Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Brussels, bắt đầu thăm EU và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay quân sự Melsbroek, Bỉ ngày 21-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sau hơn 1 tiếng bay từ Đan Mạch, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Melsbroek, Bỉ chiều 21-10 (giờ địa phương).

Theo TTXVN, đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Phó chủ tịch thứ nhất Thượng viện Andries Gryffroy, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt...



Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại EU Nguyễn Hương Trà và một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ cũng ra đón đoàn.

Đây là chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.

Việt Nam và EU thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1990, từng bước mở rộng từ hợp tác nhân đạo và phát triển sang quan hệ đối tác một cách toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, phát triển bền vững, an ninh và giao lưu nhân dân.

Trong bối cảnh hai bên vừa nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 1 năm nay, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân "tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam, là đầu cầu của ASEAN trong hợp tác với EU", theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Đây sẽ là dịp để hai bên làm sâu sắc hơn nữa các trụ cột hợp tác quan trọng, nhất là về thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực. Qua đó xây dựng quan hệ Việt Nam - EU trở thành "hình mẫu" trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU, theo bà Hằng.

Nguồn: BỘ NGOẠI GIAO - Dữ liệu: THANH HIỀN - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Với Bỉ, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang có nền tảng thuận lợi.

Bà Lê Thị Thu Hằng giải thích, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 8 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp, sự tin cậy chính trị cao, hiểu biết và gắn kết giữa hai nước ngày càng sâu sắc. Tháng 4-2025, Nhà vua Philippe và Hoàng hậu đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bỉ chứng kiến những bước phát triển quan trọng với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và khoa học - công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt với khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp thiết lập năm 2018.

Với những thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, hai nước còn nhiều dư địa để đưa hợp tác lên tầm cao mới.

Trên cơ sở đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ là dịp để hai bên tạo bước chuyển quan trọng về hợp tác trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam đang tập trung ưu tiên như khoa học - công nghệ, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, logistics và cảng biển thông minh.

Nguồn: BỘ NGOẠI GIAO - Dữ liệu: THANH HIỀN - Đồ họa: NGỌC THÀNH