Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Đan Mạch, lên đường sang Bỉ

Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly ngày 21-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhận lời mời của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch từ ngày 19 đến 21-10.

Chuyến thăm với nhiều biệt lệ, nghi thức trọng thị

Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Trong suốt thời gian Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly ở Copenhagen, Hoàng gia Đan Mạch đã dành sự tiếp đón trọng thị, với nhiều biệt lệ.

Ngay khi chuyên cơ chở nhà lãnh đạo Việt Nam và Phu nhân vào không phận Đan Mạch, các tiêm kích của nước này đã xuất hiện để hộ tống máy bay, thực hiện các động tác chào mừng.

Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary đích thân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay; cùng ngồi chung ô tô và sau đó là cỗ xe ngựa. Nhà vua Đan Mạch cũng trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly ký lên tấm kính sẽ được gắn lên cửa sổ cung điện của Hoàng gia Đan Mạch tại lễ tiễn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong suốt 3 ngày, mỗi ngày, Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary đều có các hoạt động chung, gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Ngay trước khi nhà lãnh đạo Việt Nam và Phu nhân rời Đan Mạch, Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary đã chủ trì lễ tiễn trọng thị tại Hoàng cung Amalienborg.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly ký sổ lưu bút, sau đó lần lượt ký tên lên một tấm kính.

Được biết, tấm kính có chữ ký này sẽ được Hoàng gia Đan Mạch gắn trang trọng lên một trong các khung cửa sổ trong cung điện. Truyền thống này đã có hơn 150 năm, thể hiện sự coi trọng đặc biệt và chỉ dành cho lãnh đạo các hoàng gia, nguyên thủ quốc gia nước ngoài thăm Đan Mạch.

Mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam - Đan Mạch

Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân chào tạm biệt các thành viên đoàn cấp cao hai nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cũng trong thời gian ở Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen.

Việc Việt Nam và Đan Mạch nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm đã mở ra một chương mới trong quan hệ song phương. Đan Mạch trở thành quốc gia thứ hai trong Liên minh châu Âu (EU) có tầm mức quan hệ này với Việt Nam, sau Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Đan Mạch thống nhất xác định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Hai nước sẽ thúc đẩy mở cửa thị trường, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu, phấn đấu tăng kim ngạch thương mại song phương.

Thủ tướng Mette Frederiksen đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh cũng như triển vọng phát triển của Việt Nam và khẳng định Đan Mạch mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam.

Bà khẳng định ủng hộ các doanh nghiệp Đan Mạch tăng hiện diện và đầu tư lâu dài tại Việt Nam, phát triển các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Thủ tướng Mette Frederiksen cũng khẳng định Đan Mạch sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng và thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng chiến lược, cảng biển, logistics, vận tải biển xanh và kết nối chuỗi cung ứng.

Cùng với chuyển đổi xanh, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của hợp tác song phương.

Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng gửi thông điệp, bày tỏ tin tưởng về tương lai của quan hệ Việt Nam - Đan Mạch tại Đại học Conpenhagen; nêu rõ các lĩnh vực ưu tiên và kêu gọi doanh nghiệp Đan Mạch tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam tại diễn đàn doanh nghiệp hai nước...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly vẫy tay chào trước khi lên chuyên cơ sang Bỉ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH