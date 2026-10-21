Việt Nam và Đan Mạch kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng Đan Mạch, gắn kết thế mạnh của Đan Mạch với tiềm năng và dư địa phát triển của Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, tối 20-10 (giờ địa phương, rạng sáng 21-10 giờ Việt Nam), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã dự Chương trình hòa nhạc hữu nghị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch và chủ trì tiệc chiêu đãi.

Hướng tới nhà đầu tư châu Âu lớn thứ hai vào Việt Nam

Theo TTXVN, Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary đã đến dự. Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen, các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đại biểu Hoàng gia, Chính phủ, Quốc hội Đan Mạch và những người bạn Đan Mạch.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại sự kiện - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch là một dấu mốc đầy ý nghĩa trong hành trình hơn nửa thế kỷ đồng hành, gắn bó của hai dân tộc.

Qua những giai điệu, vũ điệu và sắc màu nghệ thuật, vẻ đẹp tâm hồn của mỗi dân tộc, sự giao thoa giữa hai nền văn hóa cũng như sức sống mãnh liệt của tình hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch sẽ được cảm nhận sâu sắc hơn.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, 55 năm trước, ngày 25-11-1971, giữa những năm tháng Việt Nam trải qua chiến tranh khốc liệt, Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên cùng Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao.

Quyết định mang ý nghĩa lịch sử ấy của hai nước đã đặt nền móng cho một tình hữu nghị chân thành, bền chặt và được vun đắp bằng sự tin cậy, tình đoàn kết, những giá trị nhân văn sâu sắc.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen phát biểu tại sự kiện - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Mối quan hệ đó đang phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất, từ hợp tác phát triển truyền thống sang quan hệ đối tác bình đẳng, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Việt Nam và Đan Mạch kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Nhấn mạnh niềm tự hào khi Đan Mạch là một trong số ít các quốc gia châu Âu thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, Bộ trưởng Lars Løkke Rasmussen cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm đặc biệt đến Đan Mạch dịp này, đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới.

Đan Mạch sẽ gia tăng hợp tác đầu tư với Việt Nam, hướng tới tương lai không xa sẽ vươn lên trở thành nhà đầu tư châu Âu lớn thứ hai tại Việt Nam.



"Thời gian không làm tình bạn cũ đi..."

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng gia, Chính phủ, Quốc hội Đan Mạch về sự gắn bó lâu dài và tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam.

Ông cũng cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan của Đan Mạch về thiện chí, sự hợp tác chặt chẽ và những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn những người bạn Đan Mạch chân thành, trọng tình, trọng nghĩa đã bền bỉ vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước trong suốt 55 năm qua. Các doanh nghiệp, tổ chức của Đan Mạch - với các dự án phát triển và đầu tư - đã đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và sự phát triển bền vững của hai nước.

Cộng đồng người Việt Nam ở Đan Mạch, theo ông, cũng đã không ngừng nỗ lực vươn lên, hội nhập, tích cực đóng góp xây những nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhấn mạnh chuyến thăm lần này đã tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa những mong muốn hợp tác của hai bên ở tầm cao hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết hơn 10 văn kiện hợp tác đã được ký kết.

Qua đó, nhiều cơ hội mới được mở ra, nhiều thỏa thuận đã được cam kết để cùng hướng tới hợp tác hiệu quả, dài hạn trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, năng lượng, hạ tầng, logistics và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Quan hệ Việt Nam - Đan Mạch, theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, không chỉ đang được thúc đẩy bởi quyết tâm chính trị ở cấp cao mà còn được tiếp thêm động lực từ sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và nhân dân hai nước.

Nhắc lại câu nói nổi tiếng của Đan Mạch "Thời gian không làm tình bạn cũ đi, mà càng làm cho tình bạn thêm sức sống mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch không ngừng được củng cố cùng với sự phát triển của mỗi đất nước và song hành cùng những chuyển biến của thời đại.

55 năm trước Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và hôm nay, một lần nữa Đan Mạch là quốc gia đầu tiên trong khu vực Bắc Âu thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.



Những mốc son lịch sử trong quan hệ hai nước đều có dấu ấn của Hoàng gia, Nữ hoàng Margrethe II và Nhà vua Frederik X.

Khép lại phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng Đan Mạch, gắn kết thế mạnh của Đan Mạch với tiềm năng và dư địa phát triển của Việt Nam, cùng hướng tới hòa bình lâu dài, phát triển bền vững và thịnh vượng xanh.

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Việt Nam tại chương trình kỷ niệm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Qua những giai điệu, vũ điệu và sắc màu nghệ thuật, vẻ đẹp tâm hồn của mỗi dân tộc, sự giao thoa giữa hai nền văn hóa cũng như sức sống mãnh liệt của tình hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch sẽ được cảm nhận sâu sắc hơn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nữ ca sĩ Đan Mạch hát bài "Bèo dạt mây trôi" bằng tiếng Việt - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tiết mục độc tấu piano tại chương trình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Biểu diễn dân ca quan họ Bắc Ninh tại chương trình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trước đó, chiều 20-10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Glyptotek, thủ đô Copenhagen. Bảo tàng có tên đầy đủ là Ny Carlsberg Glyptotek, nằm ở trung tâm thủ đô, kết hợp giữa nghệ thuật, kiến trúc và không gian thư giãn cho công chúng. Bảo tàng do nhà sản xuất bia và con trai người sáng lập hãng bia Carlsberg xây dựng trên cơ sở bộ sưu tập cá nhân của ông. Năm 1888, Carl Jacobsen hiến tặng bộ sưu tập nghệ thuật cho công chúng và bắt đầu xây dựng bảo tàng. Bảo tàng Glyptotek chính thức mở cửa năm 1897. Glyptotek là một trong những bảo tàng nghệ thuật quan trọng nhất của Copenhagen, hiện lưu giữ hơn 10.000 tác phẩm nghệ thuật và hiện vật. Trong đó, hai nhóm lớn gồm cổ vật Địa Trung Hải cổ đại và nghệ thuật Đan Mạch, Pháp thế kỷ XIX. Bộ sưu tập nổi bật có điêu khắc Hy Lạp La Mã, hiện vật Ai Cập cổ đại, nghệ thuật Etruscan, cùng các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ châu Âu nổi tiếng.