiệp hội người Việt tại châu Âu cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, thúc đẩy vai trò, uy tín của cộng đồng ta tại châu Âu.

Trong đó, bà con phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước châu Âu. Doanh nhân, doanh nghiệp thúc đẩy đưa hàng hóa Việt Nam tới địa bàn châu Âu và kết nối doanh nghiệp châu Âu về đầu tư tại Việt Nam.

Các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học nghiên cứu, phát triển công nghệ tiên tiến, công nghệ chiến lược và triển khai các chương trình, dự án hợp tác với trong nước. Thế hệ trẻ tiếp tục hội nhập, phát triển, giữ gìn bản sắc Việt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh chung với đại diện cộng đồng kiều bào Việt Nam tại châu Âu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động kết nối, tạo môi trường thuận lợi để kiều bào tham gia đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho đất nước.

Với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, ông yêu cầu tiếp tục phát huy là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con. Đồng thời làm cầu nối với trong nước, thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực.