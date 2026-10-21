Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp kiều bào 3 nước châu Âu tại Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại cuộc gặp kiều bào 3 nước châu Âu ở Đan Mạch ngày 20-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, chiều 20-10, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và phía Nam Thụy Điển.

Kiều bào luôn hướng về quê hương

Theo TTXVN, tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch hội nhập và phát triển tốt, giành được tình cảm yêu mến của chính quyền và người dân sở tại.

Ngày càng có nhiều người Việt và thế hệ trẻ gốc Việt được đào tạo bài bản, hoạt động trong các lĩnh vực như y tế, khoa học công nghệ, nghiên cứu, giáo dục, kỹ thuật, kinh doanh và dịch vụ.

Điều đáng quý nhất là dù sinh sống ở xa Tổ quốc, tình cảm của bà con đối với đất nước luôn rất sâu sắc. Nhiều chuyên gia, trí thức chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với trong nước, kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và công nghệ.

Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh báo cáo về tình hình cộng đồng người Việt sở tại - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thời gian tới, Đại sứ quán sẽ phối hợp, kết nối các chuyên gia, bệnh viện, trường đại học và doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực y sinh công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán sẽ cùng trí thức kiều bào tiếp tục hình thành thêm nhiều mạng lưới hợp tác tương tự trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu.



Đại diện kiều bào tại Đan Mạch, Iceland và phía Nam Thụy Điển bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước dành cho bà con sinh sống xa xứ.

Đại diện kiều bào khẳng định niềm tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và tin tưởng đất nước sẽ bước vào một kỷ nguyên phát triển mới vươn mình mạnh mẽ.

Bà con sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về cội nguồn, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó chủ tịch Hội Chuyên gia trí thức người Việt tại Đan Mạch, PGS.TS, chuyên gia cao cấp về y sinh thuộc Bệnh viện Đại học Aalborg - phát biểu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Cầu nối hữu nghị chiến lược" cho Việt Nam với 3 nước

Lắng nghe các chia sẻ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự tự hào khi biết cộng đồng người Việt tại Đan Mạch tuy quy mô vừa phải nhưng đã nỗ lực vươn lên, khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam.

Bà con cũng có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt cho các thế hệ sau và luôn dành tình cảm sâu sắc, hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực, nghĩa tình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ trong tổng thể đối ngoại của đất nước, Việt Nam và Đan Mạch, Thụy Điển, Iceland có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp.

Có được những kết quả đó là do đất nước ta triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng thế giới. Trong thành quả đó, không thể không nhắc đến đóng góp của bà con ta, những "đại sứ văn hóa", "đại sứ hữu nghị" đã kết nối và thúc đẩy hợp tác trong nhiều thập kỷ qua.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp kiều bào - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhắc đến Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển sẽ tiếp tục phát triển ổn định, hội nhập tốt, giữ gìn tình cảm với quê hương và cùng chung sức xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Với uy tín, vị thế và mạng lưới quan hệ ở sở tại, ông mong muốn bà con tiếp tục phát huy vai trò "cầu nối hữu nghị chiến lược", thúc đẩy các chương trình hợp tác song phương, kết nối các chính trị gia, học giả, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Hướng đến các kiều bào trẻ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại ba nước cùng với cộng đồng người Việt trên toàn thế giới trở thành cầu nối công nghệ

Trong đó có việc tham gia chuyển giao tri thức, kinh nghiệm quản lý hiện đại, kết nối các nguồn vốn xanh của các tập đoàn doanh nghiệp lớn phục vụ phát triển quê hương.

* Một số hình ảnh tại cuộc gặp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại ba nước cùng với cộng đồng người Việt trên toàn thế giới trở thành cầu nối công nghệ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ông Trần Hương Liên, người đã ở Đan Mạch 46 năm, phát biểu thay mặt cộng đồng người Việt tại Đan Mạch - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tặng tượng "Bác Hồ về thăm quê" tại cuộc gặp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đại diện kiều bào tại Đan Mạch, Iceland và phía Nam Thụy Điển tham dự cuộc gặp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc kiều bào tại ba nước có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt cho các thế hệ sau, đặc biệt luôn dành tình cảm sâu sắc, hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực, nghĩa tình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phu nhân Ngô Phương Ly tặng sách học tiếng Việt cho đại diện kiều bào tại Đan Mạch, Iceland, Thụy Điển - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh cùng một số đại diện kiều bào - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tình hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch là tài sản quý báu của hai dân tộc Cũng trong ngày 20-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiếp ông Nils Bulb, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đan Mạch - Việt Nam, và một số thành viên. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Đan Mạch luôn là tài sản quý báu của hai dân tộc. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân quý, khắc ghi nghĩa tình sâu nặng, sự ủng hộ quý báu của Nhân dân Đan Mạch dành cho Việt Nam. Về phần mình, tại cuộc gặp, ông Nils Bulb, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đan Mạch - Việt Nam, cho biết hội đã có nhiều hoạt động thúc đẩy hiểu biết và hợp tác giữa hai nước trong gần 50 năm qua. Nhiều dự án đã và đang triển khai có hiệu quả tại Việt Nam, trong đó có các dự án y tế cộng đồng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế, nhất là phụ nữ, trẻ em. Mục tiêu trong thời gian tới là tiếp tục triển khai hiệu quả và mở rộng quy mô các dự án về y tế cộng đồng tại Việt Nam, thúc đẩy trao đổi giáo dục, các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam tại Đan Mạch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng và đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo, hội viên và những người bạn Đan Mạch đã đồng hành cùng Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua.

Khẳng định giai đoạn phát triển mới có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Đan Mạch. Trong đó có việc tích cực giới thiệu về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và những thành tựu phát triển của Việt Nam tới công chúng Đan Mạch; góp phần đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục, kết nối thế hệ trẻ... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong muốn hội tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ trẻ em, phụ nữ và các nhóm yếu thế; có thêm sáng kiến hợp tác thiết thực trong lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững...